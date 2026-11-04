Bắc Ninh: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ làm đường giao thông tại 11 xã, phường

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, thực hiện Nghị quyết số 15, các xã, phường đã thành lập Ban Chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, rà soát nhu cầu đầu tư, tuyên truyền, vận động Nhân dân giải phóng mặt bằng và đóng góp kinh phí đối ứng thực hiện các công trình giao thông.

Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh kiểm tra tình hình làm đường giao thông tại phường Chũ.

Năm 2026, tổng chiều dài các tuyến đường đăng ký thực hiện tại 11 xã, phường là hơn 123 km, với tổng kinh phí hỗ trợ được phân bổ hơn 166 tỷ đồng. Giai đoạn 2026-2030, các địa phương đăng ký thực hiện gần 689 km đường giao thông, tổng kinh phí đề nghị hỗ trợ gần 982 tỷ đồng.

Hiện nay, các địa phương đang tập trung giải phóng mặt bằng, khảo sát, lập dự án và báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng các công trình làm đường giao thông năm 2026. Trên địa bàn các xã, phường đã có một số tuyến đường đầu tiên hoàn thành, mặt đường được đổ bê tông mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại.

Thực tế, quá trình triển khai Nghị quyết số 15 tại các xã, phường vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc. Cụ thể, giá vật liệu xây dựng và chi phí vận chuyển tại các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa còn cao. Thiết kế điển hình chưa phù hợp với các tuyến đường hiện trạng là đường đất. Trình tự, thủ tục đầu tư, thẩm định, nghiệm thu và thanh quyết toán công trình còn một số bất cập.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Thế Tuấn phát biểu kết luận.

Từ thực tế trên, một số địa phương đề nghị mở rộng phạm vi hỗ trợ đối với các tuyến đường phục vụ sản xuất; sớm bố trí nguồn vốn năm 2027 và ban hành hướng dẫn thống nhất để thuận lợi trong quá trình triển khai.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, theo Sở Dân tộc và Tôn giáo, đến ngày 30/10/2026, công tác triển khai tại 11 xã, phường được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ. Tổng vốn phân bổ năm 2026 hơn 79 tỷ đồng, nguồn vốn kéo dài và thu hồi, phân bổ lại hơn 43,5 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm do vướng cơ chế mới, thủ tục phức tạp và nguồn vốn Trung ương phân bổ muộn. Một số nguồn vốn thu hồi, phân bổ lại vẫn đang hoàn thiện thủ tục, đòi hỏi các địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân.

Ông Trương Văn Bảo, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo trao đổi về kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Sau khi kiểm tra thực tế việc triển khai đầu tư xây dựng đường giao thông tại tổ dân phố An Phú, phường Phượng Sơn; tổ dân phố Minh Khai, phường Chũ và nghe báo cáo, kết luận buổi làm việc, đồng chí Phan Thế Tuấn khẳng định, Nghị quyết số 15 về chủ trương là ưu tiên nguồn lực đầu tư xây dựng đường giao thông đã phát huy hiệu quả thiết thực, tạo chuyển biến tích cực tại các địa phương.

Đồng chí ghi nhận, ngay sau khi Nghị quyết số 15 được ban hành, các địa phương chủ động triển khai, tích cực tổ chức họp dân, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận và huy động sự chung sức, đồng lòng của Nhân dân. Qua đó từng bước hình thành phong trào làm đường giao thông sâu rộng, lan tỏa, phát huy hiệu quả nguồn lực xã hội hóa.

Để tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết, đồng chí yêu cầu các sở, ngành và địa phương cần xác định việc làm đường giao thông là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt. Quá trình thực hiện cần bảo đảm tính minh bạch, công khai, tăng cường sự giám sát của Nhân dân.

Cùng với đó, các địa phương cần tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện hiện trạng hệ thống hạ tầng giao thông; thống kê đầy đủ các tuyến đường cần đầu tư, xác định rõ nhu cầu, thứ tự ưu tiên và phương án thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Việc rà soát phải bao quát từ đường thôn, đường xã đến các tuyến đường trong khu dân cư, ngõ xóm, bảo đảm không bỏ sót nhu cầu đầu tư.

Trên cơ sở đó, các địa phương cần chủ động làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, xây dựng phương án cụ thể cho từng tuyến đường, khái toán tổng mức kinh phí, xác định rõ nguồn lực và lộ trình thực hiện. Quá trình triển khai bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước, đồng thời phát huy tối đa sự đóng góp của Nhân dân và các nguồn lực xã hội hóa. Phương án thiết kế, quy mô mặt đường cần được tính toán linh hoạt, phù hợp với hiện trạng, điều kiện địa hình, nhu cầu đi lại và yêu cầu phát triển sản xuất của người dân.

Đại diện lãnh đạo xã Lục Ngạn báo cáo một số khó khăn trong thực hiện làm đường giao thông.

Đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia, đồng chí yêu cầu các địa phương quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện quyết liệt, bảo đảm đúng mục tiêu, đối tượng và nội dung được giao. Chủ động rà soát tiến độ thực hiện từng dự án, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải ngân, không để xảy ra tình trạng chậm trễ dẫn đến phải trả lại hoặc bỏ phí nguồn vốn được phân bổ.

Các sở, ngành cần phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, thủ tục đầu tư, phân bổ và giải ngân vốn, bảo đảm các công trình, chương trình được triển khai đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả.