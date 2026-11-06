Bắc Ninh tham vấn xây dựng bài toán lớn phát triển thành phố trong giai đoạn mới

Chiều 6/11, UBND thành phố Bắc Ninh làm việc với Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) về những vấn đề lớn phục vụ định hướng phát triển của thành phố trong giai đoạn tới.

Đồng chí Đào Thanh Trường chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Đào Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chủ trì buổi làm việc. Tham dự buổi làm việc có Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Tại buổi làm việc, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đề xuất đóng góp xây dựng bài toán lớn của thành phố đối với các lĩnh vực văn hóa, xã hội, đặc biệt nhấn mạnh việc gìn giữ di sản, lịch sử, phát triển du lịch, bảo đảm an sinh xã hội. Đó là lập quy hoạch khảo cổ học thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2027-2037, tầm nhìn đến năm 2050 trên toàn địa bàn thành phố; nghiên cứu, khai quật và phát huy giá trị trung tâm chính trị, phật giáo cổ Luy Lâu (Thuận Thành) theo mô hình công viên di sản khảo cổ; thực hiện chương trình bảo vệ khẩn cấp nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, gắn với phát triển công nghiệp văn hóa.

Sưu tầm, giám định, dịch thuật và số hóa di sản tư liệu Hán Nôm vùng Kinh Bắc; xây dựng "Hành trình du lịch di sản Bắc Ninh" trên nền tảng số, kết nối các làng quan họ, làng nghề tranh Đông Hồ, chùa Bút Tháp, chùa Phật Tích, chùa Vĩnh Nghiêm, thành Xương Giang...; nghiên cứu, bảo tồn và phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số vùng núi phía Bắc thành phố gắn với du lịch cộng đồng; xây dựng chương trình giáo dục di sản Kinh Bắc cho trường phổ thông và đào tạo, bồi dưỡng nhân lực quản lý di sản, du lịch văn hóa; xây dựng và thí điểm mô hình bảo tồn, phát huy di sản văn hóa gắn với sinh kế bền vững và du lịch cộng đồng ở Bắc Ninh.

Đồng chí Đào Thanh Trường phát biểu kết luận tại buổi làm việc.

Đồng thời, phối hợp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức công tác xã hội cho cán bộ phòng Văn hóa – Xã hội tại 99 xã, phường nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đối tượng và hồ sơ an sinh xã hội số; thí điểm mô hình “đội công tác xã hội tại chỗ” ở các địa bàn miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, bảo đảm không bỏ sót các đối tượng cần trợ giúp. Cùng với đó, phát triển hệ thống chăm sóc người cao tuổi tại trung tâm và cộng đồng, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến; xây dựng mạng lưới bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, đồng thời rà soát, đánh giá khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản cho người cao tuổi trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Qua đó, góp phần phát huy hiệu quả nguồn lực tri thức, công nghệ phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế bền vững và xây dựng hệ sinh thái văn hóa số của thành phố, đồng thời mở rộng không gian nghiên cứu, ứng dụng thực tiễn cho đội ngũ chuyên gia, giảng viên và sinh viên.

Đồng chí Đào Thanh Trường trao quà lưu niệm cho Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Đào Thanh Trường đánh giá cao sự quan tâm, phối hợp và những đề xuất, tư vấn của Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn đối với định hướng phát triển của thành phố Bắc Ninh. Các ý kiến tại buổi làm việc cung cấp thêm nhiều góc nhìn, cách tiếp cận và những gợi mở quan trọng để thành phố tiếp tục nghiên cứu, xây dựng các bài toán lớn trong giai đoạn tới.

Đồng chí nhấn mạnh Bắc Ninh có những đặc thù và lợi thế riêng, là địa bàn phát triển công nghiệp, có tốc độ đô thị hóa cao, đồng thời có bề dày truyền thống văn hóa, lịch sử và nhiều tiềm năng phát triển. Vì vậy, các bài toán lớn phải xuất phát từ thực tiễn, phản ánh yêu cầu phát triển của thành phố trong giai đoạn mới.

Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí khẳng định các đề xuất của nhà trường đóng góp quan trọng trong việc xây dựng danh mục bài toán lớn của thành phố, đồng thời là cơ sở để hình thành các nhiệm vụ, dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Để giải quyết các vấn đề cụ thể, đồng chí đề nghị nhà trường cử nhóm chuyên gia nghiên cứu phân tích về các vấn đề xã hội trong các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, trong đó đặc biệt quan tâm đến các vấn đề nhà ở xã hội, đời sống công nhân, người lao động, thiết chế văn hóa góp phần cải thiện điều kiện sống của người lao động.

Đẩy mạnh hỗ trợ nâng cao năng lực số cho các trường học miền núi, vùng khó khăn; hợp tác giảng dạy chuyên sâu giữa Trường Trung học phổ thông Chuyên Khoa học Xã hội và Nhân văn (thuộc Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn) với các trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thảo luận tại buổi làm việc.

Đồng thời tư vấn sâu hơn về phương pháp tiếp cận, giải pháp khoa học, khả năng huy động chuyên gia và tổ chức nghiên cứu, triển khai hiệu quả. Trong đó khuyến khích thử nghiệm công nghệ, quy trình, giải pháp, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới, phù hợp với đặc thù của thành phố Bắc Ninh.

Đồng chí đề nghị Ban Quản lý các Khu công nghiệp thành phố tiếp tục nghiên cứu, rà soát thực tiễn hoạt động tại các khu công nghiệp; tập trung nhận diện những khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong công tác quản lý, đầu tư hạ tầng, môi trường, quản lý lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh và các vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển khu công nghiệp để phối hợp với nhà trường thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu, giải quyết các bài toán lớn trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Đồng chí giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối, chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình xây dựng, hoàn thiện danh mục chương trình phối hợp.