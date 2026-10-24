Bắc Ninh: Thả 60.000 con cá giống tái tạo nguồn lợi thuỷ sản

Ngày 24/10, tại chùa Giáo Đường (phường Tân Chi), Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thuỷ sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức thả cá công ích, tái tạo nguồn lợi thuỷ sản năm 2026.

Các đại biểu tham gia thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản trên sông Đuống.

Tại buổi lễ, Sở Nông nghiệp và Môi trường Bắc Ninh tổ chức thả 60.000 con cá giống với tổng gần 6 tấn, bao gồm: 15.000 con cá chép, 15.000 con cá trắm cỏ, 15.000 con cá ngạnh, 15.000 con cá lăng đen. Tổng kinh phí thả cá là 598,5 triệu đồng.

Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố tổ chức được 2 đợt thả cá tái tạo nguồn lợi thủy sản với tổng số cá được thả là 250.000 con, trọng lượng gần 25 tấn.

Thả cá công ích xuống sông Đuống có ý nghĩa thiết thực nhằm góp phần tuyên truyền nâng cao ý thức người dân sống quanh vùng, không khai thác tận diệt, phát triển nguồn lợi thủy sản. Đồng thời nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế của các nguồn tài nguyên thiên nhiên, tăng tính đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường sinh thái bền vững, tạo sinh kế cho người dân, đặc biệt là hộ dân trong khu vực.

Theo thống kê của Chi cục Chăn nuôi - Thú y và Thủy sản, toàn thành phố hiện có hơn 15.700 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, trong đó diện tích nuôi chuyên canh đạt 9.517 ha. Toàn thành phố hiện có hơn 3.000 lồng nuôi cá trên sông.

Tổng sản lượng thủy sản toàn thành phố từ đầu năm đến nay ước đạt xấp xỉ 80.000 tấn, trong đó sản lượng khai thác tự nhiên ước đạt gần 5.100 tấn, cao hơn gần 2.100 tấn so kế hoạch và cùng kỳ năm 2025.

Đây là hoạt động được tổ chức thường niên nhằm bổ sung và tái tạo nguồn lợi thủy sản tại các lưu vực sông, hồ, góp phần nâng cao ý thức bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, xây dựng môi trường sống bền vững cho người dân trên địa bàn thành phố.