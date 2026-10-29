Bắc Ninh tăng liên kết sản xuất, linh hoạt cơ cấu cây trồng vụ Đông

Nông dân Bắc Ninh tập trung gieo trồng cà rốt tại các bãi bồi ven sông. Ảnh: Thanh Thương/BNEWS/TTXVN

Bên cạnh đẩy mạnh triển khai gieo trồng theo khung thời vụ, việc liên kết sản xuất, linh hoạt cơ cấu cây trồng vụ Đông cũng giúp người dân yên tâm sản xuất.

Theo ông Đặng Văn Tặng, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Bắc Ninh, thời tiết vụ Đông năm nay chịu ảnh hưởng của trạng thái El Nino.

Đây là vụ Đông ấm, ẩm, mưa nhiều đầu vụ, đất ướt sẽ ảnh hưởng thời vụ gieo trồng, mở rộng diện tích, nhất là vụ Đông sớm; nhiệt độ mùa đông ấm sẽ ảnh hưởng đến sinh trưởng, phát triển của các cây trồng ưa lạnh.

Vì vậy, ngành nông nghiệp và môi trường định hướng các địa phương bố trí cơ cấu cây trồng hợp lý, tăng diện tích cây ưa ấm trong vụ sớm, duy trì ổn định nhóm cây ưa lạnh và cây trung tính.

Nắm bắt được tình hình đó, hiện nay, nông dân các khu vực đất bãi ven sông Đuống, sông Thái Bình là vùng sản xuất chuyên màu đang tích cực giao trồng, chăm sóc.

Trên diện tích hơn 7 ha trồng cà rốt ở thôn Đại Lai, xã Đại Lai, ông Trần Văn Nhiệm cho biết: Cà rốt là cây ưa lạnh, chịu hạn kém, ngập úng kéo dài có thể tác động đến sinh trưởng của cây. Vì vậy gia đình ông rất chú trọng rãnh thoát nước, chủ động mua thêm máy bơm tiêu nhằm hạn chế tình trạng úng cục bộ.

Cùng với đó, ông Nhiệm tìm hiểu tình hình thời tiết, đặc điểm sinh trưởng của cây trồng để bố trí cơ cấu giống phù hợp từng thời điểm

Cùng với gia đình ông Nhiệm, một số hộ khác ở xã Đại Lai chuyển hướng sản xuất theo phương thức liên kết để giảm áp lực vốn và đầu ra. Ông Trần Văn Thực, thôn Trung Thành, sản xuất khoảng 14 cà rốt chia sẻ: Từ năm 2025, ông phối hợp với một doanh nghiệp để liên kết sản xuất.

Theo đó, doanh nghiệp đã hỗ trợ giá giống và tiền vật tư khoảng 3,5 triệu/360m2, ngay sau khi hoàn thành khâu xuống giống. Đây là nguồn lực quan trọng để gia đình ông duy trì sản xuất, đồng thời yên tâm khi đến kỳ thu hoạch đã có đầu mối để tiêu thụ.

Cách làm này mang lại hiệu quả rất tích cực, nhất là trong điều kiện chi phí các loại từ giá giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cho đến giá nhân công năm nay đều tăng.

Ông Trịnh Đình Cường, Phó Chủ tịch UBND xã Đại Lai cho biết: Vụ Đông 2026-2027, các hợp tác xã trên địa bàn dự kiến gieo trồng 123 ha. Trong đó cà rốt trên đất bãi chuyên màu khoảng 76 ha, rau màu khác 3,5 ha.

Xã định hướng bố trí cây trồng phù hợp với từng khu vực, gắn lịch luân canh, xen canh với đặc điểm đất đai, đồng thời khuyến khích tổ chức, cá nhân thuê, mượn đất để hình thành những khu canh tác quy mô lớn.

Tại khu vực đất bãi của địa phương, nhiều hộ, nhóm hộ đã quy vùng sản xuất lớn từ vài ha cho đến 20 ha, thuận lợi cho việc đưa cơ giới vào sản xuất như máy làm đất, máy đánh luống, máy thu hoạch.

Thực tế, với nhiều hộ nông dân, vụ Đông là vụ canh tác quan trọng, mang lại nguồn thu đáng kể trong năm. Đồng hành cùng nông dân, các địa phương, ngành chức năng có những chỉ đạo kịp thời, định hướng sản xuất theo hướng tập trung, tạo điều kiện đưa cơ giới hóa và tiến bộ kỹ thuật vào đồng ruộng.

Chi Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu các địa phương chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thu hoạch, giải phóng sớm diện tích để làm đất trồng cây trong khung thời vụ.

Đối với khu vực đất bãi, khả năng điều tiết nước hạn chế, người dân cần tính toán lịch xuống giống hợp lý, ưu tiên những giống có khả năng thích ứng với điều kiện thời tiết và nhu cầu thị trường.

Khi thời tiết mưa nhiều, nông dân có thể áp dụng biện pháp gieo hạt, làm bầu trước để khi có đất xuống giống luôn. Các hộ cần cân nhắc việc rải vụ để giảm thiểu rủi ro, ưu tiên trồng chính vụ để bảo đảm sinh trưởng của cây tốt nhất.

Trên cơ sở bám sát địa bàn, Chi cục sẽ cử cán bộ phối hợp với địa phương hướng dẫn nông dân kỹ thuật từ xuống giống, lựa chọn vật tư, phân bón, phòng trừ sâu bệnh. Chú trọng công tác dự tính, dự báo sâu bệnh theo từng loại cây và từng giai đoạn sinh trưởng để nông dân có biện pháp ứng phó kịp thời.

Tăng cường kiểm tra chất lượng giống, các loại vật tư nông nghiệp; khuyến khích sử dụng phân bón chuyên dùng, nguồn gốc sinh học, tăng lượng phân hữu cơ, vi sinh nhằm nâng cao chất lượng đất và nông sản sau thu hoạch.

Đặc biệt, ngành nông nghiệp và môi trường sẽ tăng cường kết nối, thu hút doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất, tiêu thụ và chế biến nông sản cho nông dân, hợp tác xã, nhất là đối với cây cà rốt, khoai tây, ớt... Qua đó, từng bước hình thành chuỗi sản xuất ổn định, nâng cao giá trị nông sản, giúp người nông dân tích cực làm giàu từ vụ Đông.