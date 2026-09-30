Bắc Ninh: Thăm, tặng quà người cao tuổi điều trị tại bệnh viện

Sáng 30/9, Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Ninh tổ chức đoàn đến thăm, động viên, tặng quà hội viên người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1 và Bệnh viên Đa khoa Bắc Ninh số 2. Cùng tham gia có đồng chí Nguyễn Nhân Chinh, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố Bắc Ninh.

Đoàn công tác trao biểu trưng kinh phí thăm hỏi bệnh nhân cao tuổi cho lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2.

Tại Khoa Lão học - Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2) và Khoa Lão học (Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1), Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Ninh trao 20 triệu đồng hỗ trợ bệnh nhân cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn đang trong quá trình điều trị.

Tại các nơi đến thăm, đoàn công tác ân cần thăm hỏi tình hình sức khỏe, hoàn cảnh gia đình và quá trình điều trị của người cao tuổi; chia sẻ với những khó khăn đang gặp phải, động viên các cụ giữ tinh thần lạc quan, tuân thủ hướng dẫn của y, bác sĩ, tích cực điều trị để sớm hồi phục sức khỏe.

Đồng thời, cảm ơn đội ngũ y, bác sĩ tại các bệnh viện đã tận tình chăm sóc, điều trị cho người cao tuổi, mong các y, bác sĩ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm sóc tận tình, tạo điều kiện để các cụ yên tâm điều trị, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Lãnh đạo Hội Người cao tuổi thành phố tặng quà cho bệnh nhân cao tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà không chỉ góp phần hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần, thể hiện sự quan tâm, chăm lo của tổ chức Hội và cộng đồng.

Thời gian qua, các cấp Hội Người cao tuổi thành phố Bắc Ninh luôn chú trọng đổi mới, đa dạng hóa các hoạt động chăm lo người cao tuổi thông qua hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, phối hợp tổ chức thăm khám, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe.

Quan tâm tạo các sân chơi, câu lạc bộ để các cụ được giao lưu, rèn luyện, tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, phát huy kinh nghiệm, uy tín và vai trò của người cao tuổi trong gia đình và xã hội.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Người cao tuổi năm 2026, đến thời điểm này, toàn thành phố có hơn 33 nghìn người cao tuổi tiêu biểu, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được thăm hỏi, tặng quà với tổng trị giá hơn 4,2 tỷ đồng. Những hoạt động thiết thực góp phần lan tỏa truyền thống kính lão, trọng thọ, thể hiện sự quan tâm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với người cao tuổi.