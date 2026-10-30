Bắc Ninh: Tập trung rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031

Thực hiện hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về thực hiện Kết luận số 107-KL/TW ngày 17/10/2026 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 95-KH/TU ngày 23/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Bắc Ninh về việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 trong hệ thống chính trị, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan chuyên môn triển khai các phần việc liên quan.

Quang cảnh buổi làm việc.

Ngay sau khi được lựa chọn làm điểm, Sở Nội vụ tổ chức hội nghị hướng dẫn rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế tại Sở đối với công chức, viên chức. Triển khai thực hiện đủ 8 bước, cập nhật 9 biểu nghiệp vụ theo hướng dẫn; giao Phòng Công chức, viên chức cập nhật, chạy thử.

Qua chạy thử, nhu cầu nhân lực cần thiết của Sở Nội vụ là 148,6 biên chế; trong đó Ban Giám đốc và lãnh đạo cấp phòng 49 biên chế. Về chất lượng vận hành, 50% biểu mẫu của các phòng chạy tốt, còn lại phải chỉnh sửa để hoàn thiện.

Lãnh đạo Sở Nội vụ trao đổi tại buổi làm việc.

Cũng được lựa chọn làm điểm, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ đã hoàn thành rà soát các nhiệm vụ, trong đó khối văn phòng có 112 nhiệm vụ, khối đơn vị sự nghiệp 81 nhiệm vụ. Tương tự, dù không được lựa chọn làm điểm, Văn phòng UBND thành phố cũng đã xây dựng kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo, tổ giúp việc; đang rà soát chức năng, nhiệm vụ, tổng hợp dữ liệu, hoàn thiện đề án vị trí việc làm.

Trao đổi tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị cho biết, qua triển khai bước đầu, việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực còn trừu tượng, khối lượng công việc nhiều, thời gian ngắn; mã nhiệm vụ ban đầu còn thiếu nhiều nhiệm vụ, phải đề xuất bổ sung mã.

Lãnh đạo Văn phòng UBND thành phố nêu những vướng mắc trong quá trình triển khai rà soát.

Tại bước rà soát chức năng, nhiệm vụ và dữ liệu để kê khai phải làm lại nhiều lần do mã chưa thống nhất; bước xác định công việc còn chồng chéo, nhiều công việc mang tính định tính hoặc không có sản phẩm đầu ra hoặc có sản phẩm đầu ra nhưng việc kiểm kê, tổng hợp còn khó khăn. Cùng đó, việc xác định số lượng và thời gian thực hiện không có định mức cụ thể về thời gian thực hiện của mỗi sản phẩm; có sản phẩm do nhiều cơ quan, nhiều phòng chuyên môn, nhiều người cùng tham gia.

Từ thực tế chạy thử, đại diện Sở Nội vụ cho rằng, để thực hiện tốt, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải quyết liệt trong chỉ đạo, lựa chọn công chức, viên chức để tham mưu thực hiện. Quá trình rà soát phải trích xuất sản phẩm đầu ra qua hệ thống phần mềm quản lý điều hành văn bản theo phòng, theo từng cá nhân sau đó tổng hợp theo từng công việc.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ nêu ý kiến tại buổi làm việc.

Việc nhập dữ liệu phải bảo đảm chính xác, không nhầm lẫn mã, không trùng lặp và đúng định dạng; nên thực hiện thử ra file khác trước khi nhập vào biểu mẫu chính thức theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương…

Để thực hiện, Sở Nội vụ thành lập tổ chuyên gia, phụ trách địa bàn để hỗ trợ, đồng hành cùng các xã, phường rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031; bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. Đồng thời tham mưu Chủ tịch UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo, quán triệt người đứng đầu các cơ quan, địa phương, đơn vị chỉ đạo thực hiện, bảo đảm chất lượng, tiến độ; yêu cầu người đứng đầu chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố về chất lượng, tiến độ nhiệm vụ được giao.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động của các cơ quan được giao nhiệm vụ tham mưu; đặc biệt là Sở Nội vụ và Sở Khoa học và Công nghệ trong việc nghiên cứu, đề xuất giải pháp, ứng dụng trí tuệ nhân tạo hỗ trợ triển khai nhiệm vụ.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn kết luận buổi làm việc.

Nhấn mạnh khối lượng công việc triển khai rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 còn rất lớn, trong khi thời gian thực hiện gấp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu tập trung tháo gỡ “điểm nghẽn” để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Trước hết, cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về tính cấp thiết và yêu cầu tiến độ của nhiệm vụ; khẩn trương tổ chức hội nghị quán triệt trên phạm vi toàn thành phố để thống nhất chỉ đạo, bảo đảm sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người đứng đầu.

Cùng đó, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ chuẩn hóa, xử lý dữ liệu, đặc biệt đối với các nhóm vị trí việc làm có tính chất tương đồng; khẩn trương thành lập các tổ công tác liên ngành để hướng dẫn, hỗ trợ, thẩm định việc xây dựng vị trí việc làm và xác định nhu cầu nhân lực tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm việc rà soát chức năng, nhiệm vụ; xác định đầy đủ các công việc, công đoạn, sản phẩm đầu ra, số lượng sản phẩm và thời gian thực hiện làm cơ sở xác định biên chế.

Công tác tập huấn cần hướng dẫn cụ thể việc kê khai, giải trình đối với các nhiệm vụ kiêm nhiệm, công việc phát sinh không thường xuyên, công việc hành chính, tham mưu hoặc các nhiệm vụ chưa được phản ánh đầy đủ trên hệ thống, bảo đảm việc đánh giá, xác định vị trí việc làm sát với thực tiễn..

Đồng chí yêu cầu, các cơ quan, đơn vị, địa phương cần phát huy tinh thần chủ động, khách quan trong xây dựng phương án biên chế, không bảo thủ giữ nguyên số lượng hiện có mà phải tính toán phù hợp với yêu cầu phân cấp, phân quyền, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Các cơ quan chuyên môn khẩn trương tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo để các sở, ngành, địa phương triển khai ngay nhiệm vụ; sớm tổ chức tập huấn với sự tham dự của người đứng đầu các đơn vị, địa phương nhằm bảo đảm thống nhất nhận thức, cách làm và hoàn thành tiến độ theo yêu cầu đề ra.