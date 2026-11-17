Trong hai ngày 17 và 18/11, Ban Tổ chức Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026 tổ chức hội nghị tập huấn, huấn luyện chuyên sâu cho các tác giả, nhóm tác giả có dự án vượt qua vòng sơ khảo. Tham dự có đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ, các chuyên gia hướng dẫn, huấn luyện và tác giả, nhóm tác giả dự thi.

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu tại hội nghị.

Qua vòng sơ khảo, Ban Tổ chức lựa chọn 45 hồ sơ xuất sắc, gồm 25 dự án và 20 ý tưởng khởi nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực, từ công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, dược liệu đến bảo tồn, phát huy di sản văn hóa Kinh Bắc. Đây là tín hiệu tích cực, cho thấy sự đa dạng trong ý tưởng và sức sáng tạo của cộng đồng khởi nghiệp trên địa bàn thành phố.

Các tác giả, nhóm tác giả tham gia Cuộc thi dự tập huấn.

Tại hội nghị, các chuyên gia tập trung hướng dẫn ba nhóm nội dung chính: xây dựng và hoàn thiện mô hình kinh doanh; chiến lược triển khai, phương án tài chính; kỹ năng thuyết trình, xây dựng hồ sơ gọi vốn và định giá doanh nghiệp.

Trong đó, học viên được trang bị phương pháp xác định nhu cầu thực tế của khách hàng, lợi thế cạnh tranh, phân khúc thị trường, xây dựng giá trị cốt lõi của sản phẩm. Các nhóm dự án được hướng dẫn lập kế hoạch phát triển trong 12-36 tháng, tính toán chi phí, doanh thu, điểm hòa vốn, nhu cầu vốn và phương án sử dụng vốn.

Chuyên gia về khởi nghiệp trực tiếp phân tích những điểm mạnh, điểm yếu của một số dự án, ý tưởng.

Chương trình cũng dành thời gian phân tích trực tiếp các dự án tham gia cuộc thi, giúp tác giả nhận diện những lợi thế, từng bước khắc phục những hạn chế trong cách xây dựng hồ sơ, xác định thị trường mục tiêu, phương án tài chính và khả năng thuyết phục nhà đầu tư.

Hội nghị là hoạt động hỗ trợ thiết thực nhằm nâng cao chất lượng các dự án tham gia Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Bắc Ninh năm 2026, góp phần thúc đẩy phong trào khởi nghiệp, phát triển các ý tưởng sáng tạo thành sản phẩm, mô hình kinh doanh có tính khả thi và giá trị thực tiễn.

Tác giả dự án dự thi đặt câu hỏi trao đổi với chuyên gia tại hội nghị.

Cuộc thi có tổng giá trị giải thưởng lên đến 175 triệu đồng, trong đó dự án khởi nghiệp có giải Nhất trị giá 40 triệu đồng; ý tưởng khởi nghiệp giải Nhất trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, các dự án, ý tưởng đạt giải và tiềm năng còn được ưu tiên tham gia các chương trình ươm tạo, tăng tốc khởi nghiệp; kết nối với các quỹ đầu tư, doanh nghiệp, nhà đầu tư chiến lược; hỗ trợ tư vấn pháp lý, sở hữu trí tuệ, hoàn thiện sản phẩm và phát triển thị trường.