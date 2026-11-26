Cùng dự có đại diện lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và cán bộ, công chức phụ trách công tác thi hành án hành chính.

Đồng chí Đào Quang Khải chủ trì ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Hội nghị nhằm phổ biến, quán triệt các quy định của pháp luật về tố tụng hành chính, thi hành án hành chính; nâng cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Tại hội nghị, các báo cáo viên trung ương phổ biến, cập nhật những quy định pháp luật liên quan đến lĩnh vực thi hành án hành chính cùng các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tập trung vào 2 chuyên đề trọng tâm: Trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính và một số lưu ý trong chấp hành pháp luật tố tụng; nội dung quản lý nhà nước về thi hành án hành chính, chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan liên quan. Nội dung cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong tổ chức triển khai thực hiện tại địa phương.

Kết quả thi hành án hành chính của cả nước năm 2026 là 2.460 bản án; trong đó đã thi hành xong 1.087 bản án, chiếm tỉ lệ 44%. Đáng chú ý, trong số án chưa thi hành xong, án thuộc trách nhiệm thi hành của UBND cấp xã chiếm tới 80%.

Các bản án hành chính chủ yếu liên quan đến thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Các đại biểu dự hội nghị tập huấn công tác thi hành án hành chính ở điểm cầu thành phố Bắc Ninh.

Tại hội nghị, các báo cáo viên cũng trao đổi, giải đáp một số khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành các bản án hành chính thuộc trách nhiệm thi hành của UBND, chủ tịch UBND cấp xã sau khi tiếp nhận quyền, nghĩa vụ thi hành từ UBND, chủ tịch UBND cấp huyện (trước sắp xếp).

Làm rõ trình tự, thủ tục tổ chức thi hành đối với từng dạng bản án, quyết định của tòa án; nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của chủ tịch UBND các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các bản án, quyết định thuộc trách nhiệm thi hành của chính quyền địa phương.

Hội nghị tập huấn giúp đại biểu cập nhật kiến thức pháp luật, nâng cao kỹ năng và nhận thức về trách nhiệm trong thi hành án hành chính. Qua đó góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.