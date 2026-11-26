Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND thành phố dự. Đồng chí Trần Đăng Sâm, Thành ủy viên, Trưởng Ban Pháp chế, HĐND thành phố chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị thẩm tra.

Theo dự thảo Nghị quyết, mỗi thôn, tổ dân phố thành lập 1 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự. Đối với tổ dân phố có quy mô dân số dưới 550 hộ gia đình bố trí 5 thành viên; từ 550 đến 1.000 hộ bố trí 8 thành viên; từ trên 1.000 đến 2.000 hộ bố trí 13 thành viên; từ trên 2.000 hộ, cứ tăng thêm đủ 200 hộ được tăng thêm 1 thành viên nhưng tối đa không quá 16 thành viên.

Đối với thôn có quy mô dân số dưới 400 hộ bố trí 4 thành viên; từ 400 đến 700 hộ bố trí 6 thành viên; từ trên 700 đến 1.000 hộ bố trí 8 thành viên; từ trên 1.000 đến 2.000 hộ bố trí 12 thành viên; từ trên 2.000 hộ, cứ tăng thêm đủ 150 hộ được tăng thêm 1 thành viên nhưng không vượt quá 15 thành viên.

Về chế độ, chính sách, dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng bằng 1,4 mức lương cơ sở đối với Tổ trưởng; 1,2 mức lương cơ sở đối với Tổ phó và 1,1 mức lương cơ sở đối với mỗi Tổ viên.

Thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở thôn, tổ dân phố được hỗ trợ 80% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn và hỗ trợ 100% tiền đóng bảo hiểm y tế.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng phát biểu chỉ đạo.

Các đại biểu cơ bản nhất trí với sự cần thiết ban hành, căn cứ pháp lý và bố cục của dự thảo Nghị quyết. Để bảo đảm tính khả thi, đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo làm rõ cơ sở thực tiễn xác định khung số lượng thành viên của Tổ bảo vệ an ninh, trật tự tại các thôn, tổ dân phố, bảo đảm tương xứng với quy mô dân số, diện tích tự nhiên và đặc điểm của từng địa bàn; đánh giá cụ thể những khó khăn, vướng mắc trong quá trình chi trả chế độ, chính sách đối với thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; làm rõ căn cứ xác định các mức hỗ trợ, bảo đảm phù hợp với khối lượng công việc và điều kiện thực tế; quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện Nghị quyết sau khi được ban hành.

Đồng chí Nghiêm Xuân Hưởng thống nhất với sự cần thiết ban hành Nghị quyết và cơ bản đồng tình với phương án xác định số lượng thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự theo quy mô hộ gia đình tại các thôn, tổ dân phố. Đồng chí đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát, đánh giá sự phù hợp của các mức phân bổ số lượng thành viên, nhất là khoảng cách giữa các ngưỡng số hộ, bảo đảm sát với thực tế sau sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Đồng thời, nghiên cứu kỹ việc xác định các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, có tiêu chí cụ thể làm căn cứ đánh giá, bố trí và huy động lực lượng phù hợp.

Lãnh đạo Công an thành phố giải trình làm rõ một số nội dung.

Cũng tại hội nghị, Ban Pháp chế thẩm tra báo cáo về tổ chức thi hành pháp luật trên địa bàn thành phố năm 2026. Theo đó, trong năm, UBND thành phố ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo nhằm nâng cao chất lượng xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời phát hiện những quy định bất cập, không còn phù hợp. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật được triển khai với nhiều hình thức, hướng đến từng nhóm đối tượng, địa bàn.

Thành phố tổ chức theo dõi thi hành pháp luật trong 4 lĩnh vực trọng tâm, gồm: An toàn thực phẩm; chính sách đối với người tham gia kháng chiến, bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế; cấp giấy phép lao động; bảo hiểm y tế. Qua đó, góp phần phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn và kiến nghị giải pháp khắc phục.

Qua thẩm tra, Ban Pháp chế đề nghị cơ quan soạn thảo cần đánh giá cụ thể hơn chất lượng, hiệu quả sau công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; bổ sung tổng số kiến nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến tình hình thi hành pháp luật. Làm rõ kết quả theo dõi thi hành pháp luật trong lĩnh vực cấp giấy phép lao động; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động theo dõi, đánh giá tình hình thi hành pháp luật. Bổ sung số liệu, kết quả tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của thành phố. Rà soát, điều chỉnh những nội dung chưa thống nhất giữa phần kết quả đạt được và phần tồn tại, hạn chế; phân tích rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị liên quan.

Trên cơ sở đó, hoàn thiện phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2027 theo hướng cụ thể, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung khắc phục những hạn chế trong năm 2026 và gắn với yêu cầu thực tiễn, nhất là các quy định mới được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ năm 2027.