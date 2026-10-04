Bắc Ninh tăng trưởng 11,81%, hướng tới mục tiêu 12,5% năm 2026

Doanh nghiệp điện tử đóng trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Đồng Thúy/TTXVN

Kinh tế thành phố Bắc Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong 9 tháng năm 2026, với tốc độ tăng trưởng quý sau cao hơn quý trước. Theo Thống kê Bắc Ninh, quý III, GRDP trên địa bàn ước tăng 13,83% so với cùng kỳ, xếp thứ 3/34 tỉnh, thành phố; tính chung 9 tháng, GRDP tăng 11,81%, xếp thứ 4 cả nước.

Đà tăng trưởng được thể hiện rõ qua từng quý. Tốc độ tăng GRDP quý I đạt 9,9%, quý II tăng 11,5% và quý III tăng 13,83%. Theo đánh giá của Thống kê Bắc Ninh, sản xuất công nghiệp tiếp tục là động lực chính, trong khi lĩnh vực xây dựng có bước tăng tốc mạnh, đóng góp đáng kể vào mức tăng trưởng chung trong quý III. Dự báo quý IV, tốc độ tăng trưởng của thành phố có thể đạt gần 15%.

Sản xuất công nghiệp tiếp tục giữ vai trò trụ cột của nền kinh tế. Trong quý III, giá trị tăng thêm khu vực công nghiệp ước tăng 15,69%; tính chung 9 tháng tăng 13,84%. Riêng công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 17,17%, là động lực chính đóng góp vào tăng trưởng của khu vực công nghiệp và toàn thành phố.

Nhiều doanh nghiệp sản xuất lớn duy trì mức tăng trưởng cao. Doanh thu 9 tháng của Công ty Siflex ước tính đạt 16,2 nghìn tỷ đồng, tăng 34,8%; Công ty Luxshare đạt khoảng 95,3 nghìn tỷ đồng, tăng 30%; Công ty Chính xác FuYu đạt 294,2 nghìn tỷ đồng, tăng 94%; Samsung đạt khoảng 386,9 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 20,16%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 20,26%.

Cùng với công nghiệp, xây dựng đang trở thành động lực tăng trưởng rõ nét hơn. Trong quý III, ngành xây dựng tăng trưởng 24,14%, cao hơn đáng kể mức tăng của những quý trước; tính chung 9 tháng tăng 14,58%.

Kết quả này gắn với việc nhiều công trình, dự án lớn trên địa bàn bước vào giai đoạn thi công cao điểm; trong đó, có Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội, cầu Kênh Vàng, các tuyến giao thông kết nối, khu công nghiệp và dự án nhà ở xã hội.

Ở khu vực dịch vụ, tổng cầu tiếp tục được duy trì, hỗ trợ tăng trưởng chung. Trong 9 tháng, doanh thu bán buôn tăng 16,5%, bán lẻ tăng 19,9%, vận tải, kho bãi tăng 24,1%, lưu trú, ăn uống tăng 23%. Tốc độ tăng trưởng khu vực dịch vụ đạt 8,88%. Riêng doanh thu bán lẻ hàng hóa 9 tháng ước tính đạt 88.816,4 tỷ đồng; tháng 9 tăng 28% so với cùng kỳ.

Trong khi các khu vực công nghiệp, xây dựng và dịch vụ ghi nhận mức tăng khá, khu vực nông nghiệp chịu nhiều tác động bất lợi. Tăng trưởng khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý III giảm 0,23%; tính chung 9 tháng chỉ tăng 0,81%.

Sản lượng vải thiều, cây trồng chủ lực của thành phố, giảm trên 30% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, chăn nuôi tăng trên 5% trong quý III, góp phần hạn chế mức giảm của khu vực nông nghiệp và duy trì tăng trưởng dương trong 9 tháng.

Đầu tư tiếp tục là một động lực quan trọng của tăng trưởng. Tổng vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 9 tháng ước đạt 127.594,6 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Nhiều dự án hạ tầng, đô thị, khu công nghiệp và nhà ở xã hội được đẩy nhanh tiến độ, tạo thêm khối lượng xây dựng và mở rộng không gian phát triển cho thành phố.

Hoạt động thu hút đầu tư tiếp tục ghi nhận kết quả tích cực. Trong 9 tháng, tổng vốn đầu tư thu hút quy đổi đạt hơn 18,7 tỷ USD; trong đó, cấp mới 170 dự án đầu tư trong nước và 264 dự án FDI. Cùng thời gian, toàn thành phố có 6.367 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 106.416 tỷ đồng.

Theo ông Đồng Văn Sủng, Trưởng Thống kê thành phố Bắc Ninh, để thành phố hoàn thành mục tiêu tăng trưởng 12,5% trong năm 2026, trong quý IV Bắc Ninh cần tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm về giao thông, thủy lợi và khu công nghiệp; đồng thời tháo gỡ nhanh các vướng mắc về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án liên quan Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và các khu đô thị lớn.

Bên cạnh đó, thành phố cần yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa công trình, dự án vào hoạt động; theo dõi sát diễn biến thời tiết, sâu bệnh để chỉ đạo sản xuất, bảo đảm diện tích gieo trồng, nhất là cây trồng vụ đông; hỗ trợ nông dân ứng dụng công nghệ cao nhằm nâng cao năng suất, chất lượng nông sản.

Ông Đồng Văn Sủng cũng cho rằng, cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, nhất là trong quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, môi trường, tài chính - ngân sách, đấu giá và đấu thầu.

Với mức tăng trưởng 11,81% sau 9 tháng, mục tiêu 12,5% cả năm đòi hỏi thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao trong quý IV. Việc ngành công nghiệp giữ nhịp tăng trưởng, các dự án đầu tư và xây dựng bước vào giai đoạn tăng tốc, cùng với việc thúc đẩy tiêu dùng và dịch vụ sẽ là những yếu tố quan trọng để Bắc Ninh hoàn thành mục tiêu tăng trưởng năm 2026.