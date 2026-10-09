Bắc Ninh thành lập 12 đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia

Giờ thực hành môn Vật lý tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang (Ảnh TT).

Các đội tuyển được thành lập ở 12 môn gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật.

Theo ông Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Ninh, ngành Giáo dục đã hoàn thành các khâu tuyển chọn học sinh tham dự Kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2026-2027. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Trước đó, 582 thí sinh của 19 trường THPT trên địa bàn thành phố tham dự tuyển chọn ở 13 môn. Qua quá trình tuyển chọn, Sở GD&ĐT lựa chọn 228 học sinh xuất sắc nhất vào 12 đội tuyển.

Mỗi đội tuyển cơ bản gồm 20 học sinh; riêng đội tuyển Vật lí và Sinh học được tăng thêm 2 học sinh do năm học 2025-2026 có học sinh đoạt giải quốc tế. Đội tuyển Tiếng Nhật và Tiếng Pháp mỗi môn gồm 12 học sinh do đây là những môn chuyên chỉ được tổ chức tại Trường THPT Chuyên Bắc Giang, đồng thời số lượng và chất lượng thí sinh dự thi còn hạn chế.

Toàn bộ 228 học sinh của 12 đội tuyển được lựa chọn từ hai Trường THPT Chuyên Bắc Giang và THPT Chuyên Bắc Ninh. Trong đó, Chuyên Bắc Giang có số lượng học sinh tham gia đông hơn Chuyên Bắc Ninh 24 em ở hai môn Tiếng Nhật và Tiếng Pháp.

Đáng chú ý, trong 13 môn được tổ chức tuyển chọn, môn Tiếng Hàn đang chờ quyết định chính thức của Bộ GD&ĐT. Trường hợp Bộ GD&ĐT tổ chức thi môn này, ngành Giáo dục Bắc Ninh sẽ thành lập thêm đội tuyển để tham dự.

Cùng với việc thành lập các đội tuyển, Sở GD&ĐT đang khẩn trương lựa chọn những giáo viên tiêu biểu của hai trường Chuyên Bắc Giang và Chuyên Bắc Ninh tham gia bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu kỳ thi.