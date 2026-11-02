Bắc Ninh tăng cường kiểm tra kinh doanh vàng, xử phạt 8 doanh nghiệp

Phần lớn vi phạm về nhãn hàng hóa, điều kiện đo lường

Hoạt động kinh doanh vàng có giá trị hàng hóa lớn, đòi hỏi yêu cầu chặt chẽ về chất lượng, hàm lượng, khối lượng cũng như tính minh bạch trong quá trình giao dịch. Đây cũng là lĩnh vực được các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, giám sát nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ ổn định thị trường.

Đoàn kiểm tra làm việc với một cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn.

Theo lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh, năm 2026, Đoàn kiểm tra liên ngành đã tổ chức kiểm tra 43 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh vàng trên địa bàn thành phố Bắc Ninh theo kế hoạch được phê duyệt.

Qua kiểm tra, cơ quan chức năng phát hiện và xử lý vi phạm hành chính đối với 8 doanh nghiệp, tổng số tiền phạt 216,5 triệu đồng. Các hành vi vi phạm được phát hiện chủ yếu liên quan đến quy định về ghi nhãn hàng hóa và điều kiện bảo đảm phục vụ việc giám sát, kiểm tra thực hiện phép đo, phương pháp đo, phương tiện đo và lượng hàng hóa.

Hoạt động kiểm tra có sự phối hợp của nhiều lực lượng gồm Quản lý thị trường, Công an, cơ quan Thuế, Ngân hàng Nhà nước cùng cơ quan chuyên môn về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng. Việc phối hợp liên ngành giúp các nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng được xem xét theo từng chức năng, thẩm quyền, từ điều kiện kinh doanh, nguồn gốc hàng hóa đến hóa đơn, chứng từ và đo lường.

Theo cơ quan chức năng, đối với vàng trang sức, mỹ nghệ, việc tuân thủ quy định về ghi nhãn có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Thông tin trên nhãn là một trong những căn cứ giúp người tiêu dùng nhận biết sản phẩm, lựa chọn hàng hóa phù hợp, đồng thời phục vụ truy xuất thông tin khi phát sinh tranh chấp hoặc cần xác định trách nhiệm của đơn vị kinh doanh.

Cùng với chất lượng và hàm lượng vàng, khối lượng hàng hóa là yếu tố trực tiếp quyết định giá trị của mỗi giao dịch. Vì vậy, việc sử dụng phương tiện đo phù hợp, bảo đảm điều kiện để khách hàng có thể theo dõi quá trình cân, đo là yêu cầu cần thiết nhằm tăng tính công khai, hạn chế sai lệch và bảo vệ quyền lợi của các bên.

Thực tế kiểm tra cho thấy, kiểm soát hoạt động kinh doanh vàng không chỉ dừng ở việc doanh nghiệp có đáp ứng đầy đủ điều kiện kinh doanh hay không mà còn phải chú trọng đến những yếu tố tác động trực tiếp đến người mua như nhãn hàng hóa, chất lượng, khối lượng và độ chính xác của phương tiện đo.

Qua đó, cơ quan quản lý có thể kịp thời phát hiện những tồn tại, hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp, đồng thời nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác cho người tiêu dùng.

Tăng cường hậu kiểm, ngăn vàng nhập lậu, không rõ nguồn gốc

Trong quá trình kiểm tra, lực lượng Quản lý thị trường Bắc Ninh đồng thời tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh vàng cho các doanh nghiệp, cơ sở được kiểm tra.

Các đơn vị được yêu cầu cam kết không kinh doanh vàng nhập lậu, vàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không kinh doanh vàng giả, vàng nhái thương hiệu và các loại hàng hóa vi phạm quy định pháp luật.

Đối với những vấn đề liên quan đến hóa đơn, chứng từ và nghĩa vụ thuế, cơ quan chức năng xác định cần tiếp tục tăng cường trao đổi thông tin giữa các lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, hạn chế tình trạng bỏ sót các dấu hiệu vi phạm.

Việc quản lý thị trường vàng thời gian qua càng đặt ra yêu cầu phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan liên quan. Mỗi lực lượng phụ trách một lĩnh vực chuyên môn, nhưng các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng có thể liên quan đồng thời đến nguồn gốc hàng hóa, thuế, hóa đơn, điều kiện kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng và đo lường.

Lực lượng quản lý thị trường Bắc Ninh kiểm tra 43 doanh nghiệp kinh doanh vàng trên địa bàn.

Thời gian tới, Đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiếp tục rà soát, theo dõi diễn biến thị trường, tập trung vào các địa bàn trọng điểm và những doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh có quy mô lớn. Hoạt động kiểm tra sẽ được triển khai khi có chỉ đạo của cấp có thẩm quyền hoặc khi cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu vi phạm từ quá trình quản lý địa bàn, phản ánh của người tiêu dùng và các nguồn thông tin liên quan.

Công tác hậu kiểm cũng được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, lực lượng chức năng sẽ kiểm tra việc chấp hành các quyết định xử phạt, đồng thời theo dõi quá trình khắc phục những tồn tại đã được chỉ ra, đặc biệt là các vi phạm liên quan đến ghi nhãn hàng hóa và điều kiện đo lường.

Cùng với kiểm tra và xử lý vi phạm, việc thường xuyên cập nhật quy định pháp luật, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng yêu cầu về hàng hóa, đo lường, hóa đơn, chứng từ được xem là giải pháp quan trọng để phòng ngừa vi phạm từ sớm.

Kết quả kiểm tra 43 doanh nghiệp và xử phạt 8 trường hợp trong năm 2026 cho thấy yêu cầu tiếp tục duy trì phương thức quản lý liên ngành, có trọng tâm, trọng điểm và gắn kiểm tra với hậu kiểm. Hoạt động kiểm tra không chỉ nhằm phát hiện, xử lý hành vi vi phạm mà còn hướng tới nâng cao tính minh bạch của thị trường vàng, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, tuân thủ pháp luật.