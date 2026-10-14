Bắc Ninh: Tập huấn nghiệp vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài

Sáng 14/10, tại khách sạn Mường Thanh Luxury Bắc Giang, phường Bắc Giang, Sở Nội vụ thành phố Bắc Ninh phối hợp Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước (Bộ Nội vụ) tổ chức lớp tập huấn “Hỗ trợ và nâng cao năng lực cho cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở các nội dung liên quan đến lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Mai Sơn phát biểu tại lớp tập huấn.

Dự, phát biểu chỉ đạo tại lớp tập huấn có các đồng chí: Vũ Chiến Thắng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; Mai Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Bắc Ninh.

Tham dự tập huấn có đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ; đại diện các sở, ngành liên quan, lãnh đạo UBND, công chức phụ trách lao động, việc làm của các xã, phường thuộc thành phố Bắc Ninh và đại diện doanh nghiệp dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Phát biểu khai mạc, Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng thay mặt lãnh đạo Bộ Nội vụ ghi nhận sự chủ động của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước trong việc phổ biến chính sách, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, tuyên truyền viên cơ sở. Thứ trưởng cho biết, thành phố Bắc Ninh mới được thành lập là không gian phát triển mới, quy mô lớn, nhu cầu việc làm và dịch chuyển lao động cao, đặt ra yêu cầu mới đối với công tác quản lý lao động, việc làm và đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài.

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng phát biểu khai mạc tập huấn.

Thứ trưởng lưu ý, thị trường lao động ngoài nước ngày càng đòi hỏi cao hơn về trình độ nghề, ngoại ngữ, kỹ năng và ý thức kỷ luật. Người lao động cũng có thể gặp rủi ro do thiếu thông tin, môi giới trái phép, lừa đảo, thu phí sai quy định hoặc tranh chấp hợp đồng. Vì vậy, công tác thông tin, tuyên truyền, tư vấn ngay từ cơ sở có ý nghĩa rất quan trọng.

Luật số 22/2026/QH16 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng được Quốc hội thông qua ngày 24/8/2026 và có hiệu lực từ 1/3/2027. Việc hoàn thiện pháp luật nhằm xây dựng môi trường hoạt động minh bạch, tăng hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao chất lượng dịch vụ và hạn chế các hành vi vi phạm, lừa đảo, thu phí trái quy định.

Các đại biểu dự tập huấn.

Thứ trưởng đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố tập trung vào bốn nội dung: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền để người lao động tiếp cận thông tin chính thống, nâng cao khả năng phòng, chống môi giới trái phép, lừa đảo; Nâng cao chất lượng nguồn lao động về kỹ năng nghề, ngoại ngữ, kỷ luật, tác phong công nghiệp và hiểu biết văn hóa nước tiếp nhận; Tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý nhà nước, chính quyền xã, phường, doanh nghiệp dịch vụ, Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và Cục Quản lý lao động ngoài nước; Quan tâm hơn đến hỗ trợ người lao động gặp rủi ro và phát huy kinh nghiệm, tay nghề của người lao động sau khi về nước.

Phát biểu chào mừng, đồng chí Mai Sơn cho biết, thành phố Bắc Ninh luôn chú trọng gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển nguồn nhân lực, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Theo báo cáo của Sở Nội vụ, từ năm 2024 đến hết tháng 9/2026, thành phố có 22.200 người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Trong đó, 21.223 người đi thông qua doanh nghiệp dịch vụ và 977 người đi thông qua Trung tâm Lao động ngoài nước thuộc Bộ Nội vụ, nhiều lao động sau khi ở nước ngoài trở về nước đã tích lũy được kỹ năng, kinh nghiệm và tác phong làm việc hiện đại, là nguồn nhân lực để trở thành lực lượng nòng cốt trong các doanh nghiệp tại các khu công nghiệp.

Nhấn mạnh hiệu quả tập huấn cần được thể hiện bằng chất lượng phục vụ và khả năng tiếp cận chính sách của người lao động, đồng chí Mai Sơn đề nghị các đại biểu tham gia đầy đủ, học tập nghiêm túc; chủ động nêu và làm rõ vướng mắc tại cơ sở; triển khai ngay sau tập huấn. Cụ thể, các đại biểu cần báo cáo lãnh đạo, phổ biến nội dung đã tiếp thu và vận dụng vào tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn người lao động; cung cấp thông tin chính thống, hỗ trợ đúng đối tượng, đúng điều kiện và kịp thời phản ánh dấu hiệu môi giới trái phép, lừa đảo. Thành phố giao Sở Nội vụ làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, tổng hợp khó khăn, phối hợp với các đơn vị thuộc Bộ Nội vụ hướng dẫn giải quyết và báo cáo UBND thành phố những nội dung vượt thẩm quyền.

Tại lớp tập huấn, đại diện các đơn vị chức năng giới thiệu thông tin về: Tổng quan Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước; tình hình đưa người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài; một số văn bản pháp luật mới, các chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hình thức phi lợi nhuận; các chính sách hỗ trợ của Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước và công tác phối hợp của địa phương; các chương trình vay ưu đãi dành cho lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; nhu cầu tuyển dụng lao động, các đơn hàng đang triển khai và trao đổi, giải đáp vướng mắc của cán bộ cơ sở.