Bắc Ninh: Tháo gỡ khó khăn cho hai dự án tồn đọng kéo dài

Cùng dự hội nghị có đại diện lãnh đạo một số sở, ngành và địa phương liên quan.

Theo đánh giá, cả hai dự án đều cơ bản hoàn thành phần lớn khối lượng xây dựng nhưng gặp vướng mắc kéo dài về thủ tục pháp lý, quy hoạch và quá trình chuyển tiếp qua các thời kỳ quy định pháp luật.

Đồng chí Đào Quang Khải chủ trì buổi làm việc.

Trong đó, dự án Khu nhà ở để bán đường Ngọc Hân Công Chúa do Công ty cổ phần Cao Nguyên Bắc Ninh làm chủ đầu tư đã hoàn thành giải phóng mặt bằng toàn bộ diện tích, bàn giao thực địa 23.617,7 m² và nộp 100% tiền sử dụng đất (hơn 172,7 tỷ đồng). Hiện hạ tầng kỹ thuật đạt 95-97%, xây xong 70/85 căn nhà nhưng dự án vẫn vướng mắc do thủ tục lựa chọn nhà đầu tư giai đoạn trước và khoảng 1.525,8 m² đất đã giải phóng mặt bằng nhưng chưa được bàn giao thực địa.

Đối với dự án Royal Park Bắc Ninh do Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương - Bắc Ninh làm chủ đầu tư có tổng vốn hơn 670 tỷ đồng, ban đầu là dự án thương mại dịch vụ, sau chuyển sang dự án hỗn hợp có nhà ở nhằm đầu tư đồng bộ về hạ tầng, kiến trúc và dịch vụ. Đến nay, dự án vẫn dở dang do chưa hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định.

Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường trao đổi tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích nguyên nhân chậm tiến độ và căn cứ quy định pháp luật để đề xuất giải pháp tháo gỡ. Phát biểu kết luận, đồng chí Đào Quang Khải nhấn mạnh đây là các dự án tồn đọng kéo dài cần xử lý dứt điểm; nhất trí Tổ công tác sẽ báo cáo Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy xem xét cho phép điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. Sau khi được chấp thuận, thành phố sẽ tạo điều kiện để chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, quy hoạch, xây dựng, đất đai, tiến hành nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng và rà soát gia hạn tiến độ sử dụng đất.

Phó Chủ tịch UBND thành phố giao các cơ quan chuyên môn hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ, chủ động tháo gỡ vướng mắc thuộc thẩm quyền; yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, khắc phục triệt để các vi phạm theo kết luận thanh tra, kiểm tra và tập trung nguồn lực triển khai dự án đúng quy hoạch, tiến độ. Đồng thời lưu ý, nếu nhà đầu tư không thực hiện đúng cam kết hoặc không đáp ứng đủ năng lực, thành phố sẽ xem xét xử lý dự án theo quy định của pháp luật.