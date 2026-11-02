Bắc Ninh: Tăng cường phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô 2026-2027

Ngày 2/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố kiểm tra thực tế công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng tại xã Đông Cứu.

Đoàn kiểm tra công tác phòng, chống cháy rừng tại xã Đông Cứu.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận công tác quản lý, bảo vệ rừng và chữa cháy rừng tại các địa phương, đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Chính quyền cơ sở, lực lượng kiểm lâm và các chủ rừng chủ động xây dựng kế hoạch, phương án cháy, chữa cháy rừng; tăng cường tuyên truyền, tuần tra, kiểm soát, quản lý việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng; chuẩn bị lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó khi xảy ra cháy.

Tại xã Đông Cứu, từ ngày 30/9/2025 đến 30/9/2026, trên địa bàn không xảy ra cháy rừng. Địa phương đã thành lập, kiện toàn 4 tổ cộng đồng dân cư bảo vệ rừng, đội xung kích phòng, chống thiên tai với 330 thành viên. Xác định 6 thôn có khu vực trọng điểm nguy cơ cháy rừng gồm: Ngăm Mạc, Du Tràng, Bảo Tháp, Yên Việt, Hiệp Sơn và Cửu Sơn để tập trung kiểm tra, giám sát.

Trong năm 2026, xã phối hợp với lực lượng kiểm lâm tổ chức tập huấn cháy, chữa cháy rừng; vận động các hộ dân sinh sống gần rừng ký cam kết chấp hành các quy định về quản lý, bảo vệ rừng. Địa phương cũng được cấp phát, mua sắm bổ sung phương tiện, thiết bị, dụng cụ chữa cháy rừng.

Đại diện Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh báo cáo một số giải pháp công tác phòng, chống cháy rừng mùa khô 2026-2027.

Chuẩn bị cho mùa khô 2026-2027, xã Đông Cứu đã ban hành kế hoạch, thành lập tổ kiểm tra và tiến hành kiểm tra hoạt động của các tổ cộng đồng dân cư bảo vệ rừng. Tuy nhiên, công tác quản lý còn gặp khó khăn do một số diện tích đất rừng nằm xen kẽ khu dân cư, giáp ranh đất thổ cư; tình trạng chồng chéo giữa đất lâm nghiệp và đất của người dân chưa được giải quyết triệt để.

Tại buổi làm việc, đại diện các đơn vị kiến nghị thành phố tiếp tục quan tâm bố trí kinh phí cho công tác quản lý, bảo vệ rừng và cháy, chữa cháy rừng; nghiên cứu nâng mức hỗ trợ khoán bảo vệ rừng, đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ trong theo dõi, cảnh báo cháy rừng. Tăng cường tập huấn nghiệp vụ, nâng cao năng lực cho lực lượng chuyên trách và quan tâm chế độ, chính sách đối với người làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Bắc Ninh phát biểu.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phí Thanh Bình nhấn mạnh, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nguy cơ nắng nóng, khô hạn và cháy rừng luôn tiềm ẩn, các địa phương, đơn vị tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác cháy, chữa cháy rừng; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng ngừa của người dân, nhất là các hộ sinh sống gần rừng, khu vực có hoạt động thăm viếng, tảo mộ.

Đồng chí yêu cầu các địa phương, chủ rừng rà soát, xác định rõ những khu vực có nguy cơ cháy cao, nhất là rừng thông, rừng trồng và nơi có nhiều vật liệu dễ cháy để xây dựng phương án phòng ngừa phù hợp. Phát huy vai trò các tổ tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế; quản lý chặt chẽ việc sử dụng lửa trong rừng và ven rừng, nghiêm cấm các hành vi có nguy cơ gây cháy, đặc biệt trong thời kỳ cảnh báo cháy rừng ở cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Đồng chí Phí Thanh Bình phát biểu chỉ đạo.

Hạt Kiểm lâm liên phường, xã Bắc Ninh, các ban quản lý rừng và chính quyền địa phương cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy chế phối hợp giữa lực lượng kiểm lâm, công an, quân đội và các lực lượng tham gia chữa cháy rừng; tăng cường tập huấn, thực tập phương án, chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, bảo đảm xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra.

Đồng chí yêu cầu thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo; xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm nếu để xảy ra cháy rừng. Cùng đó, tiếp tục rà soát, đánh giá, tháo gỡ những vướng mắc trong quản lý đất rừng, nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.