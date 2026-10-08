Bắc Ninh thành lập 12 đội tuyển dự thi học sinh giỏi quốc gia

Các đội tuyển được thành lập ở 12 môn gồm: Toán, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Tin học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí, Tiếng Anh, Tiếng Trung, Tiếng Pháp và Tiếng Nhật.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Bình, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, ngành Giáo dục đã hoàn thành các khâu tuyển chọn học sinh tham dự Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2026-2027. Kỳ thi dự kiến diễn ra vào cuối năm 2026 hoặc đầu năm 2027.

Những học sinh được lựa chọn tham gia đội tuyển thi chọn học sinh giỏi quốc gia môn Ngữ văn năm học 2026-2027 của Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang.

Trước đó, 582 thí sinh của 19 trường trung học phổ thông trên địa bàn thành phố tham dự tuyển chọn ở 13 môn. Qua quá trình tuyển chọn, Sở Giáo dục và Đào tạo lựa chọn 228 học sinh xuất sắc nhất vào 12 đội tuyển.

Mỗi đội tuyển cơ bản gồm 20 học sinh; riêng đội tuyển Vật lí và Sinh học được tăng thêm 2 học sinh do năm học 2025-2026 có học sinh đoạt giải quốc tế. Đội tuyển Tiếng Nhật và Tiếng Pháp mỗi môn gồm 12 học sinh do đây là những môn chuyên chỉ được tổ chức tại Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang, đồng thời số lượng và chất lượng thí sinh dự thi còn hạn chế.

Toàn bộ 228 học sinh của 12 đội tuyển được lựa chọn từ hai Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Giang và Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh. Trong đó, Chuyên Bắc Giang có số lượng học sinh tham gia đông hơn Chuyên Bắc Ninh 24 em ở hai môn Tiếng Nhật và Tiếng Pháp.

Đáng chú ý, trong 13 môn được tổ chức tuyển chọn, môn Tiếng Hàn đang chờ quyết định chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường hợp Bộ tổ chức thi môn này, ngành Giáo dục Bắc Ninh sẽ thành lập thêm đội tuyển để tham dự.

Học sinh Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh.

Cùng với việc thành lập các đội tuyển, Sở Giáo dục và Đào tạo đang khẩn trương lựa chọn những giáo viên tiêu biểu của hai trường Chuyên Bắc Giang và Chuyên Bắc Ninh tham gia bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu kỳ thi.

Thầy Hà Huy Phương – Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Chuyên Bắc Ninh, cho biết: "Theo chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo, trên cơ sở đánh giá thực chất điểm mạnh, hạn chế của từng đội tuyển, lãnh đạo hai trường chuyên thống nhất phương án giảng dạy ngay khi Sở có quyết định thành lập các đội tuyển. Đồng thời, xây dựng mục tiêu phấn đấu của từng môn và toàn bộ các đội tuyển để báo cáo Sở, qua đó, tạo sự chủ động trong công tác bồi dưỡng, chuẩn bị tốt nhất cho Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2026-2027".