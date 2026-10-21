Bắc Ninh: Tập trung triển khai thí điểm nhân rộng có kiểm soát ứng dụng trợ lý Nhân dân

Sau 3 tháng thí điểm tại 5 phường Hiệp Hòa, Bắc Giang, Nam Sơn, Song Liễu và Phương Liễu, ứng dụng trợ lý Nhân dân đã được cấu hình 96 thủ tục hành chính, gồm 52 thủ tục cấp xã, phường và 44 thủ tục cấp thành phố; trong đó, 42 thủ tục được hỗ trợ bằng giọng nói.

Các thủ tục phát sinh nhiều hồ sơ như cấp bản sao trích lục hộ tịch, bản sao giấy khai sinh; chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký; đăng ký lại khai sinh…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Kết quả cho thấy, thời gian ứng dụng trợ lý Nhân dân hỗ trợ hoàn thiện một hồ sơ giảm từ khoảng 8-10 phút xuống còn 2-3 phút. Mô hình cũng không đòi hỏi đầu tư thêm nhiều về cơ sở vật chất, bởi ứng dụng có thể được cài đặt trên hệ thống máy tính hiện có tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công. Đến ngày 20/10, ứng dụng hỗ trợ tiếp nhận, xử lý khoảng 9.600 hồ sơ thuộc 61 thủ tục hành chính phát sinh.

Để chuẩn bị triển khai thí điểm có kiểm soát trên diện rộng, Văn phòng UBND thành phố phối hợp với các sở ngành, địa phương thực hiện công tác rà soát điều kiện tại cơ sở và lộ trình triển khai. Đồng thời, phối hợp với doanh nghiệp chuẩn bị tài khoản, phân quyền, danh mục thủ tục hành chính, biểu mẫu và hồ sơ mẫu.

Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố báo cáo kết quả triển khai thí điểm ứng dụng trợ lý Nhân dân.

Tuy nhiên, sau quá trình triển khai thực tế, đại diện 5 phường trình bày gặp một số khó khăn vướng mắc và đề nghị công ty, các sở, ngành nghiên cứu giải pháp khắc phục, nâng cấp. Đó là một số thời điểm ứng dụng xuất hiện lỗi, thời gian đọc giấy tờ để điền thông tin vào biểu mẫu tự động còn chậm, đôi lúc vẫn sai sót; chưa cập nhật kịp thời các địa danh sau khi thay đổi địa giới hành chính; cỡ chữ trên giao diện ứng dụng vẫn nhỏ, khiến người lớn tuổi khó đọc tương tác; công tác bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu cá nhân cần được quan tâm...

Phó Chủ tịch UBND thành phố Đào Thanh Trường đánh giá cao sự chủ động trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai thí điểm ứng dụng trợ lý Nhân dân thời gian qua. Với hiệu quả thấy rõ, nhất là tiết kiệm thời gian thực hiện thủ tục hành chính đối với người dân thông qua việc kê khai, điền biểu mẫu tự động, đồng chí đánh giá đây là ứng dụng có tính khả thi cao.

Đại diện phường Nam Sơn nêu một số vướng mắc trong quá trình triển khai ứng dụng trợ lý Nhân dân tại cơ sở.

Vì vậy, các sở, ngành địa phương cần tích cực vào cuộc trong quá trình nhân rộng trên tinh thần vừa thí điểm vừa nâng cấp, hoàn thiện. Trong đó, Văn phòng UBND thành phố chủ trì phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức hội nghị triển khai thí điểm có kiểm soát ứng dụng trên diện rộng, bảo đảm trang trọng, hiệu quả; thống nhất đợt đầu sẽ thí điểm tại 15 xã, phường đã đáp ứng đủ điều kiện.

Với các phản ánh về tồn tại, hạn chế, yêu cầu Công ty cổ phần đầu tư Kỷ nguyên mới Việt Nam tập trung nguồn lực xử lý; khẩn trương tổ chức kết nối hệ thống với Trung tâm Giám sát an toàn thông tin của Công an thành phố; tích hợp chữ ký số cá nhân, nâng cấp thêm phiên bản mobile, tính năng đọc thông tin chữ viết tay; số hóa, quét hồ sơ, tải hồ sơ dung lượng lớn.

Cập nhật kịp thời biểu mẫu, thành phần hồ sơ và quy trình nghiệp vụ trên Cổng dịch vụ công Quốc gia. Hoàn thiện video hướng dẫn bằng các bước thực hiện thủ tục hành chính, phấn đấu đến ngày 31/10 sẽ hoàn thiện toàn bộ 96 thủ tục hành chính. Bố trí nhân sự hỗ trợ, kiểm thử đường truyền, khả năng đáp ứng và phương án tiếp nhận, xử lý rủi ro.

Đại diện Công ty cổ phần đầu tư Kỷ nguyên mới giải đáp một số ý kiến tại hội nghị.

Sở Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố rà soát, kiểm tra các điều kiện an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân trước và trong quá trình mở rộng thí điểm. Các xã, phường chủ động điều kiện chuẩn bị triển khai, phân công đầu mối cán bộ tham gia tập huấn đầy đủ và tổ chức hướng dẫn người dân sử dụng.

Văn phòng UBND thành phố (trực tiếp là Trung tâm Phục vụ hành chính công) theo dõi, tổng hợp kết quả triển khai toàn thành phố bảo đảm thực chất số lượng hồ sơ được hỗ trợ, tỷ lệ sử dụng, thời gian kê khai, mức độ tự thao tác, hiệu quả giảm tải và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.