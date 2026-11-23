Theo Quyết định số 3120/QĐ-UBND, hai đoàn kiểm tra được thành lập để tăng cường kiểm tra, chỉ đạo và đôn đốc xử lý các vi phạm trên địa bàn thành phố.

Tăng cường kiểm tra, rà soát xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, nhằm bảo đảm an toàn đê điều và hành lang thoát lũ. Ảnh: bacninh.gov.vn

Đoàn kiểm tra số 1 do ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, phụ trách kiểm tra tại 7 xã, phường gồm: Hợp Thịnh, Xuân Cẩm, Nếnh, Đa Mai, Tiền Phong, Bồng Lai và Đào Viên.

Đoàn kiểm tra số 2 do ông Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố, làm Trưởng đoàn, thực hiện nhiệm vụ tại 7 xã, phường: Yên Phong, Tam Đa, Đại Lai, Cao Đức, Đồng Việt, Cảnh Thụy và Yên Dũng.

Các đoàn có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc chính quyền địa phương rà soát, thống kê, lập hồ sơ và xử lý vi phạm; đồng thời kiểm tra thực tế, đối chiếu hồ sơ pháp lý đối với từng bến, bãi, trạm trộn bê tông, nhà xưởng và công trình trên bãi sông.

Trọng tâm kiểm tra là các bến, bãi kinh doanh vật liệu xây dựng chưa đủ điều kiện hoạt động; công trình xây dựng trái phép, sử dụng đất sai mục đích, gây ảnh hưởng đến không gian thoát lũ và an toàn đê điều.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu quá trình kiểm tra, xử lý phải thực hiện nghiêm nguyên tắc “vi phạm đến đâu, xử lý đến đó”, không hợp thức hóa sai phạm hoặc viện lý do đang hoàn thiện thủ tục để tiếp tục duy trì hoạt động trái pháp luật.

Bên cạnh đó, các đoàn kiểm tra có nhiệm vụ kịp thời chấn chỉnh tình trạng báo cáo không trung thực, bỏ sót vi phạm, buông lỏng quản lý; đề xuất xem xét trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị nếu chậm xử lý hoặc để vi phạm tái diễn.

Thời gian kiểm tra được thực hiện từ ngày 1/12 đến 31/12/2026.