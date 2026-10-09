Bắc Ninh tạo nguồn kết nạp Đảng ở địa bàn miền núi

Chủ động phát hiện nguồn

Đảng bộ xã Tuấn Đạo có 23 chi, đảng bộ trực thuộc với gần 410 đảng viên, nhiều đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm gần đây, thanh niên và người trong độ tuổi lao động đi làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, số khác đến các đô thị học tập hoặc xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Điều này ảnh hưởng đến các hoạt động, phong trào của địa phương và làm thiếu hụt nguồn quần chúng được giới thiệu kết nạp đảng.

Chi bộ thôn Tuấn An, xã Tuấn Đạo tổ chức kết nạp đảng cho quần chúng ưu tú.

Tại Chi bộ thôn Nghẽo trong giai đoạn 2021 - 2025 không kết nạp được đảng viên mới. Bí thư Chi bộ Bùi Văn Nam chia sẻ: “Do sức hút từ thị trường lao động nên trên địa bàn thôn hiện thiếu vắng thanh niên, kể cả những người 40 - 50 tuổi. Số có mặt tại địa phương một phần thiếu nhiệt tình với các phong trào, hoạt động chung. Việc sàng lọc, giới thiệu quần chúng ưu tú cho Đảng gặp nhiều khó khăn”.

Khắc phục tình trạng này, Chi ủy chủ động tạo nguồn từ sớm thông qua các phong trào lao động sản xuất, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ rừng và các phong trào ở địa phương. Khi xác định được nhân tố, cấp ủy phân công đảng viên giúp đỡ, giao việc, thử thách qua các hoạt động. Những quần chúng tích cực, có tinh thần trách nhiệm, uy tín trong cộng đồng được tạo điều kiện tham gia các nhiệm vụ cụ thể của thôn, chi bộ và các tổ chức đoàn thể. Qua kết quả hoạt động, Chi bộ đánh giá phẩm chất, năng lực, từ đó bồi dưỡng những cá nhân thực sự tiêu biểu. Với cách làm này, từ đầu năm đến nay, Chi bộ đã kết nạp được đảng viên Vi Thị Hường (sinh năm 1992) và Trần Văn Dũng (sinh năm 2000), vượt chỉ tiêu Đảng ủy xã giao.

Đối với Chi bộ thôn Đá Bờ, việc phát hiện và tạo điều kiện cho quần chúng phấn đấu được thực hiện thành quá trình liên tục. Trong lễ kết nạp, đảng viên mới Hoàng Phúc Thanh (sinh năm 1990) xúc động nói: “Thôn Đá Bờ hầu hết là đồng bào dân tộc Dao, đời sống còn nhiều khó khăn. Tôi cũng như nhiều người khác, hằng ngày phải lao động mưu sinh, trồng rừng, thời gian nông nhàn có thể đi làm thời vụ tại các doanh nghiệp. Tuy vậy, tôi vẫn tham gia đầy đủ các phong trào, nhất là công tác Đoàn, nhận thấy sự nhiệt tình đó, Chi bộ cử đảng viên chính thức tuyên truyền, dìu dắt, giúp đỡ tôi. Đáp lại sự tin tưởng của Chi bộ, tôi bố trí thời gian để làm tốt các hoạt động của Chi đoàn, tập hợp, thu hút thanh, thiếu niên. Sau thời gian phấn đấu, tôi đã được đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng như nguyện vọng lâu nay”.

Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Khuê, Bí thư Đảng ủy xã Tuấn Đạo, năm 2026, Đảng bộ xã được giao kết nạp 12 - 14 đảng viên, đến tháng 10/2026 xã đã kết nạp 12 đảng viên mới, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong số 12 đảng viên mới kết nạp có 4 đảng viên dưới 35 tuổi, 5 đảng viên dân tộc thiểu số… Đặc biệt, có một số chi bộ sau 10 - 12 năm đã kết nạp được đảng viên mới, bổ sung nguồn đảng viên quan trọng cho các tổ chức đảng ở cơ sở.

Phù hợp thực tiễn

Thực tế tại Đảng ủy các xã miền núi cho thấy, địa phương chú trọng phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội trong tạo nguồn phát triển Đảng, nhất là Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Nông dân, Cựu chiến binh. Thông qua các phong trào, hoạt động cộng đồng và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, các tổ chức đoàn thể chủ động phát hiện những đoàn viên, hội viên ưu tú để giới thiệu cho cấp ủy, chi bộ xem xét, bồi dưỡng.

Chi bộ chủ động rà soát, tiếp cận, tuyên truyền, vận động, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của quần chúng; thường xuyên trao đổi, hướng dẫn để quần chúng hiểu đúng về mục tiêu, lý tưởng của Đảng, quyền và trách nhiệm của đảng viên.

Đơn cử tại xã Vân Sơn, năm nay xã được giao chỉ tiêu kết nạp từ 10 - 15 quần chúng nhưng đến hết tháng 9, Đảng ủy xã đã kết nạp được 13 quần chúng, đạt chỉ tiêu cả năm. Đồng chí Nguyễn Văn Hồng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết, cách làm của xã là ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Đảng ủy đã ban hành kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp đảng cho các chi bộ, đây là một trong các tiêu chí quan trọng để đánh giá thi đua, xếp loại vào cuối năm. Đồng thời phát huy vai trò của các đoàn thể, lực lượng dân quân tự vệ, công an xã, giáo viên… Cử các đảng viên chính thức có uy tín, am hiểu phong tục tập quán và tiếng nói của đồng bào trực tiếp phụ trách, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu.

Qua thời gian theo dõi, Chi bộ Trường Mầm non Vân Sơn đã tổ chức kết nạp đảng cho đồng chí Hoàng Thị Bẩy (sinh năm 1983), dân tộc Tày, giáo viên của nhà trường. Cấp ủy đánh giá đồng chí Bẩy là quần chúng tích cực, tham gia đầy đủ các hoạt động của nhà trường, có nhiều đóng góp trong quá trình giảng dạy, trở thành hạt nhân truyền cảm hứng cho các quần chúng khác.

Để hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên năm 2026, Đảng ủy các xã miền núi, vùng cao tập trung đổi mới phương pháp lãnh đạo theo hướng rõ địa bàn, rõ đối tượng, rõ trách nhiệm và sát thực tiễn. Tăng cường giao nhiệm vụ cụ thể cho từng chi bộ, tập trung các chi bộ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nguồn phát triển Đảng còn hạn chế và những chi bộ nhiều năm chưa kết nạp được đảng viên mới. Thường xuyên rà soát nguồn tại từng địa bàn, nhóm đối tượng; yêu cầu các chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công đảng viên chính thức theo dõi, giúp đỡ quần chúng ưu tú.

Trách nhiệm và tính chủ động của các chi bộ được đề cao gắn với vai trò của bí thư, cấp ủy và đảng viên được phân công giúp đỡ quần chúng. Chi bộ chủ động rà soát, tiếp cận, tuyên truyền, hướng dẫn để quần chúng hiểu đúng về mục tiêu, lý tưởng của Đảng và trách nhiệm của đảng viên. Nội dung tuyên truyền gắn với gương đảng viên tiêu biểu và đóng góp của tổ chức Đảng tại cơ sở, giúp quần chúng xác định đúng động cơ phấn đấu. Điểm tích cực là các cấp ủy quan tâm tạo nguồn từ đoàn viên, thanh niên, người dân tộc thiểu số, cán bộ thôn, lực lượng nòng cốt ở cơ sở, từng bước trẻ hóa đội ngũ đảng viên, bảo đảm tính kế thừa, đại diện và sức chiến đấu của tổ chức Đảng tại địa bàn miền núi.