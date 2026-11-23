UBND thành phố Bắc Ninh vừa ban hành Công văn số 13027/UBND-KGVX ngày 19/11/2026 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn thành phố.

Văn bản được ban hành trên cơ sở Công văn số 11639/VPCP-KGVX ngày 13/11/2026 của Văn phòng Chính phủ, thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà về kết quả công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Văn bản số 13027/UBND-KGVX do Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Bắc Ninh Phạm Dương Tuyến ký ngày 19/11/2026.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh Lê Xuân Lợi yêu cầu các sở, cơ quan, đơn vị và địa phương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục triển khai nghiêm các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Các đơn vị cần chủ động thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống tác hại của rượu, bia thuộc lĩnh vực, địa bàn quản lý; tăng cường phối hợp, kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định.

Đẩy mạnh truyền thông, kiểm soát hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia

Đối với lĩnh vực Y tế, UBND thành phố Bắc Ninh giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục tham mưu triển khai đồng bộ, hiệu quả Đề án Truyền thông phòng, chống tác hại của rượu, bia đến năm 2030 theo Quyết định số 1169/QĐ-TTg ngày 11/10/2024 của Thủ tướng Chính phủ.

Hoạt động truyền thông phải bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Đồng thời, hướng dẫn các cơ sở y tế triển khai hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm, tư vấn và can thiệp giảm tác hại đối với người có nguy cơ sức khỏe do sử dụng rượu, bia; lồng ghép hiệu quả với các hoạt động phòng, chống bệnh không lây nhiễm và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Sở Y tế cũng được giao tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia trong lĩnh vực y tế.

Sở Công Thương có trách nhiệm tăng cường quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu, bia trên địa bàn theo thẩm quyền; phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm tra, kiểm soát thị trường. Kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi sản xuất, kinh doanh rượu, bia giả, nhập lậu, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không bảo đảm chất lượng và an toàn thực phẩm.

Bên cạnh đó, hướng dẫn các hộ gia đình, cá nhân sản xuất rượu thủ công thực hiện đúng quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh và bảo đảm an toàn thực phẩm.

Đối với Sở Tài chính, căn cứ khả năng cân đối ngân sách và quy định hiện hành, tham mưu bố trí kinh phí thực hiện các hoạt động phòng, chống tác hại của rượu, bia theo phân cấp ngân sách, bảo đảm đúng mục đích, tiết kiệm và hiệu quả.

Kiên quyết xử lý vi phạm, nâng cao trách nhiệm quản lý tại cơ sở

Đáng chú ý, Công an thành phố Bắc Ninh được giao đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm quy định đã uống rượu, bia không lái xe.

Cùng với công tác tuyên truyền, Công an thành phố Bắc Ninh cần chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật, gây mất an ninh, trật tự, bạo lực gia đình và các hành vi vi phạm khác có liên quan đến việc sử dụng rượu, bia.

Đối với UBND các xã, phường, thành phố Bắc Ninh yêu cầu chủ động triển khai đầy đủ trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng, chống tác hại của rượu, bia trên địa bàn; phối hợp thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe cộng đồng.

UBND thành phố Bắc Ninh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao. Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công văn nêu trên; tổng hợp, tham mưu Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.