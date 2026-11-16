Bắc Ninh tăng cường công tác dân vận gắn với dân sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Ngày 16/11, Đảng uỷ MTTQ, các đoàn thể thành phố tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm công tác dân vận trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026.

Các đồng chí: Trần Huy Phương, Nguyễn Thị Hà và các đại biểu dự hội nghị.

Dự và chỉ đạo tại hội nghị có các đồng chí: Trần Huy Phương, Phó Bí thư Thành uỷ; Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thành phố.

Hiện nay, thành phố Bắc Ninh có hơn 300 nghìn người dân tộc thiểu số, ở 31 xã, phường, chiếm khoảng 8,6% dân số. Đặc biệt, người dân tộc Nùng, Tày, Sán Dìu, Sán Chay, Hoa, Dao có dân số đông, sinh sống thành cộng đồng, còn lại các thành phần dân tộc thiểu số khác với dân số rất ít, cư trú rải rác ở các địa phương.

Thời gian qua, công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số được triển khai gắn với các nhiệm vụ chính trị địa phương, góp phần tuyên truyền, vận động Nhân dân phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc dân tộc và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Đồng chí Trần Huy Phương phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Thành phố duy trì hoạt động của Tổ dân vận cộng đồng, tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, nhất là các vấn đề phát sinh có liên quan trực tiếp đến đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kịp thời báo cáo, đề xuất giúp Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố kịp thời nắm bắt được thông tin trên nhiều lĩnh vực.

Tuy nhiên, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi vẫn là địa bàn còn nhiều khó khăn; điều kiện phát triển giữa các khu vực chưa đồng đều, kết cấu hạ tầng ở một số nơi chưa đáp ứng yêu cầu, đời sống của một bộ phận Nhân dân còn khó khăn.

Việc nắm bắt, phản ánh tình hình Nhân dân ở một số địa bàn chưa thường xuyên, kịp thời; khả năng ứng dụng công nghệ thông tin và chất lượng trao đổi, cung cấp thông tin của một số thành viên còn hạn chế. Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp cũng đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác phối hợp, tiếp nhận và xử lý các vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Huy Phương ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của đồng bào dân tộc thiểu số vào thành tích chung của thành phố. Trong đó, công tác dân vận giữ vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, tập hợp Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đồng chí nhấn mạnh năm 2026 đánh dấu bước phát triển mới khi Bắc Ninh chính thức trở thành thành phố từ ngày 20/9/2026. Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm; đời sống Nhân dân được chăm lo; quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Cùng với phát triển kinh tế - xã hội, thành phố quan tâm đầu tư kết cấu hạ tầng, thực hiện chính sách dân tộc, hỗ trợ sinh kế, giảm nghèo, bảo vệ và phát triển rừng, gìn giữ bản sắc văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng chí trao đổi, gợi mở một số nội dung liên quan đến cách thức nắm bắt tình hình và phản ánh thông tin từ cơ sở để thông tin được phản ánh nhanh, chính xác, có chọn lọc; chia sẻ kinh nghiệm của những thành viên thường xuyên nắm bắt, phản ánh thông tin hiệu quả.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà tặng Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Những khó khăn, vướng mắc trong tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin bảo đảm kiến nghị của Nhân dân được xem xét, giải quyết kịp thời. Những cách làm cụ thể trong tuyên truyền, vận động Nhân dân, kinh nghiệm vận động phát triển sinh kế, hiến đất làm đường, khắc phục hậu quả thiên tai, giữ gìn bản sắc văn hóa, xây dựng nếp sống văn minh, bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

Đồng chí đề nghị các ý kiến trao đổi cần đi thẳng vào những vấn đề thực tiễn, chia sẻ kinh nghiệm cụ thể, chỉ rõ khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp thiết thực, tránh báo cáo thành tích chung chung.

Phó Bí thư Thành uỷ đề nghị sau Hội nghị, Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố chỉ đạo tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kinh nghiệm được chia sẻ; rà soát, kiện toàn Tổ Dân vận nòng cốt, quan tâm bồi dưỡng kỹ năng dân vận, kỹ năng nắm bắt, phản ánh thông tin. Đồng thời, tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, phường và các cơ quan chức năng trong tiếp nhận, chuyển xử lý, theo dõi kết quả giải quyết các kiến nghị, phản ánh từ cơ sở; lựa chọn những mô hình, cách làm hiệu quả để tuyên truyền, nhân rộng, cụ thể hóa trong chương trình công tác năm 2027.

Đồng chí Nguyễn Thị Hà trao đổi với các đại biểu người dân tộc thiểu số tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều đại biểu trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vai trò của người uy tín trong phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kinh nghiệm bảo tồn, giữ gìn và truyền dạy tiếng dân tộc tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số; kinh nghiệm trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia giữ gìn bản sắc, văn hoá dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số...

Kết thúc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Hà mong muốn trong thời gian tới, các thành viên Tổ Dân vận nòng cốt trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, tích cực hưởng ứng, tham gia phong trào thi đua yêu nước, kịp thời nắm, tương tác, phản ánh tình hình một cách nhanh chóng, thực chất và tham mưu giải quyết các vấn đề liên quan đến đời sống sinh hoạt của Nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương.

Tăng cường giám sát và phối hợp giải quyết hiệu quả các vấn đề liên quan trực tiếp đến đời sống đồng bào; chính sách giảm nghèo, xóa nhà tạm, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, an sinh xã hội...

Đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể thành phố trao Giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí đề nghị tích cực tuyên truyền, vận động và lan tỏa các mô hình, cách làm hay của các tành viên tham gia trong hoạt động của Tổ Dân vận nòng cốt, tạo sức lan tỏa và đồng thuận trong cộng đồng.

Khuyến khích các thành viên Tổ dân vận tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả nhóm Zalo “Tổ Dân vận nòng cốt vùng đồng bào dân tộc thiểu số”; chủ động đăng tải, chia sẻ các thông tin có chất lượng, kèm hình ảnh minh họa rõ ràng.

Tăng cường thông tin, phản ánh kịp thời những vấn đề nhạy cảm, phát sinh, phức tạp trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; việc thực hiện dân chủ, điều hành của chính quyền và triển khai các chế độ, chính sách, nhất là chính sách dân tộc tại địa phương. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; tổ chức truyền dạy tiếng dân tộc thiểu số thông qua các câu lạc bộ và hình thức phù hợp.

Nhân dịp này, 28 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2026 được khen thưởng.