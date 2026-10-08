Bắc Ninh: Tạo thuận lợi thông quan, thúc đẩy xuất khẩu

Theo số liệu của Chi cục Hải quan khu vực V, 9 tháng năm 2026, đơn vị đã tạo thuận lợi cho hơn 7 nghìn doanh nghiệp thực hiện thủ tục với hơn 2,3 triệu tờ khai, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trên địa bàn quản lý đạt 237,92 tỷ USD, tăng 36%. Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 16 nghìn tỷ đồng, bằng 99% chỉ tiêu được giao, tăng 41% so với cùng kỳ.

Đại diện Công ty Sumika Electronic Materials Việt Nam (Khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, phường Từ Sơn) giới thiệu với đoàn công tác của Chi cục Hải quan khu vực V về hoạt động của Công ty.

Theo đánh giá của Chi cục, hoạt động xuất, nhập khẩu tăng trưởng nhờ sự phục hồi của sản xuất công nghiệp, nhất là hoạt động xuất khẩu của các doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao trên địa bàn Bắc Ninh và Thái Nguyên. Đơn hàng điện tử, dệt may tăng, nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị phục vụ sản xuất cũng tăng.

Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công vụ, Chi cục tập trung triển khai các giải pháp cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Ông Phạm Chí Thành, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực V cho biết, đơn vị tập trung nguồn lực xây dựng mô hình hải quan số, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ nhằm rút ngắn thời gian, giảm chi phí thông quan cho doanh nghiệp, đồng thời bảo đảm kỷ cương quản lý nhà nước.

Cụ thể hóa định hướng này, Chi cục bố trí cán bộ, công chức có chuyên môn vững vàng tại các vị trí trực tiếp tiếp nhận, giải quyết hồ sơ; khai thác hiệu quả các phần mềm phục vụ tra cứu thông tin sở hữu trí tuệ, danh mục hóa chất và dữ liệu xuất, nhập khẩu. Từ đầu năm, lãnh đạo đơn vị trực tiếp làm việc tại các nhà máy quy mô lớn, lắng nghe kiến nghị, kịp thời tháo gỡ vướng mắc.

Hiện nay, Chi cục Hải quan khu vực V tập trung triển khai chiến dịch 100 ngày tháo gỡ điểm nghẽn về chuyển đổi số; hướng dẫn doanh nghiệp nâng cao mức độ tuân thủ pháp luật, góp phần giảm tỷ lệ kiểm tra thực tế hàng hóa. Với các giải pháp đồng bộ, đơn vị tiếp tục tạo thuận lợi cho lưu thông hàng hóa, giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, mở rộng xuất khẩu, đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của Bắc Ninh.