Bắc Ninh: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ Khu công nghiệp Song Mai - Nghĩa Trung

Dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Hà Nội - Bắc Giang làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 197,1 ha, chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 1 có diện tích 139,8 ha và giai đoạn 2 là 57,3 ha.

Khởi công từ tháng 8/2025, đến ngày 11/9/2026, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và đầu tư toàn bộ hạng mục hạ tầng kỹ thuật trên diện tích 50 ha thuộc một phần giai đoạn 1, bảo đảm theo hồ sơ thiết kế được duyệt và giấy phép xây dựng được cấp.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái (thứ hai từ trái qua) xem bản đồ quy hoạch khu công nghiệp tại thực địa.Ảnh: bacninh.gov.vn

Các hạng mục hoàn thành gồm san nền, hệ thống giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước mưa, thoát nước thải, cấp điện và chiếu sáng. Đáng chú ý, hệ thống xử lý nước thải công suất thiết kế 6.000 m³/ngày đêm đã được xây dựng hoàn chỉnh, đáp ứng các quy chuẩn về môi trường.

Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án vẫn còn một số khó khăn, nhất là công tác giải phóng mặt bằng phần diện tích còn lại. Một số hộ dân chưa đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ, chưa phối hợp kiểm đếm, bàn giao mặt bằng; tình trạng xây dựng, cơi nới công trình và trồng cây sau khi có thông báo thu hồi đất vẫn phát sinh. Bên cạnh đó, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với diện tích 50 ha đã hoàn thành hạ tầng chưa được giải quyết, ảnh hưởng đến việc thu hút các nhà đầu tư thứ cấp.

Sau khi kiểm tra thực địa và nghe các đơn vị báo cáo, trao đổi, Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của chủ đầu tư cùng sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nhấn mạnh định hướng phát triển khu công nghiệp theo hướng sinh thái, tuần hoàn, sử dụng hiệu quả tài nguyên và năng lượng, ông Nguyễn Hồng Thái đề nghị chủ đầu tư chú trọng thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, phát triển sinh thái; đồng thời tăng cường khai thác các nguồn năng lượng tái tạo, nhất là điện mặt trời mái nhà.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Hồng Thái phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: bacninh.gov.vn

Đối với những vướng mắc liên quan đến dự án trạm bơm và tuyến đường kết nối, Bí thư Thành ủy yêu cầu các sở, ngành, cơ quan chức năng rà soát kỹ các quy hoạch, bảo đảm tính phù hợp, đồng bộ giữa quy hoạch đô thị, quy hoạch phân khu và định hướng phát triển hạ tầng.

Trên cơ sở đó, nghiên cứu, đề xuất phương án cụ thể để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định; đồng thời huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nguồn lực ngoài nhà nước, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn.

Về công tác giải phóng mặt bằng trong giai đoạn tiếp theo, ông Nguyễn Hồng Thái đề nghị các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư và các cơ quan liên quan, tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố rà soát các khu vực đang triển khai, kịp thời đề xuất khen thưởng những nhà đầu tư có tinh thần trách nhiệm, thực hiện dự án hiệu quả; đồng thời tăng cường hỗ trợ, phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình triển khai.

Nhấn mạnh nhiệm vụ phát triển những tháng cuối năm, Bí thư Thành ủy cho biết Bắc Ninh phấn đấu đạt mức tăng trưởng 12,5% trong năm 2026, tạo đà cho những năm tiếp theo. Vì vậy, thành công của các dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp có ý nghĩa quan trọng đối với việc thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của thành phố.

Ông Nguyễn Hồng Thái yêu cầu các cấp, ngành tập trung nguồn lực, nâng cao trách nhiệm, chủ động phối hợp, quyết liệt tháo gỡ các điểm nghẽn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ và triển khai dự án hiệu quả, đóng góp thiết thực vào sự phát triển chung của địa phương.