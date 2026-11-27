Các trường hợp không đủ điều kiện hoạt động phải bị đình chỉ, chấm dứt hoạt động; công trình vi phạm phải được tháo dỡ, di dời, giải tỏa theo quy định, không để tình trạng vi phạm kéo dài, tái diễn hoặc phát sinh mới. Qua đó, lập lại trật tự trong quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng tại khu vực ven sông, bảo đảm an toàn công trình đê điều và chủ động phòng, chống thiên tai.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Hoàng Sơn, công tác kiểm tra, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi ven sông là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, phải được tổ chức thực hiện quyết liệt, đến cùng.

Quá trình xử lý phải bảo đảm nguyên tắc vi phạm đến đâu xử lý đến đó, xác định rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, thời hạn, trách nhiệm và kết quả; không để việc kiểm tra, lập biên bản, tuyên truyền, vận động chỉ dừng lại ở hình thức mà không có biện pháp khắc phục thực tế.

Bắc Ninh tăng cường xử lý vi phạm đê điều, bến bãi ven sông. Ảnh: Đồng Thúy

Thành phố tập trung kiểm tra các bến, bãi chưa được cấp phép hoặc giấy phép đã hết hạn; các trạm trộn bê tông, nhà xưởng, dây chuyền sản xuất, nghiền, sàng vật liệu xây dựng hoạt động không phép, sử dụng đất sai mục đích hoặc xây dựng công trình trái quy định trên bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều.

Đối với từng trường hợp, cơ quan chức năng phải lập hồ sơ riêng, xác định cụ thể hành vi, chủ thể vi phạm và căn cứ pháp lý để áp dụng biện pháp xử lý phù hợp.

Việc phân loại, xử lý phải căn cứ hồ sơ pháp lý và hiện trạng thực tế, không đồng nhất việc có chủ trương đầu tư, giấy tờ đất đai hoặc một loại giấy phép với việc đã đáp ứng đầy đủ điều kiện hoạt động.

Thành phố kiên quyết không hợp thức hóa các vi phạm đã phát sinh, không lấy lý do hoàn thiện thủ tục để tiếp tục duy trì hoạt động trái pháp luật.

Những bến, bãi đã dừng hoặc tạm dừng hoạt động nhưng còn công trình, máy móc, thiết bị, vật liệu vi phạm cũng phải được yêu cầu khắc phục, giải tỏa các vật cản có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn đê điều, thoát lũ và phòng, chống thiên tai.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Công an thành phố và các đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra liên ngành trên toàn địa bàn.

Các lực lượng tập trung kiểm tra tại những địa bàn có nhiều bến, bãi và vi phạm phức tạp; hoàn thành kiểm tra, phân loại bước đầu trong thời hạn 15 ngày làm việc, đồng thời lập danh mục vụ việc và kế hoạch xử lý cụ thể.

Những vi phạm mới phát sinh, trường hợp tái phạm hoặc có nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn đê điều, thoát lũ phải được ngăn chặn, xử lý ngay, không chờ kết thúc đợt kiểm tra cao điểm.

Cùng với đó, Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trực tiếp trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả rà soát, quản lý địa bàn và tổ chức xử lý vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Từng bến, bãi, điểm tập kết vật liệu xây dựng ven sông phải được thống kê đầy đủ, xác định rõ chủ sử dụng, chủ đầu tư, hiện trạng hoạt động, tình trạng pháp lý và phương án xử lý.

Thành phố cũng yêu cầu kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm cán bộ, công chức có hành vi bao che, tiếp tay, dung túng hoặc thiếu trách nhiệm để vi phạm kéo dài, tái diễn.

Việc tăng cường các biện pháp quản lý, xử lý xuất phát từ thực trạng vi phạm pháp luật về đê điều, bến bãi ven sông trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, một số bến, bãi chưa đủ điều kiện pháp lý nhưng vẫn hoạt động; nhiều công trình, nhà xưởng, trạm trộn bê tông, dây chuyền nghiền, sàng vật liệu xây dựng tồn tại trên bãi sông, trong phạm vi bảo vệ đê điều chưa được xử lý triệt để.

Công tác rà soát, thống kê và tổ chức thực hiện tại một số địa phương còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chưa đáp ứng yêu cầu.

Thực tế này không chỉ ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng, môi trường mà còn tiềm ẩn nguy cơ tác động đến an toàn công trình đê điều, khả năng thoát lũ và công tác phòng, chống thiên tai. Việc tập kết vật liệu, lắp đặt máy móc, tổ chức sản xuất, kinh doanh tại những khu vực chưa đáp ứng điều kiện pháp lý đặt ra yêu cầu phải tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm các vi phạm, bảo đảm an toàn hệ thống đê điều và hành lang thoát lũ.