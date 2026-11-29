Tại Hội nghị trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác pháp chế cho người làm công tác pháp chế, người tham gia công tác xây dựng pháp luật ngành Công Thương vừa qua tại Hà Nội, ông Nguyễn Đức Hoàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh đã chia sẻ thông tin về quá trình triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương, nhất là tại cơ sở sản xuất, khu/cụm công nghiệp.

Giải pháp thiết thực để bổ sung nguồn điện tại chỗ

Theo ông Nguyễn Đức Hoàn, Bắc Ninh là địa phương phát triển mạnh về công nghiệp, nhất là sản xuất điện tử và công nghệ cao. Năm 2025, GRDP tăng 10,27%. Ước năm 2026, GRDP đạt 12,5% (hoàn thành nhiệm vụ được Chính phủ giao), trong khi điện thương phẩm tăng khoảng 13%. Riêng nhóm công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng 73,5% sản lượng điện thương phẩm trong 9 tháng năm 2026.

Ông Nguyễn Đức Hoàn, Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng chính sách pháp luật về phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương. Ảnh: Phong Lâm

Công suất phụ tải cực đại trên địa bàn đã ghi nhận khoảng 3.230 MW trong năm 2026 và dự báo đạt khoảng 3.558 MW vào năm 2027. Mức tăng này đặt ra yêu cầu vừa đẩy nhanh đầu tư lưới điện, vừa khai thác nguồn điện tại chỗ.

Tại các khu, cụm công nghiệp, nhiều cơ sở có diện tích mái nhà xưởng lớn và phụ tải cao vào ban ngày. Điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ là giải pháp thiết thực để bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm công suất nhận từ lưới trong các giờ phát điện và góp phần đáp ứng nhu cầu điện phục vụ tăng trưởng công nghiệp.

“Từ yêu cầu đó, Bắc Ninh đã xây dựng Đề án phát triển điện mặt trời mái nhà, ban hành chính sách hỗ trợ hộ gia đình và triển khai các giải pháp khuyến khích doanh nghiệp đầu tư tại các cơ sở sản xuất”, ông Nguyễn Đức Hoàn cho hay.

Những kinh nghiệm đúc rút từ thực tiễn

Cũng theo Phó Giám đốc Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, trong quá triển khai xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ cho phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương, nhất là tại cơ sở sản xuất, khu/cụm công nghiệp, địa phương cũng đã rút ra nhiều kinh nghiệm.

Thứ nhất, về quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của địa phương. Thành phố Bắc Ninh đã hoàn thành điều chỉnh Quy hoạch thành phố Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 và lập Quy hoạch chung đô thị Bắc Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075, được cấp có thẩm quyền phê duyệt trong đó Phương án phát triển điện lực trên địa bàn thành phố đã tính toán đến việc đảm bảo cung cấp điện cho toàn thành phố trong giai đoạn.

Ngày 31/12/2025, UBND thành phố Bắc Ninh phê duyệt Đề án phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2025–2035. Trên cơ sở Đề án và các quy định của Trung ương, UBND thành phố trình HĐND thành phố ban hành Nghị quyết số 21/2026/NQ-HĐND ngày 16/7/2026 về hỗ trợ hộ gia đình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ và hệ thống lưu trữ điện. Bắc Ninh là địa phương đầu tiên ban hành chính sách hỗ trợ trực tiếp cho hộ gia đình theo hình thức này.

Khi xây dựng Nghị quyết, địa phương cụ thể hóa ngay các nội dung cần thiết để chính sách có thể triển khai tại cơ sở, từ đối tượng, điều kiện và mức hỗ trợ đến hồ sơ, thẩm quyền giải quyết và chi trả. Mỗi hộ đủ điều kiện được hỗ trợ tối đa 3 triệu đồng cho hệ thống điện mặt trời mái nhà và 3 triệu đồng cho hệ thống lưu trữ điện lắp đặt đồng bộ. UBND cấp xã nơi lắp đặt tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. Tổng thời gian giải quyết và chuyển kinh phí hỗ trợ tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Thứ hai, về cách triển khai tại các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp và cụm công nghiệp. Trong Đề án phát triển nguồn điện mặt trời mái nhà giai đoạn 2025–2035, Bắc Ninh đặt mục tiêu đạt khoảng 2.118 MW điện mặt trời mái nhà vào năm 2030 và 3.392 MW vào năm 2035.

Riêng khu vực sản xuất công nghiệp, gồm các doanh nghiệp trong và ngoài khu, cụm công nghiệp, dự kiến đạt khoảng 1.823 MW vào năm 2030, chiếm 86% mục tiêu công suất toàn địa bàn. Đây là khu vực trọng tâm vì nhiều cơ sở sản xuất có diện tích mái nhà xưởng lớn và phụ tải ban ngày cao. Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ sở này giúp doanh nghiệp chủ động đáp ứng một phần nhu cầu điện và giảm công suất nhận từ lưới trong giờ có nắng.

Trong đợt đầu, Bắc Ninh đã định hướng, khuyến khích 217 doanh nghiệp sử dụng điện lớn đầu tư lắp đặt, với tổng công suất định hướng khoảng 515 MW. Ban Quản lý các khu công nghiệp đưa chỉ tiêu sử dụng điện mặt trời mái nhà vào tiêu chí phát triển khu công nghiệp xanh, sinh thái.

"Kinh nghiệm của Bắc Ninh là lựa chọn công suất lắp đặt theo biểu đồ phụ tải thực tế và điều kiện của từng nhà xưởng. Đối với nhà xưởng cho thuê, cần làm rõ quyền sử dụng mái và trách nhiệm của các bên ngay từ đầu. Đây cũng là cách tiếp cận có thể áp dụng tại các cụm công nghiệp, nơi điều kiện nhà xưởng và nhu cầu sử dụng điện giữa các doanh nghiệp có sự khác biệt", ông Nguyễn Đức Hoàn cho hay.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà tại Công ty Cổ phần Tổng công ty May Bắc Giang LGG (xã Kép, thành phố Bắc Ninh).

Thứ ba, về tổ chức thực hiện và bài học kinh nghiệm. Hiện nay, trên địa bàn thành phố Bắc Ninh có khoảng 335 MW điện mặt trời mái nhà đăng ký phát triển, trong đó 2.268 hệ thống với tổng công suất gần 299 MW đã đưa vào vận hành. Qua trao đổi với doanh nghiệp, các vướng mắc tập trung vào phương án đầu tư, khả năng chịu lực và quyền sử dụng mái, lựa chọn công suất lắp đặt, đấu nối, đo đếm và xử lý sản lượng điện phát dư. Những vấn đề này cần được rà soát từ khi doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư để tránh phải điều chỉnh phương án sau khi đã lựa chọn thiết bị.

Từ thực tiễn đó, Bắc Ninh rút ra hai kinh nghiệm:

Một là, khi xây dựng chính sách phải thiết kế đồng thời cách tổ chức thực hiện, giao rõ đầu mối, quy định hồ sơ và thời hạn giải quyết để người dân tiếp cận được chính sách.

Hai là, đối với cơ sở sản xuất, cần bắt đầu từ biểu đồ phụ tải và điều kiện nhà xưởng, đồng thời phối hợp sớm giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý và đơn vị điện lực để lựa chọn quy mô, phương án đấu nối và vận hành phù hợp.

"Phát triển điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ là giải pháp thiết thực để bổ sung nguồn điện tại chỗ, giúp hộ gia đình và doanh nghiệp chủ động đáp ứng một phần nhu cầu sử dụng điện, đồng thời giảm áp lực cấp điện từ lưới trong các khung giờ có nắng", ông Nguyễn Đức Hoàn nhấn mạnh.

Để thúc đẩy phát triển điện mặt trời mái nhà tại địa phương trong thời gian tới, Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh đề nghị Bộ Công Thương nghiên cứu nhân rộng các mô hình phù hợp, rà soát cắt giảm thành phần hồ sơ và đơn giản hóa thủ tục lắp đặt, đấu nối theo quy mô và hình thức vận hành. Qua đó, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp đầu tư, khai thác hiệu quả nguồn điện mặt trời mái nhà, đồng thời bảo đảm an toàn điện và vận hành ổn định lưới điện.