Bắc Ninh: Tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, sớm mở lại bếp ăn bán trú cho học sinh

Nỗ lực giảm áp lực cho phụ huynh, học sinh

Nhu cầu tổ chức ăn bán trú tại các trường học hiện rất lớn, nhất là ở những địa bàn tập trung đông dân cư. Việc chưa thể tổ chức bán trú gây không ít khó khăn cho học sinh, phụ huynh và nhà trường. Nhiều gia đình phải thay đổi lịch sinh hoạt, bố trí người đưa đón con nhiều lần trong ngày, ảnh hưởng đến công việc và đời sống.

Ngày 28/9, UBND xã An Lạc kiểm tra khu vực lưu trữ bếp ăn của Trường Phổ thông dân tộc bán trú Trung học cơ sở An Lạc.

Tại xã An Lạc, ngày 28/9, Tổ thẩm định hồ sơ, tư cách pháp nhân, chất lượng thực phẩm của UBND xã đã kiểm tra thực tế tại các bếp ăn bán trú và cơ sở cung cấp thực phẩm cho các trường học trên địa bàn. Sau kiểm tra, Tổ đánh giá kết quả, rà soát hồ sơ của các đơn vị cung cấp thực phẩm, suất ăn; đồng thời yêu cầu các nhà cung cấp hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, giấy tờ theo quy định, bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm trước khi cung cấp cho các trường.

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch UBND xã An Lạc, UBND xã sẽ sớm hoàn thiện các văn bản cần thiết làm căn cứ pháp lý để các trường tổ chức ăn bán trú cho trẻ mầm non và học sinh trên địa bàn.

"Trong khi chờ xã, phường lựa chọn đơn vị cung cấp, nếu UBND cấp xã giao người đứng đầu cơ sở giáo dục tạm thời ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thì UBND cấp xã phải có văn bản ủy quyền", ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh cho biết.

Tại phường Võ Cường, UBND phường ngày 25/9 ban hành Văn bản số 1702/UBND-VHXH yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát các cơ sở cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn. Văn bản xác định người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm lựa chọn, ký kết và thực hiện hợp đồng với đơn vị cung cấp; phối hợp giải trình, bổ sung hồ sơ khi có yêu cầu. UBND phường sẽ tiến hành rà soát, thẩm định lại theo quy định.

Tại Trường Tiểu học Võ Cường, nhu cầu tổ chức bán trú càng trở nên cấp thiết. Cô Phạm Thu Hương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, toàn trường có hơn 4.400 học sinh, trong đó khoảng 2.800 em có nhu cầu ăn bán trú, chiếm 63%.

Đến này 29/9, Trường Tiểu học Võ Cường đã chuẩn bị tốt điều kiện cơ sở vật chất, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ăn bán trú cho 2.800 học sinh toàn trường.

“Do trường chưa tổ chức bán trú, từ đầu năm học đến nay, tôi phải sắp xếp đưa đón con 4 lượt/ngày, ảnh hưởng đáng kể đến công việc và sinh hoạt”, chị Nguyễn Thị Bốn, khu Hoà Đình – có con học lớp 3 tại đây chia sẻ.

Trong thời gian triển khai các thủ tục đấu thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp suất ăn năm học 2026-2027, nhà trường đã đề nghị UBND phường cho phép tạm thời ký hợp đồng cung cấp suất ăn cho học sinh trong thời gian một tháng, từ ngày 1/10 đến 31/10/2026, theo nguyện vọng của phụ huynh.

Sớm tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý

Không chỉ tại Võ Cường, nhu cầu ăn bán trú của học sinh tại phường Kinh Bắc cũng rất lớn. Tại Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, toàn trường có gần 3.800 học sinh, trong đó hơn 90% có nhu cầu ăn bán trú.

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các cơ sở giáo dục, ngày 25/9, UBND phường Kinh Bắc ban hành Văn bản số 2074/UBND-VHXH về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Theo văn bản, người đứng đầu cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm lựa chọn, ký kết hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu, suất ăn và dịch vụ nấu ăn theo đúng quy định. Việc lựa chọn đơn vị cung cấp phải bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, đúng quy định pháp luật; trong đó, an toàn thực phẩm, chất lượng và giá trị dinh dưỡng của bữa ăn, năng lực cung ứng, khả năng truy xuất nguồn gốc thực phẩm và quyền lợi của trẻ em, học sinh là những yêu cầu cốt lõi. Đơn vị cung cấp không được lựa chọn chỉ dựa trên tiêu chí giá thấp.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Lê Hồng Phong (phường Bắc Giang).

Tuy nhiên, từ phía các nhà trường, việc triển khai vẫn gặp khó khăn do chưa thống nhất rõ thẩm quyền ký kết hợp đồng.

Cô Nguyễn Thị Nga, Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Quốc Toản, cho biết theo Văn bản số 10414 ngày 19/9/2026 của UBND tỉnh (nay là thành phố Bắc Ninh) và các văn bản liên quan, UBND cấp xã trực tiếp chỉ đạo việc lựa chọn, ký hợp đồng cung cấp thực phẩm, nguyên liệu theo đúng quy định, bảo đảm nguồn gốc rõ ràng, an toàn, chất lượng và phù hợp yêu cầu dinh dưỡng.

Ngày 28/9, nhà trường đã trao đổi với một đơn vị cung cấp suất ăn uy tín, nhiều năm cung cấp cho trường. Tuy nhiên, đơn vị này cũng bày tỏ lo ngại nếu trực tiếp ký hợp đồng với cơ sở giáo dục sẽ không đúng quy định.

Theo số liệu của Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, đến ngày 29/9, 196/209 trường mầm non công lập đã tổ chức ăn bán trú, chiếm 94%; 47/91 trường tiểu học có nhu cầu bán trú đã tổ chức cho học sinh ăn bán trú, chiếm 52%; dự kiến trong tháng 10, các trường tiểu học, tiểu học và trung học cơ sở (có nhu cầu) sẽ đồng loạt tổ chức bán trú cho học sinh.

Tại Trường Trung học cơ sở Suối Hoa, nơi có khoảng 900 học sinh có nhu cầu ăn bán trú, cô Lê Thị Như Mai, Hiệu trưởng nhà trường cũng cho rằng khi thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện, nhà trường rất khó tổ chức bữa ăn bán trú, trong khi đây là nhu cầu cấp thiết của học sinh và phụ huynh ngay từ đầu năm học.

Lý giải về những vướng mắc trên, ông Tạ Việt Hùng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, cho biết việc tổ chức ăn bán trú phải thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và địa phương.

Sau buổi kiểm tra một số cơ sở giáo dục sau sắp xếp ngày 11/9/2026, UBND thành phố Bắc Ninh đã có Thông báo Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn, yêu cầu tổ chức cho học sinh ăn bán trú theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 14/8/2026, Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thành phố tại Công văn số 9798/UBND-KGVX ngày 3/9/2026.

Học sinh ăn bán trú tại Trường Tiểu học Suối Hoa, phường Kinh Bắc. (Ảnh tư liệu)

Theo đó, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về việc tổ chức thực hiện cho học sinh ăn bán trú tại các cơ sở giáo dục thuộc thẩm quyền quản lý.

Tuy nhiên, ông Tạ Việt Hùng cũng nhấn mạnh, trong khi chờ xã, phường lựa chọn đơn vị cung cấp, nếu UBND cấp xã giao người đứng đầu cơ sở giáo dục tạm thời ký hợp đồng với đơn vị cung cấp thì UBND cấp xã phải có văn bản ủy quyền.

Ông Nguyễn Mạnh Hiếu, Chủ tịch UBND phường Kinh Bắc, cho biết hiện vướng nhất ở khâu hướng dẫn, thống nhất giữa các cấp. Theo đó, UBND thành phố đã giao liên Sở: Tài chính, Giáo dục và Đào tạo, Y tế cùng thẩm định việc này và hướng dẫn cụ thể cho các địa phương. Vì vậy các xã, phường đang chờ hướng dẫn cụ thể của thành phố và ngành thì mới có cơ sở ban hành văn bản chính thức.

Việc sớm hoàn thiện các quy định, thống nhất rõ thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, từng đơn vị đang được các nhà trường, phụ huynh và học sinh mong chờ. Đây là cơ sở quan trọng để các trường tổ chức lại hoạt động bán trú đúng quy định, bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng và quyền lợi của học sinh.

Trong bối cảnh nhu cầu bán trú tại nhiều trường chiếm tỷ lệ cao, việc tháo gỡ vướng mắc về thủ tục pháp lý giúp các nhà trường chủ động tổ chức hoạt động dạy học, sẽ vừa góp phần giảm áp lực đưa đón con cho hàng nghìn gia đình, tạo điều kiện để học sinh có môi trường học tập, sinh hoạt ổn định ngay tại trường