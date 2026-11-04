Bắc Ninh tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội

Hiện thành phố Bắc Ninh đang tập trung tăng quy mô nguồn cung nhà ở xã hội và nhà lưu trú công nhân ngay tại các khu, cụm công nghiệp.

Bắc Ninh là thành phố đứng thứ hai cả nước về số lượng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội được Chính phủ giao, với 119.073 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026-2030, trong đó năm 2026 là 19.900 căn.

Với hạn mức tín dụng trong thời điểm cuối năm cần cân đối, lãnh đạo thành phố Bắc Ninh cho biết sẽ đề nghị Chính phủ cấp thêm hạn mức cho Bắc Ninh để đáp ứng nhu cầu về tín dụng cho phân khúc nhà ở xã hội trong thời gian tới.

“Thành phố Bắc Ninh đang đề nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh tín dụng cho hạng mục nhà ở xã hội và nhà ở xã hội cho thuê, đáp ứng nhu cầu lớn về nhà ở khi Bắc Ninh trở thành trung tâm mới về kinh tế công nghiệp và logistic. Các ngân hàng thương mại cũng cần chung tay vào hạng mục này, cùng với ngân hàng chính sách xã hội thì mới đáp ứng được”, ông Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh chia sẻ.

Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch (Agribank) đã ký kết hợp đồng cấp tín dụng với CTCP Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương. Ảnh: Thái Hùng

Mới đây, Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch (Agribank) đã ký kết hợp đồng cấp tín dụng hơn 1.300 tỷ đồng với CTCP Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương, để thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung (tại xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh).

Theo đó, nguồn vốn 1.333 tỷ đồng chiếm khoảng 60% tổng vốn đầu tư vào dự án. Nguồn tín dụng dành cho Dự án Nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung sẽ được giải ngân từng lần thực hiện dự án.

Trong bối cảnh nguồn tín dụng cung ứng cho thị trường bất động sản đang được cơ cấu lại, việc Agirbank cấp vốn cho Dự án Nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung được ghi nhận là nỗ lực cung ứng vốn kịp thời cho những dự án chất lượng tốt, phục vụ nhu cầu an sinh, xã hội.

Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương là Chủ đầu tư của Dự án Nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt và là động lực để đội ngũ thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung thực hiện theo tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Thái An - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Bắc Chương Dương chia sẻ:“Chúng tôi đã tập trung nguồn lực tối đa cho Dự án Ecolife Yên Trung để kịp tiến độ bàn giao căn hộ như kế hoạch đề ra. Có sự đồng hành và cấp vốn của Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Sở Giao dịch (Agribank), nguồn vốn sẽ được cung ứng kịp thời, đảm bảo để thực hiện Dự án đúng như kế hoạch. Chúng tôi sẽ nỗ lực tập trung vào 3 mũi nhọn: đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và đáp ứng nhu cầu về nhà ở của người thu nhập thấp tại Bắc Ninh”.

Dự án Ecolife Yên Trung có quy mô gần 9 hecta, là dự án nhà ở xã hội đầu tiên có mật độ xây dựng hơn 30%, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu thiết yếu của cư dân như 1 tiểu đô thị với không gian công cộng gồm khu vui chơi giải trí, thể thao, y tế, trường học…

Dự án Nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung là dự án hạ tầng an sinh có tổng vốn đầu tư 2.236,4 tỷ đồng, đáp ứng quy mô dân số khoảng 3.680 người, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển quỹ nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Việc thực hiện dự án sẽ cung ứng hơn 2.000 căn nhà ở xã hội cho cư dân Bắc Ninh và các vùng lân cận, đóng góp một phần vào việc thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 – 2030".