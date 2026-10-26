Bắc Ninh tập trung giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, các địa phương và sự đồng thuận của người dân, nhiều dự án giao thông quan trọng đã hoàn thành bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công, từng bước hoàn thiện hệ thống hạ tầng, mở rộng không gian phát triển và tăng cường kết nối liên vùng.

Nhờ đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, các công trình giao thông quan trọng trên địa bàn xã Lâm Thao đang tích cực được triển khai. Ảnh: Thanh Thương/BNEWS/TTXVN

Dự án đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội là một trong những công trình giao thông có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế - xã hội của Bắc Ninh và khu vực. Công trình đặt ra yêu cầu cao về tiến độ giải phóng mặt bằng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các đơn vị liên quan và người dân có đất thu hồi.

Tại phường Thuận Thành, công tác giải phóng mặt bằng được triển khai gắn với tuyên truyền, vận động, công khai chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Địa phương đã cơ bản bàn giao 65 ha mặt bằng, phục vụ triển khai dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội và các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.

Ông Nguyễn Đức Kiên, Chủ tịch UBND phường Thuận Thành cho biết, địa phương xác định giải phóng mặt bằng phải đi trước một bước.

Để bảo đảm tiến độ, phường tiếp tục rà soát từng phần việc, phân công rõ trách nhiệm, tăng cường phối hợp với chủ đầu tư và các đơn vị thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Đối với những trường hợp còn ý kiến khác nhau, chính quyền chú trọng đối thoại, giải thích cụ thể các quy định, chính sách, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân để tạo sự đồng thuận.

Công tác giải phóng mặt bằng đồng thời được gắn với bảo đảm an sinh xã hội, nhất là đối với các hộ phải di chuyển nhà ở. Phường tập trung đôn đốc hoàn thiện hạ tầng các khu tái định cư, phối hợp giải quyết thủ tục liên quan, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống tại nơi ở mới.

Bên cạnh các dự án giao thông trọng điểm, Thuận Thành cũng ưu tiên giải phóng mặt bằng phục vụ các công trình nội phường, tuyến đường trục chính và các tuyến kết nối giữa các tổ dân phố. Việc huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của cán bộ cơ sở trong tuyên truyền, vận động được xem là giải pháp quan trọng để tháo gỡ khó khăn ngay từ địa bàn dân cư.

Tại xã Lâm Thao, công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Thủ đô Hà Nội đã đạt kết quả tích cực. Đến ngày 12/10, địa phương hoàn thành giải phóng mặt bằng 54,1 ha đất, đạt 100% diện tích dự kiến thu hồi trên địa bàn hai thôn Quảng Bố và Phú Thọ, đồng thời bàn giao thực địa cho các đơn vị quản lý dự án và thi công.

Để đạt kết quả trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Lâm Thao đã kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng gồm 25 thành viên, thành lập 4 tổ giúp việc nhằm tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện chủ trương triển khai dự án.

Ban Chỉ đạo thường xuyên nắm bắt tình hình, tổng hợp kiến nghị của người sử dụng đất trong quá trình lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ những khó khăn phát sinh.

Máy móc được huy động tối đa phục vụ thi công công trình. Ảnh: Thanh Thương/BNEWS/TTXVN

Theo ông Bùi Bá Phương, Phó Chủ tịch UBND xã Lâm Thao, địa phương chú trọng phối hợp với các đơn vị liên quan, theo dõi sát tiến độ từng phần việc, kịp thời giải quyết kiến nghị của người dân, bảo đảm quá trình thu hồi đất được thực hiện theo quy định. Công tác tuyên truyền, vận động được triển khai thường xuyên, góp phần tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của người dân có đất thu hồi.

Riêng dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội qua hai thôn Quảng Bố và Phú Thọ liên quan đến 217 thửa đất ở. Đến thời điểm bàn giao mặt bằng, 100% hộ dân có nhà trên đất đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; trong đó, 83 hộ hoàn tất phá dỡ nhà, 12 hộ đã di chuyển tài sản và đang tháo dỡ công trình. Đối với 103 thửa đất không có nhà, công trình trên đất, đa số các hộ dân nhất trí với phương án giải phóng mặt bằng.

Việc hoàn thành bàn giao mặt bằng không chỉ giúp các đơn vị có điều kiện tổ chức thi công mà còn thể hiện hiệu quả của công tác phối hợp giữa chính quyền, chủ đầu tư và người dân.

Sau khi tiếp nhận mặt bằng, Ban Quản lý dự án giao thông và nông nghiệp Bắc Ninh số 2 cùng các đơn vị liên quan có trách nhiệm quản lý chặt chẽ ranh giới, mốc giới, giữ nguyên hiện trạng, ngăn ngừa tái lấn chiếm và phối hợp xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Đến nay, cả 5 dự án trọng điểm liên quan đến Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và dự án đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội trên địa bàn xã Lâm Thao đã hoàn thành 100% công tác giải phóng mặt bằng.

Thời gian tới, địa phương tiếp tục rà soát tiến độ, nâng cao trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, chủ động xử lý những vướng mắc liên quan đến bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời tăng cường phối hợp với chủ đầu tư, nhà thầu để quản lý mặt bằng đã bàn giao và đẩy nhanh thi công.

Giải phóng mặt bằng được thực hiện quyết liệt, đúng quy định và gắn với bảo đảm quyền lợi của người dân sẽ tạo nền tảng quan trọng để các công trình trọng điểm triển khai đúng tiến độ. Khi những tuyến giao thông kết nối được hoàn thành, Bắc Ninh có thêm động lực thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và mở rộng liên kết với Thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và chất lượng sống của người dân.