Bắc Ninh: Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty Công nghệ Cowain Việt Nam

Hội nghị diễn ra ngày 15/10 với sự tham dự của các đồng chí: Thạch Văn Chung, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh; Chu Thị Thu Hương, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, Truyền hình Bắc Ninh và bà Dương Thị Hải Vân, Tổng Giám đốc Hợp tác xã Hải An, cộng tác viên phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở.

Đồng chí Thạch Văn Chung phát biểu tại hội nghị công bố quyết định thành lập công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Cowain Việt Nam.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Cowain Việt Nam có trụ sở ở Khu công nghiệp Đình Trám, phường Nếnh, thành phố Bắc Ninh. Doanh nghiệp hiện có nhiều chi nhánh trên địa bàn thành phố với gần 2.000 công nhân, người lao động làm việc trong lĩnh vực sản xuất, lắp ráp máy móc công nghệ cao.

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Tình, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Công đoàn khu công nghiệp công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Cowain Việt Nam. Công đoàn cơ sở của doanh nghiệp có 202 đoàn viên, trong đó có 35 nữ. Liên đoàn Lao động thành phố cũng chỉ định Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở gồm 5 thành viên, trong đó bà Nguyễn Thị Quỳnh Trang là Chủ tịch Công đoàn; ông Lý Xuân Thi là Phó Chủ tịch Công đoàn.

Đồng chí Thạch Văn Chung chúc mừng Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Cowain Việt Nam; khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, mở ra bước phát triển mới trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp. Qua đó, góp phần chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ.

Các đồng chí lãnh đạo trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Cowain Việt Nam.

Đồng chí đề nghị Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra Công đoàn cơ sở sớm ổn định tổ chức, xây dựng quy chế hoạt động, chủ động phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp triển khai các nhiệm vụ công đoàn. Tháng 10 và 11, Ban Chấp hành cần tập trung xây dựng thỏa ước lao động tập thể với những điều khoản có lợi hơn cho người lao động so với quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền, vận động công nhân tham gia tổ chức công đoàn.

Đồng chí Thạch Văn Chung đề nghị lãnh đạo doanh nghiệp tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công đoàn cơ sở hoạt động hiệu quả; chú trọng chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công nhân, giúp người lao động yên tâm làm việc, gắn bó với doanh nghiệp. Liên đoàn Lao động thành phố sẽ chỉ đạo các đơn vị chuyên môn hỗ trợ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở công ty nâng cao kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ, từng bước đưa hoạt động công đoàn đi vào nền nếp.

Đồng chí Chu Thị Thu Hương và bà Dương Thị Hải Vân trao quà của Liên đoàn Lao động thành phố cho các đoàn viên của Công đoàn cơ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Cowain Việt Nam.

Đồng chí nhấn mạnh, người lao động là tài sản quý giá của doanh nghiệp. Vì vậy, việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, tiếp nhận phản ánh và kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh có ý nghĩa quan trọng trong xây dựng môi trường làm việc tích cực, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp bền vững.

Công đoàn tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số, tạo kênh để đoàn viên phản ánh, trao đổi, đóng góp ý kiến, qua đó nâng cao chất lượng hoạt động và hiệu quả chăm lo cho người lao động.

Đồng chí Thạch Văn Chung hướng dẫn đoàn viên Công ty trách nhiệm hữu hạn Công nghệ Cowain Việt Nam tiếp cận thông tin chính thống qua các trang mạng xã hội của Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh.

Thay mặt Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Trang cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của Liên đoàn Lao động thành phố và lãnh đạo công ty. Đồng thời khẳng định sẽ cùng các thành viên Ban Chấp hành nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ, phát huy vai trò cầu nối giữa người lao động với doanh nghiệp, xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động thành phố Bắc Ninh trao tặng 50 suất quà cho đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn và người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.