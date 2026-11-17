Cụm công nghiệp Việt Ngọc do Công ty cổ phần Mirolin Bắc Ninh làm chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Dự án được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng và tài nguyên.

Năm 2026 thành phố Bắc Ninh thành lập nhiều cụm công nghiệp mới. (Ảnh minh họa).

Theo quyết định, cụm công nghiệp thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như: Sản xuất, chế biến thực phẩm; đồ uống; hàng dệt; trang phục; vali, túi xách, giày dép; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy, bao bì; in ấn; thuốc, hóa dược và dược liệu; sản phẩm cao su, plastic; đúc kim loại; sản phẩm kim loại đúc sẵn; điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học; thiết bị điện; máy móc, thiết bị; ô tô và phương tiện vận tải khác... Đồng thời, thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và hoạt động cho thuê kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là 722,09 tỷ đồng.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại, gồm: Giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các công trình hạ tầng liên quan. Dự án sẽ xây dựng hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom nước thải riêng biệt; đầu tư trạm xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026 đến hết tháng 9/2029, chủ đầu tư sẽ thực hiện các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công hạ tầng kỹ thuật, trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung; đồng thời triển khai thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND thành phố giao Sở Công Thương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án và thực hiện quản lý hoạt động cụm công nghiệp theo quy định. UBND xã Ngọc Thiện phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng; đồng thời rà soát quy hoạch, kết nối giao thông với các khu dân cư hiện hữu và nghiên cứu bố trí quỹ đất xây dựng các công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng phục vụ khu dân cư.

Việc thành lập Cụm công nghiệp Việt Ngọc tạo thêm quỹ đất phục vụ phát triển công nghiệp, thu hút đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.