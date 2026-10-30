Bắc Ninh thắng HAGL ở phút 90+8

Đội trưởng Brenner ghi bàn quyết định, giúp Bắc Ninh đánh bại HAGL. Ảnh: HAGL FC.

Trong hiệp một, các cầu thủ Bắc Ninh là những người thi đấu lấn lướt hơn đội khách HAGL. Phía HAGL chỉ có một cơ hội đáng chú ý ở hiệp một khi Thành Nhân đá bồi sau pha đấm bóng của thủ môn Nguyễn Văn Công, nhưng bóng trúng chân hậu vệ Bắc Ninh. Hai đội khép lại hiệp một với tỷ số 0-0.

Sang hiệp hai, Bắc Ninh gia tăng sức ép. Phút 54, Nguyễn Trọng Kiệt sút trúng cột dọc, nhưng tình huống sau đó bị thổi việt vị. Bốn phút sau, David Fisher dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ môn Trung Kiên.

Trước sức ép của đội chủ nhà, HAGL chủ động lùi sâu nhằm bảo toàn tỷ số. Tuy nhiên, bước ngoặt đến ở những phút bù giờ. Phút 90+4, trọng tài tham khảo VAR sau tình huống trung vệ HAGL có tác động khiến cầu thủ Bắc Ninh ngã trong vùng cấm. Sau khi kiểm tra VAR, trọng tài cho đội chủ nhà hưởng phạt đền. Brenner đánh bại Trung Kiên trên chấm 11 m ở phút 90+8, ấn định chiến thắng 1-0 cho Bắc Ninh.

Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh chia điểm sau trận hòa 1-1 ở vòng 6 V.League tối 30/10. Ảnh: Thanh Hóa FC.

Ở trận đấu diễn ra lúc 17h cùng ngày, Thanh Hóa và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hòa 1-1 trên sân Thanh Hóa. Đội chủ nhà mở tỷ số ở phút 37. Saliou Guindo nhận bóng sau pha phối hợp trước vùng cấm, đi vào trung lộ rồi dứt điểm chính xác.

Đầu hiệp hai, trọng tài Hoàng Ngọc Hà tham khảo VAR sau tình huống cầu thủ Thanh Hóa để bóng chạm tay trong vùng cấm ở phút 50, nhưng không cho Hà Tĩnh hưởng phạt đền.

Đến phút 83, Daniel Floro đánh đầu gỡ hòa cho Hà Tĩnh từ một tình huống đá phạt. Bàn thắng được công nhận sau khi trọng tài tham khảo VAR. Những phút còn lại, hai đội không ghi thêm bàn.