Bắc Ninh tạo cú hích phát triển giáo dục ngoài công lập

Giảm áp lực cho hệ thống trường công lập

Những năm gần đây, cùng với sự gia tăng dân số và số lượng học sinh, nhu cầu học tập ở các cấp học trên địa bàn ngày càng lớn. Theo số liệu của ngành Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh, năm học 2025-2026, toàn thành phố có 54 nghìn học sinh lớp 9. Bước vào năm học 2026-2027, 60 trường trung học phổ thông công lập có khả năng tiếp nhận gần 32 nghìn học sinh vào lớp 10, chiếm 60%; 31 trường trung học phổ thông ngoài công lập tiếp nhận 9,1 nghìn học sinh, chiếm 22%; số học sinh còn lại học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên hoặc các trường chuyên nghiệp.

Cô và trò Trường Mầm non Quốc tế BB House (phường Hiệp Hòa).

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Bắc Ninh Tạ Việt Hùng cho biết, nếu năm học 2025-2026, toàn thành phố có 54 nghìn học sinh lớp 9 thì năm học 2026-2027 con số này đã tăng lên hơn 71 nghìn em. Điều đó cho thấy áp lực tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học tới tiếp tục ở mức cao.

Trong bối cảnh đó, phát triển giáo dục ngoài công lập là một trong những giải pháp góp phần đa dạng hóa mạng lưới trường lớp, mở rộng cơ hội lựa chọn môi trường học tập cho học sinh, đồng thời chia sẻ áp lực với hệ thống giáo dục công lập.

Sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy, năm học 2026-2027, toàn thành phố Bắc Ninh có 567 trường công lập và hơn 70 trường ngoài công lập. Trong đó, khối ngoài công lập tập trung chủ yếu ở bậc mầm non với 41 trường và cấp trung học phổ thông với 31 trường. Tổng số trẻ mầm non, học sinh các cấp khoảng 900 nghìn em; tỷ lệ trẻ và học sinh theo học tại các cơ sở ngoài công lập chiếm gần 7%.

Chính sách mới tạo thêm động lực đầu tư

Một trong những điểm đáng chú ý của Nghị quyết số 22 là các chính sách hỗ trợ được xây dựng trên cơ sở kế thừa kết quả, kinh nghiệm từ những chính sách trước đây, đồng thời mở rộng nội dung và nâng mức hỗ trợ.

Cô, trò Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (phường Võ Cường) trong lễ khai giảng năm học 2026 - 2027. Ảnh: Đỗ Quyên.

Bên cạnh chính sách hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiền thuê đất, trong giai đoạn 2026-2030, các trường ngoài công lập khi xây mới phòng học, phòng chức năng được hưởng mức hỗ trợ theo từng cấp học. Cụ thể, trường mầm non được hỗ trợ tới 500 triệu đồng/phòng; trường tiểu học 250 triệu đồng/phòng; trường trung học cơ sở và trung học phổ thông 300 triệu đồng/phòng. Mỗi trường được hưởng chính sách hỗ trợ một lần. Số phòng được hỗ trợ tối đa là 15 phòng đối với trường mầm non, 20 phòng đối với trường tiểu học và 25 phòng đối với trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.

"Nếu năm học 2025-2026 toàn thành phố có 54 nghìn học sinh lớp 9 thì năm học 2026-2027 con số này đã tăng lên hơn 71 nghìn em. Điều đó cho thấy áp lực tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học tới tiếp tục ở mức cao", - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Bắc Ninh Tạ Việt Hùng cho biết.

Đây là nguồn lực có ý nghĩa thiết thực, giúp các cơ sở giáo dục ngoài công lập có thêm điều kiện đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng quy mô trường lớp, xây dựng các phòng học, phòng chức năng, từng bước đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ông Ngô Nam Việt, Chủ tịch Hội đồng Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi (phường Yên Phong), cho rằng Nghị quyết số 22 thể hiện sự quan tâm đối với khu vực giáo dục ngoài công lập, vừa tạo động lực để các trường yên tâm đầu tư, phát triển.

Trường Trung học phổ thông Nguyễn Trãi dự kiến đầu tư xây dựng thêm các phòng chức năng hiện đại. Về lâu dài, khi đủ điều kiện, nhà trường nghiên cứu mở thêm một trường trung học phổ thông ngoài công lập trên địa bàn.

Không chỉ các trường phổ thông, chính sách mới cũng mở ra thêm điều kiện để các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập xây dựng kế hoạch đầu tư lâu dài.

Hiệu trưởng Trường Mầm non Quốc tế BB House (phường Hiệp Hoà) - bà Nguyễn Thanh Ngân chia sẻ, trước đây nhà trường từng được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 23 của HĐND tỉnh Bắc Giang với mức 250 triệu đồng/phòng học. Với Nghị quyết số 22, mức hỗ trợ mới cao gấp đôi, tạo thêm điều kiện để nhà trường nghiên cứu đầu tư, xây dựng hệ thống trường liên cấp tư thục, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng giáo dục của người dân địa phương.

Tại phường Kinh Bắc, ngày 12/9/2026, Hệ thống Giáo dục Mầm non Sao Mai - VSchool tổ chức công bố và khởi động dự án Trường Mầm non Marie Stella theo định hướng chuẩn quốc tế tại Khu đô thị Him Lam - Vạn An.

Bà Trần Ngọc Mai, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành Hệ thống Giáo dục Mầm non Sao Mai - VSchool, Chủ đầu tư Trường Mầm non Marie Stella, cho biết đơn vị đang nghiên cứu, hoàn thiện các thủ tục để đề xuất hưởng các chính sách mà dự án đáp ứng đủ điều kiện, trong đó có chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng các phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

“Theo tính toán của đơn vị, nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện đối với 15 phòng, mức hỗ trợ theo hạng mục có thể lên tới 7,5 tỷ đồng. Tuy nhiên, đây là chính sách có điều kiện; mức hỗ trợ thực tế phải căn cứ hồ sơ, kết quả nghiệm thu và thẩm định của cơ quan có thẩm quyền”, bà Ngọc Mai phân tích.

Phát triển quy mô gắn với nâng cao chất lượng

Cùng với việc mở rộng mạng lưới, nâng cao chất lượng giáo dục là yêu cầu xuyên suốt đối với các cơ sở giáo dục ngoài công lập. Thực tế cho thấy, nhiều trường đã chủ động đổi mới phương pháp dạy học, chú trọng phát triển đội ngũ, đầu tư cơ sở vật chất, từng bước khẳng định vị trí trong hệ thống giáo dục của thành phố.

Phối cảnh Trường Mầm non Marie Stella theo định hướng chuẩn quốc tế đang được xây dựng tại khu đô thị Him Lam - Vạn An, phường Kinh Bắc.

Tiêu biểu là Trường Trung học phổ thông Nguyễn Du (phường Võ Cường). Tại Kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2025-2026, trường có 49 thí sinh đạt giải, gồm 1 giải Nhất, 9 giải Nhì, 14 giải Ba và 25 giải Khuyến khích. Thành tích này giúp trường dẫn đầu khối trung học phổ thông ngoài công lập và cao hơn gần 40 trường trung học phổ thông công lập.

Kết quả trên cho thấy, khi được tạo điều kiện về cơ chế, chính sách và chủ động đổi mới hoạt động chuyên môn, các cơ sở giáo dục ngoài công lập có thể đóng góp tích cực vào việc nâng cao chất lượng giáo dục chung. Nghị quyết số 22 vì thế được kỳ vọng tạo động lực để giáo dục ngoài công lập phát triển đúng hướng, bổ sung nguồn lực, mở rộng quy mô trường lớp, góp phần giảm áp lực với hệ thống giáo dục công lập và đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của Nhân dân.

Tuy nhiên, cùng với nguồn lực hỗ trợ, việc phát triển giáo dục ngoài công lập cần gắn chặt với công tác quản lý, giám sát và đánh giá khách quan chất lượng dạy và học. Việc mở rộng quy mô trường lớp cần đi đôi với bảo đảm chất lượng, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh; đồng thời thực hiện đúng các quy định, điều kiện về đội ngũ, cơ sở vật chất và chương trình giáo dục.

Nghị quyết số 22 với nhiều chính sách đặc thù được kỳ vọng là cú hích phát triển giáo dục ngoài công lập, góp phần hình thành môi trường giáo dục đa dạng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập ngày càng cao của người dân, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện trên địa bàn thành phố Bắc Ninh.