Bắc Ninh tăng tốc phát triển nhà ở xã hội

Với lực lượng lao động đông đảo; trong đó, phần lớn là lao động ngoại tỉnh, nhu cầu về nhà ở ổn định tại Bắc Ninh ngày càng lớn. Thành phố đang đẩy nhanh tiến độ các dự án nhà ở xã hội, đồng thời tháo gỡ khó khăn về cơ chế, nguồn vốn và thủ tục để mở rộng nguồn cung, giúp người lao động có thêm cơ hội an cư.

* Đáp ứng nhu cầu nhà ở của người lao động

Bắc Ninh hiện thu hút 39 khu công nghiệp với diện tích gần 12.000 ha, tỷ lệ lấp đầy khoảng 53%. Đến nay, tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh đạt khoảng 645.018 người, trong đó lao động ngoại tỉnh chiếm hơn 60%. Cùng với sự phát triển của các khu công nghiệp, nhu cầu về nhà ở, nhất là nhà ở có giá phù hợp với thu nhập của công nhân và người lao động, ngày càng cấp thiết.

Làm việc tại khu công nghiệp và sinh sống trên địa bàn xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh, anh Trần Văn Ngọc, công nhân làm tại khu công nghiệp Yên Phong, thành phố Bắc Ninh cho biết, hiện nay vợ chồng anh đang sinh sống cùng với bố mẹ với nhiều thành viên, nhiều thế hệ cùng chung sống trong một mái nhà. Đến nay, mong muốn lớn nhất của gia đình là có một căn nhà riêng, ổn định. Tuy nhiên, với mức thu nhập hiện nay, việc mua nhà ở thương mại còn vượt quá khả năng chi trả. Vì vậy, những dự án nhà ở xã hội được triển khai là cơ hội để người lao động như anh hiện thực hóa mong muốn an cư.

Dự án nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung, xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh đang tích cực được triển khai. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Đáp ứng nhu cầu đó, dự án nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung, xã Yên Trung được khởi công từ tháng 9/2026, trên diện tích gần 9 ha, với tổng mức đầu tư hơn 2.200 tỷ đồng, dự kiến cung cấp hơn 2.000 căn hộ nhà ở xã hội. Không chỉ phát triển các tòa nhà ở, dự án còn được đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, không gian cây xanh và các công trình tiện ích công cộng, hướng tới hình thành khu đô thị có môi trường sống đầy đủ cho cư dân.

Xác định đây là dự án trọng điểm của thành phố Bắc Ninh, chủ đầu tư dành nhiều nguồn lực để tổ chức triển khai, đẩy nhanh tiến độ thi công. Theo ông Nguyễn Văn Việt, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Ecolife Yên Trung, chủ đầu tư đã chỉ đạo ban quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị, tài chính; sử dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng, bảo đảm việc giải ngân theo từng giai đoạn, phù hợp với tiến độ thi công, tránh để công trình bị gián đoạn. Cùng với đó, các hạng mục hạ tầng kỹ thuật, tiện ích công cộng được triển khai đồng thời với các khối nhà ở xã hội.

Hiện dự án đang triển khai phân kỳ 1; trong đó, hạ tầng kỹ thuật cơ bản hoàn thành hơn 50% khối lượng; các khối nhà ở xã hội CT6, CT7 đang thi công phần móng, đạt khoảng 20% khối lượng. Các hạng mục tiện ích như khu nhà thể thao, không gian cà phê, nhà mẫu, bể bơi và hệ thống cây xanh cũng đang tích cực được triển khai.

Để bảo đảm tiến độ, trên công trường hiện có khoảng 120 công nhân làm việc mỗi ngày cùng hàng chục máy móc, thiết bị phục vụ thi công. Ông Nguyễn Thanh Bền, Chỉ huy trưởng công trình, cho biết các nhà thầu xây dựng tiến độ tổng thể và kế hoạch chi tiết theo tuần, tháng, bám sát từng hạng mục. Nhà thầu cũng bố trí đội ngũ cán bộ có kinh nghiệm, công nhân lành nghề phù hợp với từng kỹ thuật, hạng mục; việc tăng ca được thực hiện khi cần thiết. Công tác an toàn lao động và kiểm soát chất lượng vật liệu đầu vào cũng được chú trọng, bảo đảm thi công theo hồ sơ thiết kế được phê duyệt và các tiêu chuẩn hiện hành.

Dự án nhà ở xã hội Vega Homes Quang Châu vừa được khánh thành tháng 9/2026 không chỉ góp phần bổ sung nguồn cung mà còn tạo thêm cơ hội tiếp cận nhà ở cho người lao động tại các khu công nghiệp. Giám đốc dự án nhà ở xã hội Vega Homes Trần Lê Trung cho biết, dự án do Công ty cổ phần Đầu tư Vega làm chủ đầu tư, có quy mô 4,3 ha, gồm 4 tòa chung cư cao 18 tầng với tổng số 1.558 căn hộ, trong đó có 1.236 căn nhà ở xã hội và 322 căn thương mại. Các căn hộ có diện tích từ 27,6-63,9 m², được bố trí cùng hệ thống tiện ích như trường mầm non, nhà sinh hoạt cộng đồng, bãi đỗ xe, cây xanh và khu vui chơi. Đến nay, chủ đầu tư đã ký hợp đồng mua bán 955 căn hộ, trong đó phân khu nhà ở xã hội đạt 712 căn.

Chị Nguyễn Thanh Nga, công nhân khu công nghiêp Vân Trung cho biết: Với những lao động xa quê, chưa có nhiều điều kiện kinh tế, việc có được một căn nhà ở xã hội giúp gia đình chị có thêm động lực yên tâm lao động, cống hiến. Đây cũng là nền tảng để chị và gia đình đón con về, ổn định cuộc sống lâu dài. Bởi vậy, ngay khi dự án nhà ở xã hội Vega Homes đủ điều kiện bán, chị đã tìm hiểu và mua 1 căn. Chị mong sẽ có nhiều người lao động nhờ chính sách nhân văn mà có mái ấm của riêng mình.

* Tạo điều kiện cho các dự án nhà ở xã hội được triển khai

Theo thống kê, thành phố Bắc Ninh đã chấp thuận 105 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang, với quy mô khoảng 120.000 căn; cùng 6 dự án nhà lưu trú công nhân, quy mô khoảng 7.000 căn.

Dự án nhà ở xã hội Ecolife Yên Trung, xã Yên Trung, thành phố Bắc Ninh đang tích cực được triển khai. Ảnh: Thanh Thương - TTXVN

Năm 2026, thành phố được Chính phủ giao hoàn thành 12.000 căn nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê, trong đó có 10.700 căn nhà ở xã hội và 1.300 căn nhà ở cho thuê. Đến đầu tháng 10/2026, toàn thành phố đã hoàn thành 7.246 căn, đạt 60,4% kế hoạch. Với tiến độ các dự án đang triển khai, thành phố dự kiến cả năm hoàn thành khoảng 12.126 căn, vượt chỉ tiêu được giao.

Dù nguồn cung từng bước được bổ sung, nhu cầu nhà ở của công nhân, người lao động vẫn còn lớn. Thành phố hiện có khoảng 6.300 căn hộ nhà ở xã hội cho thuê, với 4.095 hợp đồng thuê, tỷ lệ lấp đầy khoảng 65%. Bên cạnh đó, 4 dự án nhà lưu trú công nhân có khoảng 2.741 căn, tỷ lệ sử dụng bình quân đạt 80%; hệ thống nhà trọ do người dân đầu tư cũng phát triển với khoảng 13.900 khu nhà trọ.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, cho biết đáp ứng nhu cầu nhà ở, thành phố Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026–2030. Theo đó, thành phố phấn đấu đến năm 2030 diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 40 m² sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 99,9%.

Riêng với nhà ở xã hội, trong giai đoạn 2021–2030, thành phố đặt mục tiêu phát triển khoảng 13,95 triệu m² sàn, tương ứng 233.348 căn. Trong đó, giai đoạn 2026–2030 phấn đấu hoàn thành tối thiểu 128.893 căn, góp phần thực hiện chỉ tiêu 152.292 căn theo Chương trình phát triển nhà ở. Kế hoạch cũng đặt mục tiêu phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở cho lực lượng vũ trang và nhà lưu trú công nhân cho thuê, đáp ứng nhu cầu đa dạng của các nhóm đối tượng.

Trong đó, nhà ở xã hội cho các nhóm đối tượng có thu nhập thấp phấn đấu phát triển, hoàn thành khoảng 6,22 triệu m² sàn, tương ứng khoảng 105.559 căn; nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân khoảng 356.440 m² sàn, tương ứng 5.092 căn; nhà lưu trú công nhân cho thuê khoảng 912.100 m² sàn, tương ứng 18.242 căn.

Đối với nhà ở công vụ, Kế hoạch đặt mục tiêu phát triển tổng diện tích khoảng 5.950 m² sàn, tương đương 63 căn. Trường hợp phát sinh nhu cầu nhà ở công vụ trong giai đoạn 2026 - 2030 và có đủ nguồn vốn triển khai, phấn đấu đáp ứng 100% nhu cầu phát sinh.

Nhằn đáp ứng nhu cầu nhà ở xã hội, cùng với việc đôn đốc tiến độ các dự án, thành phố tập trung tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục đầu tư, đất đai, giải phóng mặt bằng và tiếp cận nguồn vốn. Thành phố cũng đề xuất các cơ chế linh hoạt hơn trong bố trí diện tích thương mại, dịch vụ tại dự án nhà ở xã hội; nghiên cứu nguồn tín dụng ưu đãi dài hạn và phương án sử dụng quỹ nhà ở để mua căn hộ phục vụ cho thuê, ông Phạm Văn Thịnh nhấn mạnh.

Phát triển nhà ở xã hội không chỉ là giải pháp giải quyết nhu cầu chỗ ở trước mắt mà còn góp phần ổn định lực lượng lao động, bảo đảm an sinh và tạo nền tảng cho phát triển công nghiệp bền vững. Việc đẩy nhanh tiến độ những dự án, đồng thời tháo gỡ khó khăn để các dự án tiếp tục được triển khai, sẽ góp phần đưa cơ hội an cư đến gần hơn với người lao động tại Bắc Ninh.