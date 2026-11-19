Trong tháng 10 vừa qua, Nga đã nhập khẩu một lượng xăng kỷ lục qua đường biển, khi các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái của Ukraine khiến các nhà máy lọc dầu của Nga hư hại nghiêm trọng, làm sụt giảm năng lực sản xuất xăng của nước này...