Bắc Ninh tập trung chăm sóc cây ăn quả, bảo đảm chất lượng vụ thu hoạch

Hiện nay, một số loại cây ăn quả như cam Vinh/V2 chín sớm, bưởi da xanh, bưởi Hoàng và ổi đã bước vào vụ thu hoạch. Các giống cam Đường Canh, cam Thái, cam Vinh/V2 chín muộn, bưởi Diễn, bưởi Sửu dự kiến cho thu hoạch vào đầu tháng tới; trong khi cây táo đang ở giai đoạn phát triển quả non.

Ông Hoàng Văn Tịch, thôn Cầu Ván, xã Biển Động kiểm tra diện tích cam của gia đình chuẩn bị bước vào vụ thu hoạch.

Để bảo đảm năng suất, chất lượng quả, ngành chuyên môn khuyến cáo các chủ vườn chủ động áp dụng biện pháp chăm sóc phù hợp với từng loại cây và giai đoạn sinh trưởng. Đối với bưởi Diễn, cam Đường Canh, cam V2 đang trong thời kỳ nuôi quả lớn, tích lũy đường, cần duy trì độ ẩm đất ổn định ở mức 60-70%, tránh để đất quá khô rồi tưới đẫm đột ngột gây rụng hoặc nứt quả. Đồng thời, ngừng bón phân đạm để hạn chế tình trạng quả xanh vỏ, nứt quả.

Với diện tích táo đang ra hoa, đậu quả non và phát triển quả, khi quả đạt kích thước bằng ngón tay, cần bón thúc bằng phân NPK có hàm lượng kali, canxi cao, giúp quả phát triển, chắc ruột, bảo đảm chất lượng. Các chủ vườn cũng cần chú trọng phòng trừ ruồi đục quả, bệnh phấn trắng theo hướng dẫn kỹ thuật.

Đáng chú ý, do thời tiết năm nay khô hạn kéo dài, cơ quan chuyên môn khuyến cáo tăng cường tưới nước cho những diện tích cây ăn quả thu hoạch muộn, bảo đảm đủ độ ẩm nuôi quả và duy trì sinh trưởng của cây. Đối với bưởi Sửu, người trồng đang tiến hành tháo túi nilon bọc quả để quả hấp thụ ánh nắng, cải thiện màu sắc và mẫu mã.

Cùng với chăm sóc vườn cây, công tác kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm được chú trọng. Ngành chuyên môn chủ động lấy mẫu quả tươi trước vụ thu hoạch để giám sát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, vi sinh vật gây hại khi cần thiết; đồng thời hướng dẫn người dân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng quy định, tuân thủ thời gian cách ly và các yêu cầu về an toàn thực phẩm. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những trường hợp không đáp ứng tiêu chuẩn, bảo vệ uy tín sản phẩm và duy trì điều kiện xuất khẩu.