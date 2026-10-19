Bắc Ninh: Thanh niên nhảy múa ở công viên Lãm Làng bị công an mời về trụ sở

Nam thanh niên nhảy múa phản cảm giữa công viên Lãm Làng bị Công an phường Nam Sơn đưa về trụ sở làm việc

Ngày 19/10, trả lời PV Báo Điện tử VTC News, Thượng tá Nguyễn Vũ Bẩy, Trưởng Công an phường Nam Sơn, TP Bắc Ninh cho biết, đơn vị vừa mời Lừu A Dỉnh (SN 2005, trú tại Lai Châu) về trụ sở làm việc sau khi người này tiếp tục tụ tập nhảy múa, livestream tại công viên Lãm Làng tối 18/10.

Theo Thượng tá Bẩy, tại công viên tối 18/10, dù lực lượng chức năng đang thực thi công vụ, nam thanh niên vẫn tiếp tục nhảy múa và livestream.

Sau khi được đưa về trụ sở, Lừu A Dỉnh viết cam kết không tái diễn hành vi gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự và nếp sống văn minh nơi công cộng.

Lừu A Dính vẫn nhảy múa tại công viên Lãm Làng tối 18/9 dù lực lượng chức năng đang thực thi công vụ tại đây.

Trước hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội về việc lực lượng chức năng đưa nam thanh niên lên xe công vụ, nhiều người đặt câu hỏi liệu người này có bị tạm giữ hoặc xử phạt hành chính hay không. Thượng tá Bẩy khẳng định, việc đưa công dân về trụ sở nhằm xác minh, làm việc, tuyên truyền, giáo dục và yêu cầu ký cam kết. Hiện vụ việc chưa đủ căn cứ pháp lý để xử phạt vi phạm hành chính.

“Chúng tôi đã mời người này về trụ sở để làm việc, tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu viết bản cam kết không tụ tập đông người, không tổ chức các trò chơi, nhảy múa phản cảm hay mặc trang phục hình thù các con vật nhằm mục đích câu view, câu like trên mạng xã hội.

Khi đến công viên, người dân và du khách cần sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, không gây tiếng ồn lớn, giữ gìn văn hóa nơi công cộng và chấp hành nghiêm nội quy, quy định của công viên”, Thượng tá Bẩy nhấn mạnh.

Lãnh đạo Công an phường Nam Sơn cho biết, thời gian qua, nam thanh niên này được một bộ phận giới trẻ theo dõi trên mạng xã hội và xem như một “hiện tượng mạng”. Việc chấn chỉnh nhằm ngăn ngừa tình trạng tụ tập gây mất an ninh, trật tự, ảnh hưởng đến không gian sinh hoạt chung của cộng đồng.

Lực lượng chức năng đưa Vừ A Dính về trụ sở làm việc.

Những ngày gần đây, công viên Lãm Làng bỗng trở thành cái tên gây “sốt” trên mạng xã hội, thậm chí được đẩy lên mức đánh giá 4,3 sao trên Google Maps. Kèm theo đó, hàng loạt bài hát chế gắn liền với địa danh này được giới trẻ lan truyền chóng mặt.

Công viên vốn là nơi người dân đi bộ, tập dưỡng sinh và vui chơi, trong đó có người già, trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thời gian gần đây, công viên Lãm Làng biến thành một “sàn diễn” tự phát mỗi tối. Nhiều nhóm người tụ tập, hóa trang dị hợm, bật nhạc inh ỏi và thực hiện những điệu nhảy uốn éo, nhức mắt khiến người dân địa phương bức xúc.

Nhóm người hóa trang thành nhân vật kỳ dị biểu diễn giữa đám đông, trong đó có nhiều trẻ nhỏ.

Theo tìm hiểu, một trong những động cơ khiến các nhóm duy trì hoạt động này là tìm kiếm tương tác trên các nền tảng mạng xã hội như TikTok và Facebook.

Thông qua các buổi livestream, người biểu diễn có thể thu hút lượng lớn người xem trực tiếp và nhận quà tặng ảo có thể quy đổi thành tiền. Để tăng lượt xem, một số người thực hiện các màn biểu diễn gây chú ý, bất chấp việc gây tiếng ồn và ảnh hưởng đến sinh hoạt của cộng đồng.

Trước thực trạng nhức nhối trên, Công an phường Nam Sơn cho biết sẽ tăng cường tuần tra, siết chặt kiểm soát và giải tán các nhóm tụ tập tự phát tại công viên Lãm Làng, nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và giữ gìn không gian sinh hoạt chung cho người dân.