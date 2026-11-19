Qua thẩm định, Chi cục cấp giấy chứng nhận đối với 301 cơ sở đạt yêu cầu; còn lại là các cơ sở chưa đạt và đang chờ hoàn thiện hồ sơ, điều kiện theo quy định.

Lãnh đạo Trường Mầm non Việt Yên số 2 kiểm tra lưu mẫu thực phẩm tại bếp ăn nhà trường.

Toàn thành phố hiện có gần 10,5 nghìn cơ sở thực phẩm thuộc lĩnh vực y tế quản lý; trong đó có hơn 6,4 nghìn cơ sở dịch vụ ăn uống, 292 bếp ăn tập thể trường học, 299 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và gần 3,4 nghìn cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Theo phân cấp quản lý, UBND cấp xã trực tiếp quản lý gần 9,5 nghìn cơ sở; còn lại Sở Y tế quản lý.

Việc thẩm định, cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm gắn với kiểm tra thực tế là một trong những khâu quan trọng nhằm đánh giá điều kiện hoạt động của cơ sở theo quy định, góp phần nâng cao trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm và bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.