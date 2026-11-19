Ảnh minh họa. (Ảnh: bacninh.gov.vn)

UBND TP Bắc Ninh vừa ban hành Quyết định số 1344/QĐ-UBND thành lập Cụm công nghiệp Việt Ngọc tại xã Ngọc Thiện. Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là Công ty Cổ phần Mirolin Bắc Ninh.

Theo quyết định, dự án có quy mô khoảng 49 ha, được định hướng phát triển theo mô hình công nghiệp xanh, sạch, thân thiện với môi trường, sử dụng tiết kiệm và hiệu quả năng lượng, tài nguyên.

Cụm công nghiệp Việt Ngọc sẽ thu hút các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo như sản xuất, chế biến thực phẩm, đồ uống, hàng dệt, trang phục, vali, túi xách, giày dép; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ, tre, nứa; sản xuất giấy, bao bì, in ấn; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu. Các lĩnh vực khác gồm sản xuất sản phẩm cao su, plastic, đúc kim loại, sản phẩm kim loại đúc sẵn, điện tử, máy vi tính, sản phẩm quang học, thiết bị điện, máy móc, thiết bị, ô tô và phương tiện vận tải khác. Dự án cũng dành định hướng thu hút các ngành công nghiệp hỗ trợ và hoạt động cho thuê kho, nhà xưởng phục vụ sản xuất.

Tổng mức đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp là 722,09 tỷ đồng. Hệ thống hạ tầng được đầu tư đồng bộ, gồm giao thông nội bộ, vỉa hè, cây xanh, cấp nước, cấp điện, chiếu sáng công cộng, thoát nước mưa, thu gom và xử lý nước thải, quản lý chất thải rắn cùng hệ thống phòng cháy, chữa cháy. Đáng chú ý, hệ thống thu gom, thoát nước mưa và thu gom nước thải được thiết kế riêng biệt. Chủ đầu tư sẽ xây dựng trạm xử lý nước thải tập trung, bảo đảm nước thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Theo kế hoạch, từ tháng 10/2026 đến hết tháng 9/2029, chủ đầu tư triển khai các thủ tục pháp lý, lập quy hoạch chi tiết, thiết kế bản vẽ thi công, đánh giá tác động môi trường, chuyển đổi đất lúa, bồi thường, giải phóng mặt bằng và thi công các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, trong đó có trạm xử lý nước thải tập trung. Công tác thu hút các nhà đầu tư thứ cấp cũng được triển khai trong giai đoạn này. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày được Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất.

UBND TP Bắc Ninh giao Sở Công Thương theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư triển khai dự án và thực hiện quản lý hoạt động cụm công nghiệp theo quy định. UBND xã Ngọc Thiện có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành và chủ đầu tư tổ chức bồi thường, hỗ trợ tái định cư, bảo đảm tiến độ bàn giao mặt bằng; rà soát quy hoạch, kết nối giao thông với các khu dân cư hiện hữu và nghiên cứu bố trí quỹ đất xây dựng công trình hạ tầng xã hội, công trình công cộng phục vụ khu dân cư.