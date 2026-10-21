Bắc Ninh tăng cường hỗ trợ HTX tiêu thụ trái cây dịp cuối năm

Tại Hội nghị kết nối tiêu thụ trái cây chủ lực, đặc trưng tại thị trường trong nước và nước ngoài năm 2026 tổ chức ngày 21/10, các đại biểu nhấn mạnh yêu cầu tăng cường liên kết giữa vùng trồng, HTX, doanh nghiệp sản xuất và đơn vị phân phối. Đây là giải pháp quan trọng nhằm tháo gỡ khó khăn về đầu ra, nhất là khi sản lượng trái cây tăng, trong khi năng lực sơ chế, bảo quản và chế biến sâu còn hạn chế.

Thành phố Bắc Ninh có nhóm cây ăn quả chủ lực gồm cam, bưởi, táo và ổi với tổng diện tích khoảng 11.650ha.

Bà Nguyễn Thị Minh Thùy, Giám đốc HTX Lục Ngạn Xanh, cho biết HTX hiện có 21 thành viên, với tổng diện tích canh tác 30ha, gồm 15ha vải thiều, 5ha táo và 5ha ổi,... Các sản phẩm vải thiều, táo, ổi đã được chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP.

Để mở rộng đầu ra, HTX mong muốn được hỗ trợ duy trì sản xuất an toàn, tập huấn kỹ thuật, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và tăng cường xúc tiến thương mại. Đặc biệt, việc kết nối trực tiếp với hệ thống siêu thị, đơn vị phân phối, vận chuyển và các sàn thương mại điện tử sẽ giúp HTX tiếp cận thêm khách hàng, từng bước xây dựng thị trường ổn định.

Bên cạnh chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu và quảng bá nông sản cũng được xác định là yêu cầu cần thiết. Bà Tô Quỳnh Mai, Chủ tịch sáng lập Công ty cổ phần Công nghệ đào tạo và Truyền thông đa kênh TQM, đề xuất xây dựng câu chuyện riêng cho từng sản phẩm, gắn với vùng trồng, người nông dân và quy trình sản xuất. Các hình thức truyền thông như video ngắn, livestream tại vườn, phóng sự trải nghiệm và chiến dịch quảng bá theo mùa vụ sẽ góp phần lan tỏa hình ảnh, thương hiệu trái cây Bắc Ninh.

Ở khâu phân phối, bà Phạm Thị Thùy Linh, Giám đốc Đối ngoại và Đầu tư khu vực miền Bắc, Tập đoàn Central Retail Việt Nam, cho biết doanh nghiệp đã phối hợp quảng bá, phân phối vải thiều Bắc Ninh qua hệ thống bán lẻ hiện đại. Thời gian tới, doanh nghiệp mong muốn mở rộng hợp tác, đưa thêm trái cây chủ lực và nông sản đặc trưng của địa phương vào hệ thống phân phối, trên cơ sở đáp ứng yêu cầu về chất lượng, truy xuất nguồn gốc và khả năng cung ứng.

Ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh.

Theo Sở Công Thương thành phố Bắc Ninh, nhóm cây ăn quả chủ lực gồm cam, bưởi, táo và ổi có tổng diện tích khoảng 11.650ha, sản lượng dự kiến đạt 118.525 tấn trong giai đoạn cuối năm 2026 và đầu năm 2027, tăng 18,7% so với năm 2025. Trong đó, bưởi đạt khoảng 47.000 tấn, táo 35.090 tấn, cam 27.600 tấn và ổi 8.835 tấn.

Chất lượng trái cây từng bước được cải thiện thông qua áp dụng tiêu chuẩn VietGAP. Địa phương cũng chú trọng cấp mã số vùng trồng nhằm nâng cao khả năng truy xuất nguồn gốc, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đến ngày 16/10/2026, toàn thành phố có 91 mã số vùng trồng với tổng diện tích 1.764,9ha, trong đó 80 mã phục vụ xuất khẩu và 11 mã phục vụ tiêu thụ nội địa.

Trái cây Bắc Ninh hiện được tiêu thụ qua nhiều kênh như chợ đầu mối, thương nhân, cửa hàng nông sản, siêu thị, doanh nghiệp thu mua, chế biến và sàn thương mại điện tử. Một số sản phẩm đã tiếp cận thị trường nước ngoài, trong đó có bưởi Đào đường xuất khẩu sang Nga và ổi xuất khẩu sang Anh. Tuy nhiên, cam và táo vẫn chủ yếu tiêu thụ trong nước; đầu ra của một số sản phẩm chưa ổn định, trong khi liên kết giữa người sản xuất, HTX và doanh nghiệp còn hạn chế.

Trước thực tế này, chính quyền địa phương xác định việc hỗ trợ sản xuất phải gắn với kết nối tiêu thụ, phát triển hạ tầng bảo quản và xây dựng thương hiệu.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh, nhấn mạnh thành phố sẽ đẩy mạnh liên kết sản xuất, tiêu thụ; hoàn thiện mã số vùng trồng; phát triển kho lạnh, cơ sở đóng gói; cải tiến bao bì và xây dựng thương hiệu trái cây địa phương.

Lãnh đạo thành phố đề nghị các sở, ngành tăng cường hỗ trợ ứng dụng khoa học, công nghệ, truy xuất nguồn gốc, phát triển nhãn hiệu và quảng bá sản phẩm; chính quyền cơ sở chủ động cập nhật nguồn cung, kết nối doanh nghiệp với người sản xuất. Các HTX, doanh nghiệp và hộ nông dân cần xây dựng kế hoạch sản xuất theo nhu cầu thị trường, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, hoàn thiện bao bì và tăng cường liên kết với các đơn vị thu mua, phân phối, chế biến, xuất khẩu.

Sự phối hợp giữa chính quyền, HTX và doanh nghiệp được kỳ vọng giúp nâng cao hiệu quả tiêu thụ, giảm phụ thuộc vào thị trường thời vụ, tạo đầu ra ổn định hơn cho người trồng trái cây...