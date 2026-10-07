Bắc Ninh tháo dỡ loạt biển hiệu chữ nước ngoài vi phạm

VIDEO Bắc Ninh tháo dỡ hàng loạt biển hiệu chữ nước ngoài lấn át tiếng Việt.

Tình trạng biển hiệu, bảng quảng cáo có dấu hiệu vi phạm quy định về sử dụng tiếng nước ngoài tại một số tuyến phố trên địa bàn phường Kinh Bắc và phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh được Báo Tiền Phong phản ánh trong bài viết ngày 3/10.

Sau khi báo phản ánh, Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các địa phương và cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra, xử lý nghiêm và làm rõ trách nhiệm tổ chức, cá nhân liên quan.

Tại phường Võ Cường, trong hai ngày nay, cơ quan chức năng phường đã tiến hành tháo dỡ hoặc yêu cầu tháo dỡ những biển hiệu chưa đúng quy định. Trong ảnh là hoạt động tháo dỡ chữ nước ngoài không đúng quy định trên biển hiệu ở một nhà hàng lẩu nướng trên đường Lê Thái Tổ, phường Võ Cường.

Cơ quan chức năng phường Võ Cường tháo dỡ biển hiệu chữ nước ngoài không đúng quy định trên đường Ngọc Hân Công Chúa.

Theo Phòng Văn hóa phường Võ Cường, đến ngày 6/10, cơ quan chức năng địa phương đã xử lý, tháo dỡ biển hiệu, biển quảng cáo chưa đúng quy định của 25 cơ sở kinh doanh, buôn bán trên địa bàn.

Một công ty ở phường Võ Cường được yêu cầu thay biển hiệu cho đúng quy định.

Tại phường Kinh Bắc, Phòng Văn hóa phối hợp cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra biển hiệu, biển quảng cáo có chữ nước ngoài không đúng quy định.

Hình ảnh cơ quan chức năng phường Kinh Bắc tiến hành tháo dỡ nhiều biển hiệu, biển quảng cáo chữ nước ngoài chưa đúng quy định.