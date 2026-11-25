Đồng chí Trần Thị Hằng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố dự, chỉ đạo. Cùng dự có lãnh đạo một số sở, ngành liên quan.

Các đại biểu dự hội nghị thẩm tra.

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết quy định trợ cấp đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể được Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh phong tặng và hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục làm rõ cơ sở pháp lý và thẩm quyền ban hành chính sách đối với nhóm nghệ nhân được phong tặng trước ngày 1/7/2025 để bảo đảm thống nhất với các nghị định mới của Chính phủ; rà soát kỹ đối tượng thụ hưởng; đánh giá cụ thể tác động nguồn lực, bảo đảm tính khả thi khi giao ngân sách cấp xã trực tiếp bảo đảm kinh phí thực hiện nghị quyết.

Đối với dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định một số chế độ, chính sách đối với thành viên đội thể thao và mức chi tổ chức các giải thi đấu thể thao trên địa bàn thành phố Bắc Ninh, Ban đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát chặt chẽ các căn cứ pháp lý, đối chiếu từng đối tượng thụ hưởng và mức chi cụ thể theo khung quy định của Chính phủ, Bộ Tài chính bảo đảm sát thực tiễn, phù hợp khả năng cân đối ngân sách.

Về dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 113/2025/NQ-HĐND ngày 10/12/2025 của HĐND thành phố Bắc Ninh ban hành Quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, đào tạo nhân lực phục vụ công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghệ số giai đoạn 2025 - 2030 đã điều chỉnh điều kiện, đối tượng thụ hưởng, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh khai thác dữ liệu điện tử và cập nhật danh mục ngành, nghề đào tạo phù hợp với quy định mới.

Để dự thảo Nghị quyết bảo đảm chặt chẽ, khả thi, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo tập trung hoàn thiện một số nội dung: Về việc bỏ điều kiện người lao động phải làm việc tại doanh nghiệp đủ 12 tháng trở lên, đề nghị đánh giá kỹ số lượng đối tượng bổ sung, nhu cầu kinh phí phát sinh, khả năng cân đối ngân sách và làm rõ điều kiện về quan hệ lao động, ngành nghề, chương trình đào tạo để tránh trục lợi chính sách.

Đối với quy định rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục cần rà soát tính khả thi trên thực tế. Về đơn giản hóa hồ sơ hỗ trợ đào tạo đại học ở nước ngoài, cần quy định rõ nguyên tắc ưu tiên khai thác dữ liệu điện tử hợp pháp, tránh yêu cầu người dân vừa nộp giấy tờ vừa cung cấp thông tin đã có trên hệ thống.

Đồng chí Trần Thị Hằng phát biểu chỉ đạo.

Cũng tại hội nghị, Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị quyết Quy định mức chi ngân sách nhà nước cho hoạt động tiêu chuẩn, hoạt động quy chuẩn kỹ thuật trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thuộc phạm vi quản lý của thành phố Bắc Ninh; dự thảo Nghị quyết về kết quả giám sát việc triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Đối với dự thảo Nghị quyết về phát triển thanh niên thành phố Bắc Ninh đến năm 2030, Ban Văn hóa - Xã hội đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát tính khả thi của từng chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030, làm rõ cơ chế lồng ghép nguồn lực tài chính, trách nhiệm phối hợp liên ngành.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giải trình làm rõ một số nội dung.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hằng đề nghị các cơ quan soạn thảo nghiêm túc tiếp thu ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội, chủ động phối hợp chặt chẽ để chỉnh sửa, hoàn thiện các dự thảo nghị quyết bảo đảm đúng quy trình, quy định của pháp luật trước khi trình HĐND thành phố xem xét, quyết định; đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để các chính sách nhanh chóng đi vào cuộc sống sau khi được thông qua.

Đặc biệt là đối với dự thảo Nghị quyết quy định trợ cấp đối với nghệ nhân trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể và hỗ trợ kinh phí hoạt động đối với làng Quan họ gốc, làng Quan họ thực hành, đồng chí yêu cầu cơ quan soạn thảo rà soát kỹ lưỡng các quy định của Trung ương và địa phương, bảo đảm đồng bộ, tránh chồng chéo; bổ sung chỉ tiêu phát triển làng Quan họ thực hành hằng năm làm cơ sở để ngành tài chính tham mưu cân đối nguồn lực.

Cùng đó, có hướng dẫn cụ thể việc phân bổ kinh phí về ngân sách cấp xã để các địa phương chủ động lập dự toán, bảo đảm chính sách sớm đi vào cuộc sống ngay sau khi ban hành. Đồng chí cũng đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu, tham mưu bổ sung chính sách bảo tồn, phát huy giá trị đối với các loại hình di sản văn hóa khác đã được công nhận trên địa bàn.