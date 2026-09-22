Bắc Ninh: Theo dõi tiến độ giải ngân 195 dự án tổng mức đầu tư hơn 275 nghìn tỷ đồng

Theo số liệu cập nhật từ các chủ đầu tư, tính đến ngày 15/9/2026, Hệ thống đang theo dõi 195 dự án với tổng mức đầu tư hơn 275 nghìn tỷ đồng.

Thi công dự án nhà ở xã hội Khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh.

Trong đó có 76 dự án khu đô thị, tổng mức đầu tư hơn 83,6 nghìn tỷ đồng; 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở thương mại, tổng mức đầu tư hơn 78,8 nghìn tỷ đồng; 24 dự án công trình giao thông, tổng mức đầu tư hơn 20,5 nghìn tỷ đồng; 25 dự án đầu tư xây dựng dân dụng và công nghiệp, tổng mức đầu tư hơn 47,2 nghìn tỷ đồng và 5 dự án liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, tổng mức đầu tư hơn 45, 6 nghìn tỷ đồng.

Tính đến ngày 18/9/2026, tổng giá trị giải ngân đạt gần 39,5 nghìn tỷ đồng; qua theo dõi có 137 dự án thực hiện đúng và vượt tiến độ; 58 dự án chậm tiến độ.

Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý các khu công nghiệp thành phố phối hợp triển khai việc báo cáo tiến độ đối với các dự án đầu tư xây dựng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp. Sở tiếp tục chia sẻ dữ liệu trên Hệ thống với các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm tăng cường phối hợp, phục vụ công tác quản lý, điều hành và kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tiến độ các dự án.