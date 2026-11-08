Bắc Ninh: Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát huy vai trò của Nhân dân

Không chỉ bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh, bảo hiểm y tế (BHYT) còn là điểm tựa tài chính cho nhiều gia đình khi học sinh, sinh viên (HS,SV) không may mắc bệnh, phải điều trị dài ngày. Với sự phối hợp của Bảo hiểm xã hội tỉnh (BHXH), Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ sở giáo dục, công tác vận động HS,SV tham gia BHYT tại Đồng Tháp tiếp tục đạt kết quả tích cực.