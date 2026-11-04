Bắc Ninh tăng cường hợp tác đầu tư, thương mại với Trung Quốc

Bắc Ninh có vị trí địa lý thuận lợi, nằm trên hai hành lang kinh tế quan trọng kết nối Côn Minh, Nam Ninh (Trung Quốc) với Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng và Quảng Ninh. Hệ thống giao thông đa dạng, đồng bộ gồm đường bộ, đường sắt, hàng không và đường thủy nội địa giúp kết nối thuận tiện với sân bay Nội Bài và cảng biển Hải Phòng. Đặc biệt, dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang được triển khai đầu tư theo tiêu chuẩn cấp 4F quốc tế, với công suất thiết kế trong giai đoạn 2021 - 2030 đạt 30 triệu lượt khách và 1,6 triệu tấn hàng hóa mỗi năm. Đây là lợi thế quan trọng để Bắc Ninh tăng cường kết nối, giao thương quốc tế.

Những năm qua, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thành phố phát huy tiềm năng, lợi thế, duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế trong nhóm dẫn đầu cả nước. Cùng với cải thiện môi trường đầu tư, thành phố đặc biệt quan tâm hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư, nhất là trong những lĩnh vực có thế mạnh như công nghệ bán dẫn, chíp điện tử, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ số, chuyển đổi số, đô thị thông minh, kinh tế xanh và kinh tế tuần hoàn.

Bên cạnh thu hút FDI, thành phố chú trọng thúc đẩy hợp tác thương mại, tạo điều kiện để doanh nghiệp hai bên mở rộng hoạt động xuất nhập khẩu, kết nối cung cầu và phát triển thị trường. Trong đó, Bắc Ninh quan tâm hỗ trợ các mặt hàng nông sản có thế mạnh của địa phương như vải thiều, mỳ Chũ tiếp cận sâu hơn thị trường Trung Quốc, qua đó mở rộng đầu ra cho sản phẩm, nâng cao giá trị hàng hóa và thu nhập cho người sản xuất.

Thông qua tăng cường hợp tác với các đối tác Trung Quốc, Bắc Ninh hướng tới khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của mỗi bên, tạo thêm động lực thu hút nguồn lực đầu tư, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hội nhập quốc tế.