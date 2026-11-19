Bắc Ninh tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2027
Bắc Ninh tăng tốc, bứt phá phát triển kinh tế - xã hội năm 2027
BẮC NINH - Năm 2027, thành phố Bắc Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10,5 - 11%, tạo nền tảng cho tăng trưởng hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Thành phố tập trung triển khai 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu, tạo đột phá về hạ tầng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, giáo dục, an sinh xã hội, môi trường và hội nhập quốc tế.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bg/infographics/bac-ninh-tang-toc-but-pha-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-nam-2027-postid457729.bbg