Bắc Ninh tạo đà phát triển công nghiệp bán dẫn từ mặt bằng sạch

Xác định công nghiệp bán dẫn là một trong những hướng phát triển công nghệ cao có ý nghĩa chiến lược, thành phố Bắc Ninh đang tập trung tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp, cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong quá trình sản xuất, kinh doanh. Cùng với nền tảng công nghiệp điện tử phát triển mạnh, những giải pháp này tạo điều kiện để Bắc Ninh thu hút các dự án bán dẫn, từng bước tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Khu công nghiệp tại Bắc Ninh sẵn sàng mặt bằng sạch. Ảnh: Thanh Thương

Sẵn sàng mặt bằng sạch

Để thu hút các dự án công nghệ cao, đặc biệt trong lĩnh vực điện tử và bán dẫn, công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật tại các khu công nghiệp được Bắc Ninh xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Quỹ đất sẵn sàng cùng hệ thống giao thông, điện, nước và các dịch vụ thiết yếu không chỉ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian triển khai dự án mà còn tạo điều kiện mở rộng sản xuất khi có nhu cầu.

Tại phường Quế Võ, địa phương có lợi thế về hạ tầng giao thông và không gian công nghiệp phát triển, công tác giải phóng mặt bằng đang được tập trung thực hiện tại nhiều dự án trọng điểm.

Theo ông Nguyễn Ngọc Anh, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Quế Võ, địa phương xác định công nghiệp điện tử, công nghệ cao, bán dẫn, tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ là hướng đi chiến lược nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân.

Thời gian qua, UBND phường Quế Võ đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, Khu công nghiệp An Việt Quế Võ đã hoàn thành bồi thường, hỗ trợ 17,16 ha với kinh phí hơn 85 tỷ đồng. Tại Khu công nghiệp Quế Võ III, phân khu 1 đã chi trả 549,3 tỷ đồng, tương ứng diện tích thu hồi 277,8 ha; phân khu 2 đã thu hồi 50,4 ha trên tổng diện tích 67,5 ha.

Ông Nguyễn Ngọc Anh cho biết, thời gian tới, địa phương tiếp tục xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng hành cùng doanh nghiệp và ưu tiên thu hút các dự án xanh, có giá trị gia tăng cao.

Phường cũng kiến nghị thành phố và các sở, ngành quan tâm tháo gỡ khó khăn về giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ đầu tư hạ tầng giao thông, điện, nước, xử lý môi trường, nhà ở công nhân và hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ các ngành điện tử, bán dẫn.

Cùng với tạo quỹ đất, hệ thống khu công nghiệp của Bắc Ninh tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện. Theo Sở Khoa học và Công nghệ, trong số 39 khu công nghiệp đã được phê duyệt chủ trương đầu tư và chấp thuận nhà đầu tư, có 23 khu đã đi vào hoạt động.

Hạ tầng các khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ về giao thông, cấp điện, cấp nước, thoát nước và kết nối với hệ thống hạ tầng bên ngoài.

Đây là điều kiện quan trọng để Bắc Ninh nâng cao khả năng tiếp nhận các dự án công nghệ cao, đồng thời tạo không gian phát triển cho những doanh nghiệp đang hoạt động có nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất.

Trên nền tảng công nghiệp điện tử đã hình thành và phát triển qua nhiều năm, Bắc Ninh đang từng bước mở rộng sang lĩnh vực bán dẫn, thu hút các doanh nghiệp sản xuất chip, vật liệu bán dẫn, thiết bị và linh kiện phụ trợ.

Tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp

Tính đến tháng 8/2026, Bắc Ninh đã thu hút 33 dự án bán dẫn, vật liệu bán dẫn và sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ cho ngành công nghiệp bán dẫn, với tổng vốn đăng ký hơn 2,742 tỷ USD. Trong đó, có 6 dự án thuộc lĩnh vực bán dẫn, vật liệu bán dẫn và 27 dự án sản xuất thiết bị, linh kiện phụ trợ.

Nhiều dự án có quy mô vốn lớn đã hiện diện trên địa bàn, như Amkor Technology với tổng vốn đầu tư 1,6 tỷ USD; Hana Micron Vina 669 triệu USD; Micro Commercial Components 115 triệu USD; Hana Micron Việt Nam 37,46 triệu USD và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Synergie Cad Việt Nam 21,21 triệu USD. Dự án Công nghệ kiểm thử và đóng gói FPT cũng được triển khai với vốn đầu tư 50 tỷ đồng.

Lao động làm việc tại khu công nghiệp. Ảnh: Thanh Thương

Sự hiện diện của các doanh nghiệp này tạo nền tảng để Bắc Ninh mở rộng liên kết giữa ngành bán dẫn với công nghiệp điện tử, từng bước phát triển mạng lưới cung ứng thiết bị, linh kiện và dịch vụ kỹ thuật phục vụ sản xuất.

Đặc biệt, các hoạt động đóng gói, kiểm thử và sản xuất linh kiện phụ trợ mở ra cơ hội để doanh nghiệp trong nước tham gia vào những công đoạn phù hợp với năng lực, từng bước nâng cao trình độ công nghệ và khả năng đáp ứng yêu cầu của các tập đoàn lớn.

Nền tảng phát triển của ngành bán dẫn còn được hỗ trợ bởi quy mô công nghiệp điện tử lớn. Bắc Ninh hiện có khoảng 1.282 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện tử, sử dụng khoảng 481.948 lao động. Giá trị sản xuất công nghiệp của các doanh nghiệp điện tử năm 2025 đạt khoảng 1.850.389,9 tỷ đồng. Đây là lợi thế để các doanh nghiệp bán dẫn tiếp cận hệ thống nhà cung ứng, nguồn nhân lực và các dịch vụ công nghiệp đã hình thành trên địa bàn.

Để tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp bán dẫn, thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị; tăng cường liên kết đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; đề xuất không gian phát triển công nghiệp bán dẫn trong các khu công nghiệp và thúc đẩy các tập đoàn, doanh nghiệp chiến lược mở rộng đầu tư trên địa bàn.

Thành phố cũng triển khai cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” và “Luồng xanh 60%” nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính đối với các dự án trọng điểm, công nghệ cao và bán dẫn.

Thời gian tới, thành phố Bắc Ninh Bắc Ninh xác định tiếp tục thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp chiến lược đầu tư vào những công đoạn có giá trị gia tăng lớn; hỗ trợ doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn; đồng thời đẩy mạnh đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; gắn kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp với cơ sở giáo dục, nghiên cứu.

Qua đó, thành phố từng bước nâng cao năng lực hệ sinh thái doanh nghiệp bán dẫn, thu hút thêm các dự án công nghệ cao, mở rộng chuỗi cung ứng, phát triển kinh tế địa phương.