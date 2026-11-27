Bắc Ninh tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án tồn đọng, kéo dài trên địa bàn. Ảnh: Đồng Thúy

Tuy nhiên, việc triển khai các phương án tháo gỡ tại một số dự án vẫn còn chậm, nhất là những vướng mắc liên quan đến giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư, giao đất và xác định giá đất. Thành phố đang tập trung đôn đốc các cơ quan, địa phương và chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa các dự án vào thực hiện, phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư.

Theo báo cáo của Sở Tài chính thành phố Bắc Ninh, trên địa bàn hiện có 188 dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài hoặc có khó khăn, vướng mắc và khiếu kiện kéo dài. Trong đó, có 187 dự án đã được báo cáo tại các kỳ trước và 1 dự án có khiếu kiện kéo dài là Dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng (Sau Thuần), khu Bồ Sơn, phường Võ Cường. Toàn bộ các dự án thuộc nhóm B và C.

Đến nay, thành phố đã tháo gỡ hoặc có hướng giải quyết đối với 188/188 dự án, gồm 99 dự án đầu tư công, 1 dự án sử dụng vốn ODA, 51 dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), 23 dự án khu đô thị, thương mại dịch vụ có sử dụng đất nằm ngoài khu công nghiệp, 13 dự án sản xuất, kinh doanh trong các khu công nghiệp và 1 dự án có khiếu kiện kéo dài.

Trong số các dự án trên, có 22 dự án được áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương. Đến nay, 18 dự án đã giải quyết xong, 4 dự án đã có phương án và đang trong quá trình thực hiện. Đối với 13 dự án sản xuất, kinh doanh trong khu công nghiệp, các khó khăn, vướng mắc đã được tháo gỡ, các dự án hoàn thành và đi vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Với nhóm 99 dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền giải quyết của thành phố, 66 dự án đã tháo gỡ xong, 33 dự án đã có phương án và đang tiếp tục triển khai. Các vướng mắc chủ yếu tập trung ở công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án hoặc dừng dự án; quyết toán công trình và thủ tục giao đất.

Đối với Dự án khu nhà ở Đồng Khí Tượng ( Sau Thuần), thành phố đã có định hướng giải quyết, thống nhất chủ trương giao đất cho 61 hộ dân thuộc dự án. UBND phường Võ Cường đang triển khai các thủ tục xác định đối tượng được giao đất, nghĩa vụ tài chính và hoàn thiện hồ sơ đất đai.

Đến nay, địa phương đã xét duyệt, tổ chức bốc thăm vị trí lô đất cho 42/61 trường hợp, trong đó 1 trường hợp đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Dự kiến việc giao đất cho các hộ dân hoàn thành trong năm 2026.

Mặc dù đã có phương án tháo gỡ, tiến độ thực hiện tại một số dự án vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Bắc Ninh Nguyễn Văn Hưởng, một số chủ đầu tư chưa tích cực hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án, gia hạn thời gian thực hiện, trình giao đất và phê duyệt giá đất. Công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm; việc phối hợp giữa các cơ quan quản lý, đơn vị thực hiện hợp đồng BT, chủ đầu tư và địa phương có lúc chưa hiệu quả.

Để đẩy nhanh tiến độ, Sở Tài chính kiến nghị các tổ công tác tiếp tục kiểm tra, rà soát, đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư và địa phương thực hiện các nhiệm vụ đã được chỉ đạo.

Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xác định giá đất đối với các dự án đối ứng BT làm cơ sở thanh toán hợp đồng. Các xã, phường cần tập trung giải phóng mặt bằng, chủ động giải quyết những tồn tại thuộc thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về tiến độ thực hiện.

Các sở, ngành, cơ quan quản lý và ký kết hợp đồng BT có trách nhiệm phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc chủ đầu tư, nhà đầu tư và địa phương hoàn thiện thủ tục, tập trung nguồn lực triển khai dự án, bảo đảm tiến độ và chất lượng.

Việc tháo gỡ khó khăn không chỉ dừng ở xác định phương án mà cần được cụ thể hóa bằng kết quả thực hiện, góp phần khơi thông nguồn lực, hạn chế lãng phí và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.