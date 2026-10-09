Bắc Ninh tạo luồng xanh cho các dự án điện mặt trời mái nhà

Trong bối cảnh đất nước đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế cao, bảo đảm an ninh năng lượng, cung ứng đủ điện cho sản xuất và đời sống đang trở thành yêu cầu cấp thiết, Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đã xác định rõ nhiệm vụ phát triển các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, đồng thời đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho đầu tư các dự án năng lượng.

Là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp và nhu cầu điện tăng nhanh, thời gian qua thành phố Bắc Ninh đã kịp thời ban hành nhiều giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, trong đó nổi bật là cải cách hành chính, tạo “luồng xanh” cho phát triển điện mặt trời mái nhà.