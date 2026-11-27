Dự buổi làm việc có đồng chí: Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế; đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Y Hà Nội, Trường Đại học Dược Hà Nội cùng lãnh đạo một số sở, ngành, đơn vị thành phố và các phường, xã: Võ Cường, Tiên Du, Liên Bão.

Quang cảnh buổi làm việc.

Thực hiện Đề án phát triển Trường Đại học Y Hà Nội thành cơ sở giáo dục trọng điểm quốc gia thuộc nhóm hàng đầu châu Á, ngày 19/5/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh (cũ) thống nhất chủ trương giới thiệu địa điểm xây dựng cơ sở của trường tại khu Đại học I thuộc phường Tiên Du và xã Liên Bão với diện tích khoảng 41,6 ha. HĐND tỉnh Bắc Ninh (cũ) cũng ban hành nghị quyết về chủ trương hỗ trợ ngân sách, dự kiến 250 tỷ đồng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, san lấp, xây dựng tường rào và hạ tầng kỹ thuật.

Dự án xây dựng Trường Đại học Dược Hà Nội ngang tầm khu vực được triển khai tại phường Võ Cường với tổng mức đầu tư theo quyết định điều chỉnh năm 2023 là hơn 1.357 tỷ đồng, trong đó có nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ Hàn Quốc và vốn đối ứng của Chính phủ Việt Nam. Đến nay, công tác giải phóng mặt bằng cùng nhiều nội dung chuẩn bị đầu tư, thiết kế, thẩm định và lựa chọn tư vấn đã cơ bản được thực hiện.

Tiến sĩ Phạm Xuân Thắng, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội trao đổi tại buổi làm việc.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện Trường Đại học Y Hà Nội cho biết, đến nay nhà trường đã triển khai việc chuẩn bị đầu tư, lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và thực hiện các gói thầu tư vấn, khảo sát, quy hoạch. Đồng thời đề xuất đăng ký nguồn vốn ngân sách Trung ương khoảng 6.636 tỷ đồng để thực hiện dự án. Tuy nhiên, dự án đang gặp khó khăn trong hoàn thiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư, xác định nguồn vốn và bảo đảm các điều kiện cần thiết để triển khai dự án.

Trường Đại học Y Hà Nội đề nghị Bộ Y tế phối hợp với các bộ, ngành liên quan xem xét, hỗ trợ bố trí nguồn vốn thực hiện dự án. Với thành phố Bắc Ninh, nhà trường đề nghị tiếp tục quan tâm hỗ trợ về đất đai, cơ sở vật chất, tài chính; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hoàn thiện thủ tục đất đai và đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu vực dự án.

Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hải Nam, Hiệu trưởng Trường Đại học Dược Hà Nội trao đổi tại buổi làm việc.

Với dự án Trường Đại học Dược Hà Nội, nhà trường đang rà soát, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh dự án, trong đó có tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, phạm vi gói thầu và phương thức quản lý dự án; đồng thời tiếp tục trao đổi với phía Hàn Quốc về việc sửa đổi thỏa thuận vay vốn. Tuy nhiên, qua hai lần tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với gói tổng thầu xây lắp và mua sắm, lắp đặt thiết bị đều phải hủy thầu, dự án chưa thể khởi công.

Nhà trường đang làm việc làm việc với Ngân hàng KEXIM để thống nhất việc điều chỉnh thỏa thuận vay vốn. Đồng thời đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn, hỗ trợ trong thực hiện điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư; UBND thành phố Bắc Ninh đẩy nhanh tiến độ cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu và thủ tục đấu nối điện, nước sau khi dự án được phê duyệt điều chỉnh.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Lê Đức Luận, Thứ trưởng Bộ Y tế cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ và đồng hành của thành phố Bắc Ninh đối với hai dự án. Đồng khẳng định Bộ Y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với các nhà trường, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư để sớm triển khai các dự án theo kế hoạch.

Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Đức Luận phát biểu tại buổi làm việc.

Đối với dự án Trường Đại học Dược Hà Nội, Thứ trưởng đề nghị nhà trường tập trung cao cho công tác chuẩn bị, rà soát các điều kiện cần thiết để tổ chức đấu thầu lần thứ ba, phấn đấu khởi công dự án vào cuối năm 2027. Bộ Y tế sẽ làm việc với nhà trường để thống nhất phương án triển khai, bảo đảm các quy định và yêu cầu của dự án sử dụng vốn vay ưu đãi nước ngoài.

Đối với dự án Trường Đại học Y Hà Nội, nhà trường tiếp tục hoàn thiện các thủ tục liên quan đến nguồn vốn đầu tư từ ngân sách nhà nước và nguồn Quỹ Phát triển hoạt động sự nghiệp của trường. Bộ Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan và nhà trường để thúc đẩy quá trình chuẩn bị, sớm khởi công dự án.

Thứ trưởng Bộ Y tế mong muốn thành phố Bắc Ninh tiếp tục quan tâm, đồng hành, xem xét bố trí thêm nguồn lực hỗ trợ ngành và hai nhà trường, nhất là đối với dự án Trường Đại học Y Hà Nội; tiếp tục tạo điều kiện về đất đai, giải phóng mặt bằng, hạ tầng và thủ tục liên quan, góp phần bảo đảm tiến độ triển khai các dự án.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Mai Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh khẳng định, thành phố luôn quan tâm thu hút các cơ sở giáo dục đại học, nhất là những trường có uy tín, chất lượng cao.

Việc triển khai các dự án của Trường Đại học Y Hà Nội và Trường Đại học Dược Hà Nội không chỉ góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực y tế mà còn tạo điều kiện để người dân và các địa phương trong khu vực được tiếp cận tốt hơn với dịch vụ chăm sóc sức khỏe.

Đồng chí Mai Sơn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí cho biết, thành phố đã quan tâm bố trí quỹ đất, triển khai công tác giải phóng mặt bằng và có cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh phí thực hiện một số hạng mục.

Nhấn mạnh yêu cầu sớm đưa các dự án vào thực hiện, đồng chí Mai Sơn đề nghị, các nhà trường cần chủ động phối hợp chặt chẽ với thành phố, triển khai song song những phần việc có thể thực hiện, tránh để quá trình xử lý thủ tục kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung.

Thành phố Bắc Ninh cam kết tạo điều kiện thuận lợi nhất trong quá trình triển khai, đưa các dự án vào cơ chế “luồng xanh”, “luồng xanh 24 giờ” nhằm rút ngắn thời gian xử lý thủ tục, giảm chi phí thời gian cho nhà đầu tư và các đơn vị thực hiện. Thành phố cũng sẽ ưu tiên nguồn lực, tập trung giải quyết các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ, hướng tới mục tiêu khởi công cả hai dự án trong năm 2027.