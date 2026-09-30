Bắc Ninh thêm 846 căn nhà ở xã hội, giá gần 24 triệu đồng/m2: Người thu nhập thấp có 'với' tới?

Giá gần 24 triệu đồng/m2, căn hộ cao nhất khoảng 1,5 tỷ đồng

Thêm một nguồn cung nhà ở xã hội tại Bắc Ninh đang được người có nhu cầu nhà ở quan tâm khi Sở Xây dựng TP Bắc Ninh công bố giá bán và giá cho thuê tại dự án nhà ở xã hội Newstar Homes do Công ty CP Phát triển nhà và Đô thị New Star làm chủ đầu tư.

Dự án tọa lạc tại phường Nếnh, TP Bắc Ninh, có diện tích hơn 3,3ha, gồm 3 tòa chung cư cao 18 tầng với tổng cộng 846 căn hộ.

Theo công bố, giá bán nhà ở xã hội hơn 23,7 triệu đồng/m2, đã bao gồm thuế giá trị gia tăng nhưng chưa bao gồm kinh phí bảo trì.

Diện tích các căn hộ dao động từ 32 - 65,3m2, tương ứng giá bán khoảng 758 triệu đồng đến 1,5 tỷ đồng/căn, tùy diện tích.

Dự án nhà ở xã hội Newstar Homes có giá bán gần 24 triệu đồng/m2. Ảnh minh họa: Internet.

Không chỉ có phương án mua, dự án còn công bố giá cho thuê nhà ở xã hội ở mức hơn 158.000 đồng/m2/tháng. Như vậy, với diện tích từ 32 - 65,3m2, tiền thuê mỗi căn tương ứng khoảng từ 5 - 10,3 triệu đồng/tháng.

Sau khi công trình hoàn thành, chủ đầu tư có trách nhiệm kiểm toán, quyết toán chi phí đầu tư xây dựng và gửi hồ sơ đến Sở Xây dựng để kiểm tra giá bán, giá thuê nhà ở xã hội theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 192/2025/NĐ-CP.

Trường hợp giá bán, giá thuê được xác định sau kiểm toán, quyết toán và kiểm tra thấp hơn mức giá đã ký trong hợp đồng, chủ đầu tư phải hoàn trả phần chênh lệch cho người mua, người thuê theo quy định.

Ngược lại, nếu mức giá được xác định sau kiểm toán, quyết toán cao hơn mức giá đã ký trong hợp đồng, chủ đầu tư không được thu thêm phần chênh lệch từ người mua nhà ở xã hội.

Đây là chi tiết người mua nên biết, bởi giá công bố không phải là lý do để bỏ qua việc đọc kỹ hợp đồng và các khoản tiền thực tế phải thanh toán.

Người thu nhập thấp cần tính gì trước khi mua?

Dự án nhà ở xã hội Newstar Homes nằm tại tổ dân phố Nam Ngạn, phường Nếnh, TP Bắc Ninh, trước đây thuộc thôn Nam Ngạn và thôn Đông Tiến, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang.

Newstar Homes bổ sung thêm 846 căn nhà ở xã hội cho thị trường. Đây là nguồn cung đáng chú ý trong bối cảnh Bắc Ninh đang triển khai nhiều dự án phát triển nhà ở.

Theo thông tin được công bố, TP Bắc Ninh hiện triển khai 76 dự án khu đô thị với tổng vốn đầu tư khoảng 84.000 tỷ đồng và 65 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân với tổng vốn khoảng 79.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2025 - 2030, địa phương đặt mục tiêu phát triển 135.000 căn nhà ở xã hội, hướng tới tăng nguồn cung nhà ở phù hợp khả năng chi trả của người dân, công nhân và người lao động có thu nhập thấp.

Theo các chuyên gia pháp lý, với người đang có nhu cầu mua thực tế, nguồn cung nhà ở xã hội nhiều hơn mới chỉ giải quyết được một nửa bài toán. Nửa còn lại là họ có đủ sức mua hay không?

Với một căn hộ khoảng 65m2 tại dự án Newstar Homes, giá có thể lên tới khoảng 1,5 tỷ đồng. Đây không còn là khoản tiền nhỏ đối với nhiều người lao động.

Người mua vì thế không nên chỉ hỏi “căn này bao nhiêu tiền một m2?”, mà cần tính cụ thể: Mình có bao nhiêu tiền tích lũy? Phải trả bao nhiêu ban đầu? Nếu vay thì mỗi tháng trả bao nhiêu? Thu nhập hiện tại có đủ để duy trì khoản trả nợ đó trong thời gian dài không?

Với người thu nhập thấp, điều đáng tính nhất vẫn là căn hộ mình muốn mua có thực sự vừa với túi tiền của gia đình hay không?

Vì vậy, trước khi đăng ký mua, người mua cần xác định rõ mình có thuộc thuộc diện được mua hay không, chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và quan trọng nhất là tính được bài toán tài chính dài hạn.