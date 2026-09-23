Bắc Ninh tăng cường hợp tác công tư và phát triển y tế tư nhân

Ngày 23/9, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật thành phố tổ chức hội thảo khoa học tư vấn, phản biện Đề án “Tăng cường hợp tác công tư và phát triển y tế tư nhân nhằm hiện đại hóa hệ thống y tế thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.

Tham dự hội thảo có lãnh đạo các cơ quan quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài thành phố.

Các đại biểu tham dự hội thảo.

Theo báo cáo của Sở Y tế, hiện nay, hệ thống y tế công lập trên địa bàn hiện có 32 bệnh viện, 2 trung tâm thực hiện nhiệm vụ về y tế dự phòng, 99 trạm y tế và 146 điểm trạm. Hệ thống y tế tư nhân có 1.023 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp phép hoạt động, trong đó có 23 bệnh viện tư nhân với gần 2.000 giường bệnh, 67 phòng khám đa khoa; hơn 3.000 cơ sở kinh doanh dược và gần 100 cơ sở dịch vụ tiêm chủng.

Mặc dù mạng lưới y tế tư nhân từng bước phát triển, song việc liên kết, chia sẻ nguồn lực giữa khu vực công lập và tư nhân còn thiếu cơ chế đồng bộ, chưa khai thác hiệu quả nguồn lực xã hội để đầu tư phát triển hạ tầng, trang thiết bị, kỹ thuật hiện đại và nhân lực chất lượng cao. Trong khi đó, y tế công lập vẫn gặp khó khăn về nguồn vốn đầu tư, cơ sở hạ tầng và áp lực thực hiện cơ chế tự chủ tài chính.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp thành phố góp ý về các căn cứ pháp lý thực hiện đề án.

Hiện nay, Bắc Ninh cũng đang đứng trước những yêu cầu mới trong chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân. Tình trạng già hóa dân số diễn ra nhanh, bệnh không lây nhiễm gia tăng, nhu cầu chăm sóc sức khỏe người cao tuổi, chăm sóc dài hạn, y học chính xác, y học số và các dịch vụ y tế chất lượng cao ngày càng lớn…

Ngoài ra, sự phát triển mạnh của các khu công nghiệp, lực lượng lao động lớn và nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong và ngoài thành phố đặt ra yêu cầu xây dựng hệ thống y tế hiện đại, có năng lực cạnh tranh, đáp ứng các dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu, từng bước hình thành trung tâm y tế chất lượng cao của vùng.

Vì vậy, Đề án “Tăng cường hợp tác công tư và phát triển y tế tư nhân nhằm hiện đại hóa hệ thống y tế thành phố Bắc Ninh giai đoạn 2026 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045” do Sở Y tế chủ trì soạn thảo nhằm hướng tới việc huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, thúc đẩy y tế tư nhân phát triển hiện đại, nâng cao chất lượng dịch vụ và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân. Đồng thời, xây dựng cơ chế, chính sách phù hợp để thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các tập đoàn y tế lớn trong và ngoài nước tham gia đầu tư tại Bắc Ninh; hình thành hệ sinh thái y tế với sự phát triển của y tế công lập và y tế tư nhân.

Đại diện bệnh viện tư nhân đóng góp ý kiến về nâng cao tính khả thi, thực tiễn của đề án.

Tại hội thảo, các chuyên gia, nhà khoa học đánh giá đây là đề án có phạm vi ảnh hưởng rộng, có sự tác động xã hội lớn và đã được cơ quan soạn thảo chuẩn bị công phu. Tuy nhiên, do liên quan đến nhiều quy định pháp luật, cơ quan soạn thảo cần tiếp tục rà soát, phân nhóm nội dung để bảo đảm tính thống nhất, khoa học; cơ cấu lại bố cục, nội dung chặt chẽ. Phần đánh giá thực trạng cần làm rõ hơn những hạn chế, sự cần thiết của đề án; các nhiệm vụ, giải pháp và lộ trình thực hiện phải được nghiên cứu kỹ lưỡng trên cơ sở hài hòa lợi ích, tạo môi trường phát triển phù hợp giữa y tế công lập và tư nhân.

Các ý kiến tại hội thảo là cơ sở để cơ quan chủ trì tiếp thu, hoàn thiện đề án trước khi trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành và triển khai theo hướng sát thực tiễn, bảo đảm khả thi cao.