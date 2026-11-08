Bắc Ninh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của Nhân dân
Bắc Ninh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của Nhân dân
BẮC NINH - Thành ủy Bắc Ninh ban hành Kế hoạch số 98-KH/TU thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tập trung nâng cao năng lực tự đổi mới, tự chỉnh đốn; xây dựng tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên trong sạch, vững mạnh; đổi mới phương thức lãnh đạo, tăng cường kiểm soát quyền lực, chuyển đổi số và phát huy vai trò của Nhân dân.
Nguồn Bắc Ninh: https://baobacninhtv.vn/bac-ninh-tang-cuong-xay-dung-chinh-don-dang-phat-huy-vai-tro-cua-nhan-dan-postid457732.bbg